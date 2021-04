Los Pumas 7's ganaron el Seven de Dubai al superar en la final a Francia

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, ganó el Seven de Dubai, preparatorio para los Juegos de Tokio 2021, al superar este sábado en la final a Francia, por 19 a 7.

Dos tries de Marcos Moneta y uno de Ignacio Mendy le dieron el triunfo al equipo que conduce Santiago Gómez Cora, que venía de obtener los dos seven jugados en Madrid, a fines de febrero.

La música más linda para escuchar. 😍



¡Campeones en el el #EmiratesInvitational7s! Así fue el camino a la 🏆:



☑️38-14 vs. Uganda

☑️31-14 vs. Japón

☑️26-14 vs. Canadá

☑️19-7 vs. Chile (cuartos)

☑️24-5 vs. Japón (semifinales)

☑️19-7 vs. Francia (final) pic.twitter.com/hhwBNKnOex