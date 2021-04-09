#Temas de HOY: Rosario  Córdoba  Entre Ríos  Corrientes  La Educación Primero  Un año en pandemia  Boleta Única Papel  

El Litoral | Pasión Liga Santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral
El Litoral
Viernes 09.04.2021 - Última actualización - 13:54
4:04

Inferiores de Liga Santafesina

Récord de goles en la tercera jornada

Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías. 

Capitanes junto a los árbitros. Crédito: Flavio RainaCapitanes junto a los árbitros.
Crédito: Flavio Raina

Capitanes junto a los árbitros. Crédito: Flavio Raina



Inferiores de Liga Santafesina Récord de goles en la tercera jornada Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías.  Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías. 

5ta División

EL CADI 1-0 VECINAL GÁLVEZ

DEP. SANTA ROSA 0-1 DEP. AGUA FC

LA PERLA 2-5 BELGRANO

SAN CRISTÓBAL 1-1 EL QUILLÁ

C. EX CADETES 0-5 CICLÓN RACING

DON SALVADOR 0-1 ATENAS

UNIÓN 7-2 LOYOLA

EL POZO 0-3 SANJUSTINO

COSMOS FC 5-0 NACIONAL

PUCARÁ 1-0 ALTO VERDE

LAS FLORES II 4-0 N. HORIZONTE

INDEPENDIENTE 0-4 ARGENTINO

GIMNASIA 1-1 NEWELL´S

GUADALUPE 5-0 LOS PIRATITAS

PEÑALOZA 2-3 LOS CANARIOS

NOBLEZA 1-3 COLÓN SJ

UNIVERSIDAD 1-5 COLÓN

 

Pucará trabaja para crecer en las inferiores. Foto: Flavio Raina

 

6ta División

EL CADI 7-0 VECINAL GÁLVEZ

SANTA ROSA 7-1 DEP. AGUA FC

LA PERLA 5-2 BELGRANO

SAN CRISTÓBAL 2-4 EL QUILLÁ

C. EX CADETES 0-5 CICLÓN RACING

DON SALVADOR 2-1 ATENAS

UNIÓN 11-0 LOYOLA

EL POZO 0-2 SANJUSTINO

COSMOS FC 1-1 NACIONAL

PUCARÁ 4-1 ALTO VERDE

LAS FLORES II 0-1 N. HORIZONTE

INDEPENDIENTE 1-1 ARGENTINO

GIMNASIA 0-0 NEWELL´S

GUADALUPE 3-3 LOS PIRATITAS

PEÑALOZA 2-6 LOS CANARIOS

NOBLEZA 0-1 COLÓN SJ

UNIVERSIDAD 0-4 COLÓN

 

 

7ma División

EL CADI 8-0 VECINAL GÁLVEZ

SANTA ROSA 1-0 DEP. AGUA FC

LA PERLA 4-0 BELGRANO

SAN CRISTÓBAL 1-0 EL QUILLÁ

C. EX CADETES 0-19 CICLÓN RACING

DON SALVADOR 2-0 ATENAS

UNIÓN 12-0 LOYOLA

EL POZO 2-1 SANJUSTINO

COSMOS FC 2-1 NACIONAL

PUCARÁ 2-4 ALTO VERDE

LAS FLORES II 5-0 N. HORIZONTE

INDEPENDIENTE 1-1 ARGENTINO

LA SALLE A. CABRERA

GIMNASIA 3-0 NEWELL´S

GUADALUPE 1-1 LOS PIRATITAS

PEÑALOZA 0-5 LOS CANARIOS

NOBLEZA 2-5 COLÓN SJ

UNIVERSIDAD 1-3 COLÓN

 

8va División

DEP. AGUA FC 3-1 SANTA ROSA

BELGRANO 1-6 LA PERLA

EL QUILLÁ 3-0 SAN CRISTÓBAL

ATENAS 1-0 DON SALVADOR

LOYOLA 3-6 UNIÓN

SANJUSTINO 4-3 EL POZO

NACIONAL 0-2 COSMOS FC

ALTO VERDE 1-3 PUCARÁ

N. HORIZONTE 2-2 LAS FLORES II

ARGENTINO 1-1 INDEPENDIENTE

A. CABRERA 3-2 LA SALLE

NEWELL´S 0-1 GIMNASIA

LOS PIRATITAS 2-0 GUADALUPE

LOS CANARIOS 4-1 PEÑALOZA

COLÓN SJ 2-1 NOBLEZA

LOS JUVENILES 0-1 BANCO

COLÓN 1-1 UNIVERSIDAD

 

9na División

DEP. AGUA FC 1-5 SANTA ROSA

BELGRANO 1-2 LA PERLA

EL QUILLÁ 7-0 SAN CRISTÓBAL

ATENAS 0-0 DON SALVADOR

LOYOLA 1-11 UNIÓN

SANJUSTINO 7-0 EL POZO

ARROYO LEYES 0-2 ATENEO

NACIONAL 2-3 COSMOS FC

ALTO VERDE 1-2 PUCARÁ

N. HORIZONTE 4-1 LAS FLORES II

ARGENTINO 2-2 INDEPENDIENTE

A. CABRERA 1-1 LA SALLE

NEWELL´S 2-2 GIMNASIA

LOS PIRATITAS 2-5 GUADALUPE

LOS CANARIOS 4-1 PEÑALOZA

COLÓN SJ 1-0 NOBLEZA

LOS JUVENILES 4-0 BANCO

COLÓN 6-0 UNIVERSIDAD

 

10ma División

DEP. AGUA FC 2-2 SANTA ROSA

BELGRANO 1-3 LA PERLA

EL QUILLÁ 6-0 SAN CRISTÓBAL

ATENAS 4-1 DON SALVADOR

LOYOLA 1-11 UNIÓN

SANJUSTINO 0-1 EL POZO

ARROYO LEYES 0-1 ATENEO

NACIONAL 1-6 COSMOS FC

ALTO VERDE 0-2 PUCARÁ

N. HORIZONTE 1-0 LAS FLORES II

ARGENTINO 3-0 INDEPENDIENTE

A. CABRERA 2-1 LA SALLE

NEWELL´S 0-1 GIMNASIA

LOS PIRATITAS 2-5 GUADALUPE

LOS CANARIOS 3-1 PEÑALOZA

COLÓN SJ 1-0 NOBLEZA

LOS JUVENILES 1-2 BANCO

COLÓN 9-0 UNIVERSIDAD

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
Ediciones Anteriores | Edición Impresa


Temas:

Además tenés que leer:

Se fue la segunda con goles para todos los gustos

Ilusión en marcha para las Inferiores de la Liga Santafesina

Suscribite a nuestro newsletter


Dejanos tu Comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

Te puede interesar

Con el clásico postergado, el resto va igual

Con el clásico postergado, el resto va igual

Rolando Carlen sigue adelante como DT de Cerro de Uruguay

Rolando Carlen sigue adelante como DT de Cerro de Uruguay

Con el sueño de volver a Primera

Con el sueño de volver a Primera

Inferiores mayores y menores: al día con los números

Inferiores mayores y menores: al día con los números

Cambio de horario en Primera y Reserva

Cambio de horario en Primera y Reserva

Nacional no deja de sorprender

Nacional no deja de sorprender

La Salle dio el golpe ante Independiente y ahora son tres los líderes del torneo

La Salle dio el golpe ante Independiente y ahora son tres los líderes del torneo

La Salle recibe al puntero con la misión de alcanzarlo

La Salle recibe al puntero con la misión de alcanzarlo

La Salle, desde el semillero

La Salle, desde el semillero



Lo más visto
2
El cuerpo de Marcela Maydana fue "descartado" - El momento del arresto del sospechoso en la ciudad de Recreo.

Así lo confirmó el fiscal Martín Torres a El Litoral. Se presume que la mujer fue asesinada en otro lado y luego su cuerpo fue trasladado a la zona donde se produjo el hallazgo. Hay un detenido.

Leer todas...
Ahora En Portada
Boleta Única Papel: la Nación mira el sistema electoral santafesino - -
Política

Boleta Única Papel: la Nación mira el sistema electoral santafesino

El sátiro del Parque Federal quedó en prisión preventiva - Fue apresado y golpeado por transeúntes que asistieron a la víctima tras escuchar sus gritos. -
Tribunales

El sátiro del Parque Federal quedó en prisión preventiva

El ex de Marcela Maydana será imputado este sábado - El lugar del hallazgo se encuentra a unos 300 metros al oeste de la ruta 11, a la altura de calle Chubut de la ciudad de Recreo. -
Femicidio en Recreo

El ex de Marcela Maydana será imputado este sábado

#Temas de HOY: Rosario  Córdoba  Entre Ríos  Corrientes  La Educación Primero  Un año en pandemia  Boleta Única Papel  