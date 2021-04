https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 12.04.2021 - Última actualización - 3:49

3:48

El mandatario argentino se pronunció ante lo que entiende que es un reinicio de la "persecusión política".

Apoyo a Lula Da Silva Alberto Fernández pidió a la justicia de Brasil que no ceda a "presiones" El mandatario argentino se pronunció ante lo que entiende que es un reinicio de la "persecusión política". El mandatario argentino se pronunció ante lo que entiende que es un reinicio de la "persecusión política".

El presidente Alberto Fernández respaldó al ex jefe de Estado de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió que en estos días "pretende reiniciarse la persecución" al líder del Partido de los Trabajadores, por lo que pidió a la Justicia del país vecino no ceder a las "presiones mediáticas y políticas".

"Dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia", sostuvo.

En declaraciones publicadas en su cuenta de Twitter, el mandatario argentino recordó que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena de Lula da Silva, con el apartamiento del juez y de los fiscales que habían intervenido en el caso.

Señaló que esa decisión privó al líder de izquierda brasileño de la posibilidad de competir en la elección presidencial que acabaría con la victoria de Jair Bolsonaro.

"La decisión tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente", indicó.

Mácula

Fernández destacó a Lula Da Silva como "un líder democrático no sólo para Brasil si no también para todo el continente Latinoamericano", y dijo que "la persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el STF ha comenzado a limpiar".

En este sentido, manifestó que "la nulidad dictada por el STF dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción que el sistema judicial de nuestro querido Brasil había preservado la institucionalidad democrática".

"En estos días, vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a @LulaOficial utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas", remarcó.

Sin embargo, valoró que "el sistema judicial de Brasil ha demostrado su capacidad de auto revisión preservando la correcta administración de justicia".

"Ello representa una bocanada de aire fresco para el respeto de la democracia en la región", enfatizó.