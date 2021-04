Inquietudes opositoras sobre Puntos Violetas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Di Stefano advirtió que fueron instalados en mayoría de localidades administradas por el justicialismo. De Ponti dijo que fue una definición por microrregiones.

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes acerca del anunciado programa Puntos Violetas dentro del Plan Incluir para conocer los criterios de distribución geográfica en las distintas localidades de la provincia; detalle de la asignación presupuestaria; y estrategias de acceso a los programas propuestos.

La iniciativa fue presentada por la radical Silvana Di Stefano quien advirtió sobre una presunta discriminación que el anunciado programa alcanza a 40 localidades, 31 de loas cuales están administradas por dirigentes justicialistas. "Esto podría generar desigualdad en la posibilidad de las mujeres de acceder a este programa", señaló. La justicialista Lucila De Ponti explicó que las 40 localidades fueron elegidas con un criterio de microrregión y recordó que la ley santafesina determina que no es la provincia sino cada municipio y comunas los que tienen el primer nivel de atención en la problemática.

"La violencia por motivos de género es, claramente, una violación a los Derechos Humanos, afectando la dignidad, la seguridad y la autoestima de quienes la padecen. Son actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en razón de su género. Es clara la obligación del Estado de promover e implementar políticas públicas desde una perspectiva de género, avanzando hacia un posicionamiento que institucionalice la defensa de la igualdad entre géneros y valorice la diversidad" señaló Di Stefano.

La radical señaló que se anunció que el programa tiene una asignación de 370 millones de pesos pero que solo se asignó a 40 de las 365 municipios y comunas que tiene la provincia. "En la gestión anterior se hizo hincapié en políticas de cercanía en materia de género, gran esfuerzo presupuestario para que cada localidad tenga personal especializado en género. "Vemos con preocupación que estos puntos violeta sean solo 40 para centralizar y no para permitir un acceso igualitario", acotó.

"Destacamos la importancia de dotar al territorio de las herramientas necesarias para llevar adelante acciones concretas que repercutan en la vida de los santafesinos, sin desconocer que las situaciones de violencia de género atraviesan toda la provincia, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos en no generar inequidades, asegurando el acceso y funcionamiento para toda la población", señaló. "Qué se tuvo en cuenta a la hora de elegir esas 40 localidades. He consultado a varios intendentes y no fueron consultados", completó la radical quien pidió "por qué no pensar en 365 Puntos Violetas".

De Ponti aclaró que la norma provincial dispone que la provincia es el segundo nivel de atención en políticas de género y que el primero está en manos de municipios y comunas. "Los Puntos Violetas no reemplazan la funcionalidad y responsabilidad del primer nive. Son espacios que acercan al territorio políticas para mejorar la situación de mujeres. Las 40 localidades de esta primera etapa son microrregiones definidas por ubicación y contextos". Pero la oficialista también marcó que la Secretaría de Igualdad y Género quiere trabajar con los 365 gobiernos locales pero hasta el momento solo 176 se acercaron a firmar convenios de cooperación.

¿Qué son?

Los Puntos Violetas fueron definidos por el gobierno provincial como espacios de igualdad de derechos que se construirán en 40 localidades, en el marco del Plan Incluir, donde las mujeres y personas de la diversidad sexual podrán acceder a los programas, iniciativas y políticas públicas de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género.

En cada uno de los 40 Puntos Violetas- funcionarán espacios de contención y asesoramiento, de articulación con organizaciones y asociaciones para proveer de herramientas teóricas y prácticas para el acceso al trabajo, la producción, el empleo y la autonomía económica de mujeres y disidencias; programas de ATR Juventudes y propuestas culturales, entre otras iniciativas. Además, se trabajará en la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género

Las localidades seleccionadas son Garabato, Vera, Reconquista, Villa Guillermina, Gregoria Pérez de Denis, Tostado, San Cristóbal, Hersilia, San Javier, Rafaela, María Juana, Tacural, Esperanza, Providencia, San Jerónimo Norte, San Justo, Gdor Crespo, Santa Rosa, Sauce Viejo, Llambi Campbell, Monje, Gálvez, El Trébol, Colonia Belgrano, Rufino, Murphy, Labordeboy, Cañada de Gómez, Pueblo Andino, Pto Gral San Martin, Villa Mugueta, Acebal, Piñero, Arroyo Seco, Ibarlucea, Villa Constitución, Bombal, Las Parejas, Casilda y Berabevú.

Diferencias en el Frente Progresista

No pasó inadvertido el último jueves el retiro presencial y virtual de los diputados de la Unión Cívica Radical de la sesión. El incidente ocurrió poco después de la hora de iniciada la reunión cuando la justicialista Matilde Bruera exigió al presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz que haga cumplir el protocolo y solo permanezcan en el recinto los presidentes de bloques.

Lifschitz entonces señaló que el radical Juan Cruz Cándido estaba en reemplazo de Fabián Palo Oliver (hospitalizado) mientras que pidió el retiro del radical Marcelo González. El sancristobalense se retiró pero también lo hizo el jefe de la bancada, Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y el propio Cándido. Enseguida, los restantes radicales se desconectaron y se retiraron de la sesión.

Legisladores que participaron en la reunión de Labor Parlamentario admitieron un clima tenso en el seno del oficialismo, especialmente por las diferencias entre socialistas y radicales que se exteriorizaron en algunos proyectos de comunicación. La situación de tirantez se desató por un fuerte encontronazo en el seno de la Comisión de Salud que preside la radical Silvia Ciancio. La diputada sureña tuvo un cruce subido de tono con diputadas socialistas y dijo haberse sentido maltratado.

Las autoridades del bloque radical pusieron sus quejas ante pares socialistas y no habrían tenido el eco correspondiente. "Minimizaron el tema que para nosotros fue grave" dijo un vocero radical. "Hasta que no haya disculpas no queremos volver a sentarnos a la mesa del interbloque" agregó otro radical.

El bloque del Frente Progresista está constituido por 14 socialistas, 11 radicales y los restantes tres bancas pertenecen a dirigentes del PDP, Gen y Creo.