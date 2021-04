https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.04.2021 - Última actualización - 12:26

12:22

El base surgido en Banco Provincial que fue seleccionado como el MVP, el mejor jugador nacional y el mejor U23 de la máxima competición del básquet argentino dialogó con El Litoral sobre los galardones recibidos y el futuro de su equipo, Obras Basket.

De la cantera local El santafesino Zurbriggen, el jugador más valioso de la Liga Nacional El base surgido en Banco Provincial que fue seleccionado como el MVP, el mejor jugador nacional y el mejor U23 de la máxima competición del básquet argentino dialogó con El Litoral sobre los galardones recibidos y el futuro de su equipo, Obras Basket. El base surgido en Banco Provincial que fue seleccionado como el MVP, el mejor jugador nacional y el mejor U23 de la máxima competición del básquet argentino dialogó con El Litoral sobre los galardones recibidos y el futuro de su equipo, Obras Basket.

Este miércoles, la Asociación de Clubes de Básquetbol entregó los premios a los jugadores más destacados de la temporada regular 2020/21 de la Liga Nacional. Dentro de las 14 categorías, el destacado fue Fernando Zurbriggen, el base santafesino que viste la camiseta de Obras Basket.

Luego de ser elegido como el MVP (jugador más valioso), el mejor jugador nacional y el mejor U23, Zurbriggen habló con El Litoral y relató las sensaciones de semejante galardón.



El jugador más valioso



‘’Honestamente no me esperaba el reconocimiento’’, expresó Fernando y agregó: ‘’Sabía que tenía chances, pero hubo varios jugadores en gran nivel. Podría haber sido para cualquiera’’.

De la votación participaron 68 periodistas especializados de todo el país que emitieron su voto en cada uno de los rubros.

El MVP de la @LigaNacional es.... 🥁@FerZurbriggen ganó la votación de la prensa especializada (68 periodistas) y contó sus sensaciones tras ser elegido el mejor de la fase regular.



Conocé un poco más a quien fue jugador de Selección en las últimas dos ventanas FIBA. 🏀🇦🇷 pic.twitter.com/WHQjFu5gJd — CABB (@cabboficial) April 8, 2021

En relación a sus puntos altos durante la temporada, el jugador de Obras destacó: ‘’La fortaleza mental, el poder sostener la agresividad y concentración durante todos los juegos. Fue un aspecto a mejorar y un claro objetivo cumplido’’.

''La cuarentena me ayudó a hacer un análisis de mi propio juego luego de cada partido, fue un foco central, y trabaje en la preparación previa a cada partido para mejorar mi desempeño.''



En la Basketball Champions League Américas también tuvo un gran desempeño con Obras Basket.

​

#BCLAmericas



A pesar de la derrota de Obras ante Franca en el día de ayer (80-84), hubo otra actuación espectacular de Fernando Zurbriggen con:



22 pts

(3/3 3p, 4/9 2p y 5/10 TL)

4 rebotes

5 asistencias

2 robos

21 de Valoraciónhttps://t.co/NlIT6r24xU — Falta Técnica (@falta_tecnica) March 10, 2021



En relación a los otros jugadores con los que comparte puesto en la Liga, indicó: ‘’Los bases argentinos son de lo mejor, hay muchos para admirar y sobre todo, me exigen a mejorar en cada enfrentamiento, claramente es una posición muy reñida.’’



‘’El premio al MVP es el reconocimiento de muchos años de trabajo y emociones encontradas, la perseverancia y la convicción temporada tras temporada hoy tienen su reconocimiento, estos fueron el factor fundamental para mi salto de calidad y mi presente deportivo’’.

Su relación con los santafesinos premiados

Dentro del quinteto ideal de la temporada, Zurbriggen comparte nómina con otro jugador surgido de las canteras de la Asociación Santafesina de Básquet, el pívot de Regatas Corrientes, Tayavek Gallizi.

‘’Con el ’Taya’ compartimos selección y tenemos una linda relación’’, expresó el base. Además, con el ex Macabi comparte otro galardón otorgado por la Confederación Argentina de Básquet, que seleccionó el equipo ideal de jugadores nacionales.

Desde Prensa CABB, elegimos nuestro quinteto ideal de jugadores nacionales en la LNB.



1⃣ F. Zurbriggen: 15.2 pts, 6.6 reb y 4.9 as.

2⃣ J. Vildoza: 14.2 pts y 4.5 as.

3⃣ M. Cosolito: 10.1 pts, 4.2 reb y 3.1 as.

4⃣ M. Fierro: 15.2 pts y 9.8 reb.

5⃣ T. Gallizzi: 11.5 pts y 4.5 reb. pic.twitter.com/M0Ts6e0bXx — CABB (@cabboficial) April 5, 2021



En dicho quinteto, también aparece otro santafesino, el alero Mauro Cosolito. ‘’Con Mauro tengo un vínculo forjado en años, me pone muy feliz su presente y que más lindo que compartirlo enfrentándolo’’, relató Fernando sobre el hombre de Quimsa de Santiago del Estero, al cual conoce por el origen de ambos en el Club Banco Provincial de Santa Fe.

El futuro propio y de la competición

La Liga Nacional ya ha iniciado su fase de reclasificación en PlayOffs. Obras Basket deberá enfrentar a Comunicaciones Corrientes en esta instancia para poder avanzar a los cuartos de final, luego de haber finalizado en sexta posición con 24 triunfos y 14 derrotas.

De cara a los próximos partidos, el armador del ‘’rockero’’, puso el foco en el contexto sanitario que sufren los clubes: ‘’Por el momento estamos centrados en recuperar los jugadores con covid. Una vez que recuperemos el plantel, las expectativas son siempre altas’’.

Pero no pasó por alto los aspectos que caracterizan a Obras actualmente: ‘’El punto más fuerte del equipo es la personalidad y la juventud, que claramente, no lleva a nuestro punto más débil , la irregularidad’’.



Al hacer referencia a los contagios de coronavirus en todo el país, Fernando dijo: ‘’Los protocolos son muy estrictos desde el comienzo, llevamos 8 meses jugando y recién tenemos los primeros casos. Tengo esperanza que todas las competencias profesionales van a poder finalizarse’’.

Estuvo presente en las últimas convocatorias al seleccionado argentino.

​Foto: FIBA

Tras haber participado en las últimas ventanas FIBA con el seleccionado mayor, aclaró: ‘’La selección es un premio al día a día, no me desespera, pienso en mejorar como jugador y pulir detalles. Si ello me lleva a la selección, bienvenido sea’’.

Finalmente, con la mirada puesta en el futuro, sentenció: ‘’Jugar en europa es uno de mis objetivos a cumplir , siento que estoy cerca de ello, espero que se pueda concretar.’’