https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 03.04.2021 - Última actualización - 16:56

16:52

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Llegan cartas y línea directa

LLEGAN CARTAS

"Abstinencia" de alumbrado público

VECINOS DEL PARQUE GARAY

Desde hace casi un mes, los vecinos de Roque Saenz Peña al 2900, sufren la "abstinencia" de alumbrado público. Vivimos en una "boca de lobo" que incrementa la inseguridad ya existente en toda la ciudad.

Llamados, reclamos, pedidos y "ruegos" no han tenido respuestas. Juntamos montañas de números de trámites realizados. ¡Chorros de sudor derramados por estos habitantes en este tema!

Queremos recalcar que este apagón es frecuente, quizás la luminaria se dañe por falta de "tulipa" o cobertura .

Esta falta de acción municipal, en algo tan simple, desprotege al ciudadano, quien cada vez exige menos. Se trata sólo de una lámpara. Algo tan simple como una lámpara. De bajo costo, bajo esfuerzo, sólo se necesita eficiencia y solidaridad humana. Somos vecinos del tan querido Parque Garay que también es una "boca de lobo".

Sr. Intendente: usted está al tanto de todo lo que sucede en tema inseguridad. Tenemos alarma comunitaria y, ante una emergencia, el 911 debería responder inmediatamente con un móvil en el lugar. Pero nunca llega. La verdad es que estamos cansados. ¿Es tan difícil darnos una respuesta?

****

Trabajo inconcluso y falta de luz

MARÍA ZAPATA

"Sobre el reclamo del tremendo bache en Lavaisse y Gobernador Freyre, que ustedes me publicaron (¡gracias!): vinieron a arreglarlo, pero no terminaron el trabajo. Faltaría completar el relleno y el asfalto. No dejaron ni balizas ni vallas. Así como quedó, puede generar un accidente, ya que hay mucho tránsito y no se observa nada que advierta sobre ese trabajo inconcluso. Assa debe solucionar la pérdida de agua en ese lugar. Es de larga data, desde la gestión de Corral, y lo que hacen es: van, miran y no regresan más. Otro tanto es la luminaria: la farola de ese lugar no funciona y es urgente que la reparen. Se torna más peligroso aún por la falta de luz. Gracias por el espacio y la premura en publicar. Muy buen servicio del diario, que la ciudadanía pueda contar con este espacio. Otro tema: en calle Presidente Roca, desde el 2900 hasta el 3100: faltan luminarias desde hace meses. Hemos hecho reclamos. El último del 23/03/21, número 14804. Nos respondieron que estaba solucionado el problema. ¡¡¡Errorrr!!! nunca lo solucionaron. Estamos a la espera. Es una zona propicia para asaltar a quienes van a trabajar, etc. Nuevamente gracias por el espacio y predisposición".

****

¿Santa Fe turística?

UNA VECINA DE LA ZONA

"Plaza de las Dos Culturas, al lado de la Casa de Gobierno: sin luz. Ocuridad total. Se viene la Semana Santa, ¿esta es la Ciudad Turística? Vergonzoso. Otro tema: el lunes, como a las 21.30 hs, se produjo una pelea entre trapitos, con facas, enfrente de la Iglesia de los Milagros, en San Martín y General López. Intervino la policía y se los llevó. Santa Fe Turística...".

****

Feriado del 24 de marzo

ASIDUA LECTORA

"Lo que yo quiero decir no sé si es bueno o malo, es mi opinión. Sobre el feriado que se conmemoró el 24/3, titulado Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, digo, hay argentinos que no lo viven como tal, porque no quieren retroceder más en el tiempo. Yo viví esa época y fue algo horrible para las dos partes. No estoy ni de un lado ni del otro. Pero ¡es algo que pasó hace 45 años! Hay que vivir el presente. Por eso digo: ¿era necesario, en una pandemia, con un enemigo que no sabemos bien cómo es ni cómo se cura, suspender las vacunaciones a las personas mayores por este feriado? Para una persona mayor un día de vacunación puede representar mucho. Máxime, con la segunda ola sobre nuestras cabezas. ¿Cómo pueden suspender la vacunación en un momento tan crítico? No nos olvidemos de la cantidad de argentinos que murieron por Covid. Que nos digan la verdad, de si no tienen apuro en vacunar a las personas mayores, cuando aún no empezaron con los mayores de 70 años... Ellos no saben la ansiedad que tenemos las personas mayores. Nosotros vivimos en los años 70. Sabemos bien lo que pasó. Esta pandemia genera un miedo terrible, encierro, desolación para las personas que no hemos podido ver familiares. ¡Cuánta insensibilidad! Hacer un homenaje estaba bien, ¡pero suspender la vacunación!... Asombroso. Gracias por el espacio".

****

¿En qué quedamos?

ALFREDO SALOMÓN

"¿En qué quedamos? Resulta que ahora para la señora vicepresidenta el Fondo Monetario no es tan malo. Pero cuando estaba Macri en contacto con dicho Fondo, era malísimo. Tengo la sensación de que esa persona no tiene idea de dónde está parada. Conclusión: todos sus razonamientos son del mismo tenor. Por eso estamos como estamos. Muchas gracias por el espacio".

****

La Nación en peligro

MARIO PILO

"La situación del país es crítica en los 4 niveles esenciales. Una administración normal es difícil con estos anormales en el gobierno. Salud, educación, economía, seguridad. Y será peor luego de las elecciones de medio término, cualquiera sea el resultado, si no se toman medidas ya. Y no quedan opciones. Mientras al que ya calificamos 'pobre ministro de Economía' trata de mendigar unos dólares ante el otrora olvidado Fondo Monetario Internacional, su presidenta -pues es más que vice- lo bombardea declarando oficialmente que no hay plata para pagar al Fondo ni a los bonistas. Ergo, casi de inmediato, creció el riesgo país en más de 1.600 puntos, cayeron los bonos argentinos más del 10 % y las acciones de algunas empresas nacionales e internacionales que aún cotizan y no han huido. Si decir esto es ser malo, crear fake news, ser pervertido opositor, sí, lo soy. La historia nacional está por arriba de la historieta del peor gobierno peronista en 70 años".

****

Aclaraciones sobre la vacunación

LECTORA ATENTA

"Le pido por favor al diario que publique, bien clarito, si va a haber segunda dosis de la Spuknit, y segundo cómo queda el tema de las otras vacunas que se usan normalmente, como la antigripal y otras que usamos algunas personas. Porque uno acuerda con sus médicos cómo organizarse y después esta gente cambia el panorama y quedamos otra vez sin saber cómo seguir. Y los turnos no se consiguen de un día para el otro. Por eso es una tarea de buena voluntad del diario, un favor lo que le pido, de publicar la información lo más clara que sea posible".

****

Ego y poder

ALFREDO SALOMÓN

"El Día de la Memoria fue un día negro para Alberto, que desempeña un triste papel de presidente de este país, porque la princesa egipcia se quedó con el sillón de Rivadavia, prácticamente. Yo pregunto: ¿hasta dónde la dejará avanzar o copar? Y pensar que cuando la cigüeña lo trajo al mundo, varón dijo la partera. Que lo demuestre entonces".