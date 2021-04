https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ford Argentina anunció la incorporación de la versión Titanium para el modelo que se destaca por marcar tendencia en motores eléctricos para la marca. Tecnología, conectividad, seguridad y confort, entre sus virtudes.

Máximo nivel de equipamiento Mondeo Híbrido amplía su gama

Continuando con la estrategia de electrificación del portafolio de productos de Ford a nivel global, que incluye versiones electrificadas de algunos de sus modelos icónicos, y para complementar la gama de Mondeo, Ford lanza el Mondeo Híbrido Titanium, un vehículo que cuenta con los últimos dispositivos desarrollados por Ford en tecnología inteligente, manteniendo el dinamismo, la personalidad, sofisticación y, sobre todo, la confianza que caracteriza a la marca Mondeo.

Diseño, tecnología y confort

El Mondeo Híbrido Titanium se distingue por su diseño con una silueta elegante y deportiva, mientras que su lujoso interior brinda confort a los pasajeros con todas las prestaciones y tecnologías propias de un vehículo de alta gama. Respecto a su exterior, los paragolpes delantero y trasero, sus llantas de aleación y una grilla frontal con barras cromadas otorgan un aspecto elegante y moderno.

Además, el Mondeo Hibrido Titanium ofrece a conductores y pasajeros el máximo confort a bordo con funcionalidades como: Sistema de control activo de ruido; Sistema Keyless de apertura y encendido; Ópticas full LED; Asiento de conductor y acompañante con 10 ajustes eléctricos y calefaccionados; Techo solar eléctrico; SYNC 3, con control de voz y pantalla multi-táctil de 8" (permite que el conductor pueda controlar desde la temperatura del habitáculo hasta la navegación satelital; además, la pantalla multi-táctil es capaz de integrar las aplicaciones de smartphones utilizando Applink, AppleCar Play o Android Auto); Sistema de audio con control al volante, CD, MP3, USB y 8 parlantes Hi-Fi; 2 puertos USB de Carga Inteligente ubicados en la consola central delantera; Asistente de precolisión con detección de peatones; 7 airbags.

Complementando su equipamiento de tecnología y confort, el Mondeo Híbrido Titanium incorpora: Apertura de baúl desde el interior; Apoyabrazos delantero central con guarda objetos; Apoyabrazos trasero central con posavasos; Climatizador automático bizona con salidas para las plazas traseras; Columna de dirección ajustable en altura y profundidad; Dirección Asistida Electrónica (EPAS); Espejo retrovisor interior fotocromático; Freno de estacionamiento eléctrico; Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos con one touch; Limpia parabrisas de intermitencia variable con sensor de lluvia; Luces de lectura delanteras individuales y porta-anteojos; Luz de ambiente multicolor; Luz de cortesía trasera; Parasoles de conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz; Reóstato de luz de tablero; Sensores de estacionamiento delanteros; Sensores de estacionamiento traseros; Sistema Follow Me Home de luces para acompañamiento; Sistema My key de llave programable con funciones de seguridad; Volante forrado en cuero.

Experiencia de manejo

Una característica para destacar del Mondeo Híbrido Titanium es el sistema de reconocimiento de señales de velocidad. El mismo es capaz de identificar señales permanentes o temporales situadas junto a la carretera o sobre ella. El tablero indica la velocidad máxima o muestra un icono de prohibido adelantar, que cambia cada vez que se entra en una zona con un límite distinto.

Además, el Mondeo Hibrido Titanium está provisto con el siguiente equipamiento en lo que respecta a tecnología y seguridad: Cámara de visión trasera; Sistema de mantenimiento de carril; Detector de fatiga; Control Electrónico de Estabilidad (ESC) con Control de Tracción (TCS); Control de Torque en Curvas (TVC); Asistencia al arranque en pendientes (HLA); 7 airbags.

Complementando el equipamiento de seguridad, el Mondeo Hibrido Titanium está equipado con: Alerta de luces encendidas y puertas abiertas; Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros; Apoyacabezas traseros ajustables en altura (3); Autobloqueo de puertas con velocidad; Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con pretensores; Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos; Encendido automático de luces; Encendido automático de luces altas; Frenos a disco en las 4 ruedas – delanteros ventilados; Frenos ABS con EBD y EBA; Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros; Sistema Detector de baja presión en Neumáticos (TPMS); Sistema Post Colisión de activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas; Alarma perimetral; Tercera luz de stop; Traba para niños en puertas traseras.

Sustentable y eficiente

El Mondeo Híbrido Titanium posee una motorización híbrida autorrecargable que mejora la autonomía, reduce los niveles de consumo y emisiones y entrega, a su vez, un excelente nivel de prestaciones.

Sus dos motores, uno naftero de 2.0L ciclo Atkinson y otro eléctrico, entregan una potencia máxima combinada de 187 CV. El sistema utiliza el motor eléctrico o ambos motores de acuerdo con la demanda de potencia. El pasaje de modo eléctrico a híbrido se produce de manera automática e imperceptible para ofrecer la combinación perfecta de potencia y eficiencia.

La batería de este sistema híbrido es autorrecargable gracias a un generador eléctrico conectado al eje del motor naftero, que transforma la energía mecánica a energía eléctrica para cargar la batería de alto voltaje. A su vez, el sistema de frenado regenerativo utiliza parte de la energía del frenado que se desecharía por fricción, para recargar las baterías. Por ello, no es necesario enchufar al vehículo a una fuente externa de energía.

El Mondeo Hibrido Titanium se produce en España y se ofrece en cuatro colores: Negro Ebony, Gris Magnetic, Azul Metalico y Blanco Platino. La garantía transferible es de tres años ó 100.000 km para el vehículo y ocho años ó 160.000 km para la batería de alto voltaje.