Récord de goles en la tercera jornada

Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías.
Capitanes junto a los árbitros. Crédito: Flavio Raina
5ta División
EL CADI 1-0 VECINAL GÁLVEZ
DEP. SANTA ROSA 0-1 DEP. AGUA FC
LA PERLA 2-5 BELGRANO
SAN CRISTÓBAL 1-1 EL QUILLÁ
C. EX CADETES 0-5 CICLÓN RACING
DON SALVADOR 0-1 ATENAS
UNIÓN 7-2 LOYOLA
EL POZO 0-3 SANJUSTINO
COSMOS FC 5-0 NACIONAL
PUCARÁ 1-0 ALTO VERDE
LAS FLORES II 4-0 N. HORIZONTE
INDEPENDIENTE 0-4 ARGENTINO
GIMNASIA 1-1 NEWELL´S
GUADALUPE 5-0 LOS PIRATITAS
PEÑALOZA 2-3 LOS CANARIOS
NOBLEZA 1-3 COLÓN SJ
UNIVERSIDAD 1-5 COLÓN
Pucará trabaja para crecer en las inferiores. Foto: Flavio Raina
6ta División
EL CADI 7-0 VECINAL GÁLVEZ
SANTA ROSA 7-1 DEP. AGUA FC
LA PERLA 5-2 BELGRANO
SAN CRISTÓBAL 2-4 EL QUILLÁ
C. EX CADETES 0-5 CICLÓN RACING
DON SALVADOR 2-1 ATENAS
UNIÓN 11-0 LOYOLA
EL POZO 0-2 SANJUSTINO
COSMOS FC 1-1 NACIONAL
PUCARÁ 4-1 ALTO VERDE
LAS FLORES II 0-1 N. HORIZONTE
INDEPENDIENTE 1-1 ARGENTINO
GIMNASIA 0-0 NEWELL´S
GUADALUPE 3-3 LOS PIRATITAS
PEÑALOZA 2-6 LOS CANARIOS
NOBLEZA 0-1 COLÓN SJ
UNIVERSIDAD 0-4 COLÓN
7ma División
EL CADI 8-0 VECINAL GÁLVEZ
SANTA ROSA 1-0 DEP. AGUA FC
LA PERLA 4-0 BELGRANO
SAN CRISTÓBAL 1-0 EL QUILLÁ
C. EX CADETES 0-19 CICLÓN RACING
DON SALVADOR 2-0 ATENAS
UNIÓN 12-0 LOYOLA
EL POZO 2-1 SANJUSTINO
COSMOS FC 2-1 NACIONAL
PUCARÁ 2-4 ALTO VERDE
LAS FLORES II 5-0 N. HORIZONTE
INDEPENDIENTE 1-1 ARGENTINO
LA SALLE A. CABRERA
GIMNASIA 3-0 NEWELL´S
GUADALUPE 1-1 LOS PIRATITAS
PEÑALOZA 0-5 LOS CANARIOS
NOBLEZA 2-5 COLÓN SJ
UNIVERSIDAD 1-3 COLÓN
8va División
DEP. AGUA FC 3-1 SANTA ROSA
BELGRANO 1-6 LA PERLA
EL QUILLÁ 3-0 SAN CRISTÓBAL
ATENAS 1-0 DON SALVADOR
LOYOLA 3-6 UNIÓN
SANJUSTINO 4-3 EL POZO
NACIONAL 0-2 COSMOS FC
ALTO VERDE 1-3 PUCARÁ
N. HORIZONTE 2-2 LAS FLORES II
ARGENTINO 1-1 INDEPENDIENTE
A. CABRERA 3-2 LA SALLE
NEWELL´S 0-1 GIMNASIA
LOS PIRATITAS 2-0 GUADALUPE
LOS CANARIOS 4-1 PEÑALOZA
COLÓN SJ 2-1 NOBLEZA
LOS JUVENILES 0-1 BANCO
COLÓN 1-1 UNIVERSIDAD
9na División
DEP. AGUA FC 1-5 SANTA ROSA
BELGRANO 1-2 LA PERLA
EL QUILLÁ 7-0 SAN CRISTÓBAL
ATENAS 0-0 DON SALVADOR
LOYOLA 1-11 UNIÓN
SANJUSTINO 7-0 EL POZO
ARROYO LEYES 0-2 ATENEO
NACIONAL 2-3 COSMOS FC
ALTO VERDE 1-2 PUCARÁ
N. HORIZONTE 4-1 LAS FLORES II
ARGENTINO 2-2 INDEPENDIENTE
A. CABRERA 1-1 LA SALLE
NEWELL´S 2-2 GIMNASIA
LOS PIRATITAS 2-5 GUADALUPE
LOS CANARIOS 4-1 PEÑALOZA
COLÓN SJ 1-0 NOBLEZA
LOS JUVENILES 4-0 BANCO
COLÓN 6-0 UNIVERSIDAD
10ma División
DEP. AGUA FC 2-2 SANTA ROSA
BELGRANO 1-3 LA PERLA
EL QUILLÁ 6-0 SAN CRISTÓBAL
ATENAS 4-1 DON SALVADOR
LOYOLA 1-11 UNIÓN
SANJUSTINO 0-1 EL POZO
ARROYO LEYES 0-1 ATENEO
NACIONAL 1-6 COSMOS FC
ALTO VERDE 0-2 PUCARÁ
N. HORIZONTE 1-0 LAS FLORES II
ARGENTINO 3-0 INDEPENDIENTE
A. CABRERA 2-1 LA SALLE
NEWELL´S 0-1 GIMNASIA
LOS PIRATITAS 2-5 GUADALUPE
LOS CANARIOS 3-1 PEÑALOZA
COLÓN SJ 1-0 NOBLEZA
LOS JUVENILES 1-2 BANCO
COLÓN 9-0 UNIVERSIDAD