Mónica Fein: "Por un Partido Socialista fuerte y autónomo"

La ex intendenta de Rosario admite que la grieta está presente en las elecciones internas del próximo domingo. Plantea la necesidad de acordar principios programáticos con otras fuerzas para superar la actual situación decadente del país.

Mónica Fein es la postulante a presidir el Partido Socialista por la agrupación Socialismo en Movimiento y en caso de ser electa será la primera mujer en encabezar esa fuerza que en junio cumplirá 125 años de vida. Nació en Luján, pcia de Buenos Aires, pasó gran parte de su niñez y adolescencia en San Nicolás; llegó a Rosario a estudiar bioquímica, se recibió, se casó y se quedó a vivir en esa ciudad donde fue dos veces intendenta. Antes había sido funcionaria municipal y diputada nacional por el Partido Socialista.

- ¿Cuál es la propuesta que lo ofrece a los socialistas para encabezar el partido?

- La lista Socialista en Movimiento tiene como objetivo a nivel nacional constituir un Partido Socialista fuerte, autónomo. Cuando dijo autónomo es afuera de esa polaridad o grieta que existe en la Argentina. Un partido que pueda llevar sus valores, sus propuestas, sus principios a constituir una alternativa nacional donde los problemas que se discutan sean los problemas de los argentinos y argentinas. Esta grieta impide discutir problemas, no podemos ni discutir como salimos de la pandemia, de la crisis. La discusión hoy es cuál fue peor, si uno u otro. Queremos construir una alternativa política que diga qué queremos hacer con la Argentina, qué queremos hacer con la educación, el trabajo, la salud, la economía, una Argentina más federal. Reconocemos que somos un partido pequeño, pero histórico, cumplimos en junio 125 años. Desde Alfredo Palacios, Juan B Justo hasta Hermes Binner tenemos nuestra historia, tenemos nuestra historia de gobierno tanto en Rosario, como en Santa Fe, en muchos municipios del país; con legisladores en varias provinciales. El socialismo ha dejado marcas en todo el país, en cada cooperativa, en cada biblioteca. Con nuestra historia, queremos construir ese futuro en Argentina que Hermes (Binner) con el FAP lo intentó en 2011. Creemos que hay espacio para una propuesta progresista en serio en el país y eso queremos construir nosotros desde ese sector y se lo proponemos al afiliado.

- ¿La grieta se metió en la interna del socialismo?

- De alguna manera sí, la grieta marca la vida de los argentinos y de los partidos. Tenemos una parte del partido que tiene una alianza con Rodríguez Larreta y que va a competir (Pluralismo Federal) y otro grupo de compañeros (Convergencia Federal) que antes de las últimas elecciones optaron por votar a (Alberto) Fernández. No puedo negar que las miradas que tenemos respecto de construir una fuerza autónoma, de estos dos polos, también se pone a debate en esta interna. Creo que al igual creo que el 2019 tenemos que convocar a todos los socialistas y las socialista a construir el socialismo. Los debates internos dentro del partido son importantes pero queremos tener la posibilidad de conducir ese partido hacia esa visión autónoma que creemos tiene que tener pese a la polarización del país.

- Marcó el caso del FAP como intento de llegar a la presidencia, luego Miguel Lifschitz participó de Consenso Federal. ¿Cuesta encontrar fuerzas políticas para construir una propuesta nacional?

- Fácil no es pero cuando vemos que 6 de cada 10 chicos con pobres y que las fuerzas que hoy compiten han sido gobierno y que han llevado a esta situación nos indica que hay espacios para otra alternativa. Son muchos los actores que han votado a una u otra alternativa y que hoy sienten que la grieta no da respuesta a la política, que no hablan de los problemas que tiene la gente, que es un debate del poder por el poder mismo y que nadie está pensando en cómo generar trabajo, como hace la gente para llegar a fin de mes, como hacemos para que los chicos estén en la escuela. Los datos del Indec muestran que los jóvenes y los niños son los que están peor. El socialismo tiene la obligación ética y moral de apostar a una alternativa que saque al país de esta idea de pelea permanente por el poder y no haya debate. Creemos en los acuerdos. Hay que buscar cinco temas en los que nos pongamos de acuerdo cinco fuerzas políticas y podamos atravesar o resolver esta crisis que estamos viviendo.

- ¿Si es presidenta del PS, el 19 de abril intentará construir una alianza nacional para buscar bancas en el Congreso?

- Si obvio. Esta elección de medio término es una elección donde cada provincia define su alianza electoral . No queremos que el partido pierda su identidad socialista. Si hacemos algunas alianzas provinciales que sean programáticas, que coincidamos en valores sobre los que vamos a trabajar como el Frente Progresista en Santa Fe.

Hay muchos radicales, muchos peronistas, dirigentes de movimientos sociales que están viendo como está la Argentina, que saben que hay que armar una alternativa para mejorar esta situación.

- ¿Hoy Santa Fe parece ser la cuna del socialismo?

- Sí desde la unificación del partido y con Rubén Giustiniani siempre fueron santafesinos los presidentes. Después lo fueron Hermes y (Antonio) Bonfatti. Si gano, seré la primera mujer en presidir el partido. Es una lista de paridad que representa a 15 provincias. Es una lista muy federal donde tenemos integrantes de las provincias en donde tenemos personería jurídica. Es un desafío desarrollar el partido en todo el país. El motor de la historia es Santa Fe pero tenemos un partido con reconocimiento en la mayoría de las provincias y hay un desafío de fortalecer el socialismo en coaliciones políticas, en otras provincias y es nuestro desafío para construir la alternativa nacional.

- También hay internas en Santa Fe para el partido

- Nosotros llevamos a Enrique Estévez y a Laura Mondino. Pensamos que las internas no eran el mejor mecanismo que podíamos seguir buscando acuerdos e unidad. La elección es el mecanismo democrático que tienen los partidos. Creemos que tenemos las mejores condiciones para liderar tanto Santa Fe como a nivel nacional y después convocar a todos los socialista para que se sumen a construir un partido más fuerte.

- ¿Qué le deja la campaña?

- En lo interno una experiencia muy interesante sobre el desarrollo que tiene el partido, no es masivo pero está en casi todas las provincias. En el diálogo con los compañeros una gran preocupación por el futuro de cada provincia y del país. Diría que más dudas que certezas sobre el futuro. La convocatoria es a construir esa esperanza, a transformar esa preocupación, esa idea de que los jóvenes no van a tener trabajo ni vivienda en una esperanza de que participando activamente Argentina puede construir un rumbo. Gran preocupación porque en la mayoría de los lugares ha crecido la pobreza, la falta de perspectivas laborales.

El domingo 18 de abril, unos 125.000 votantes socialistas de todo el país definirán la nueva conducción entre tres listas que postulan a Mónica Fein, Roy Cortina y Eduardo Di Pollina.

Se determinó que las 370 mesas habilitadas se constituyan en clubes, vecinales o en la sedes partidarias. Dos autoridades por mesa y los apoderados con alcohol en gel y barbijos. Los afiliados deberán guardar distancias a la hora de votar.