Escuelas: Santa Fe mantiene su esquema de presencialidad

Miércoles 07.04.2021

11:09

Ese fue el compromiso asumido, incluso, en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Se considera que las aulas "son espacios cuidados" y que los contagios registrados se generaron fuera de ese ámbito. Adriana Cantero descartó en este contexto poder avanzar hacia una presencialidad plena.

La provincia defenderá y mantendrá la presencialidad en las escuelas públicas y privadas, a pesar del aumento de casos Covid. Con la certeza de que los establecimientos "no son lugares de contagio, sino espacios cuidados", Santa Fe se ceñirá a lo resuelto este martes por el Consejo Federal de Educación y seguirá manteniendo las aulas abiertas. Eso sí, continuará con el esquema de bimodalidad; se aleja ahora más aún, la hipótesis de una presencialidad ciento por ciento.

En diálogo con El Litoral, la ministra de Educación Adriana Cantero, comentó las principales conclusiones del encuentro mantenido con sus pares provinciales y el titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta.

"Nos reunimos los ministros de todo el país para ir evaluando cómo viene la presencialidad en las escuelas y analizarlo en el contexto de esta epidemia que tiene una curva ascendente. Verificamos que los protocolos están funcionando y todos los datos estarían indicando que sigue siendo la escuela un lugar cuidado para la convivencia en estos tiempos", comentó. De todos modos, aclaró que esa presencialidad "tiene que ser cuidada día a día lo máximo que se pueda, porque hemos trabajado mucho para lograrla y porque le ha hecho mucho bien tanto al estudiantado como a la docencia".

- ¿La premisa, entonces, es preservar la presencialidad en las escuelas aun en este contexto de segunda ola?

- Sí, nosotros hablamos en este momento de preservar la presencialidad, obviamente, de manera cuidada; y atentos a los requerimientos que puedan aparecer oportunamente. Lo que decimos es que vamos a cuidar esa apertura de aulas con todas las herramientas que estén a nuestro alcance.

- ¿No estarían, por lo tanto, las escuelas incluidas en las eventuales restricciones a decidir?

- Lo que observamos es que no es la escuela el ámbito en el que se producen los contagios. La escuela es un lugar muy cuidado. A ella llegan los contagios que se producen fuera. Por eso es un lugar que todos intentamos seguir cuidando. Habría que ver cómo desde toda la comunidad se intensifican los cuidados en otros ámbitos en los que se circula, sobre todo en reuniones sociales, que han demostrado ser los lugares de mayor contagiosidad. Y también le pediría a los padres una reflexión sobre los viajes de estudio que no son tales, sino que son de recreación. Tenemos la necesidad de que todos aprendamos a protegernos porque los contagios hasta ahora, todos los estudios y verificaciones que se están haciendo, indican que no son en la escuela. La escuela sigue siendo un lugar con distanciamiento social, con barbijo, con lavado de manos frecuente, con ventilación de la aulas…

- ¿Evalúan en algún momento la presencialidad ciento por ciento?

- Por ahora vamos a seguir así como estamos. Creemos que ésta (la bimodalidad) es una forma posible en este tiempo y la estamos cuidando. Creo que éste, precisamente, no es un momento para pensar en la presencialidad plena que requiere reducir el distanciamiento social. Es momento para lo contrario, para cuidar y procurar ese distanciamiento.

- ¿Qué evaluación hacen en la provincia sobre el retorno a las aulas y qué reporte han tenido de escuelas cerradas o burbujas que debieron aislarse?

- Estamos viendo que la cantidad de casos confirmados tiene que ver con esta posibilidad de mirar qué pasa con el afuera de la escuela. Los casos se detectan en la escuela; la escuela es un lugar de detección. Por ahora, son situaciones manejables. Este fin de semana vamos a tener los primeros números de la sistematización de toda la información que trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Salud.

- ¿Están conformes con cómo se viene dando el retorno a las aulas?

- Sí, dentro de la complejidad que vivimos, la escuela ha demostrado ser un lugar con mucho compromiso por el cuidado. Los protocolos están funcionando.