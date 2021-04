https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 12.04.2021 - Última actualización - 12:23

12:20

Segunda ola en Santa Fe

El 70% de las camas están ocupadas con pacientes no Covid

La ministra Sonia Martorano indicó que hay muchas camas ocupadas en centros de salud por pacientes con patologías no covid que no fueron tratadas adecuadamente el año pasado. Llegan 30.000 dosis más contra el coronavirus mañana y habrá vacunación toda esta semana.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

Segunda ola en Santa Fe El 70% de las camas están ocupadas con pacientes no Covid La ministra Sonia Martorano indicó que hay muchas camas ocupadas en centros de salud por pacientes con patologías no covid que no fueron tratadas adecuadamente el año pasado. Llegan 30.000 dosis más contra el coronavirus mañana y habrá vacunación toda esta semana. La ministra Sonia Martorano indicó que hay muchas camas ocupadas en centros de salud por pacientes con patologías no covid que no fueron tratadas adecuadamente el año pasado. Llegan 30.000 dosis más contra el coronavirus mañana y habrá vacunación toda esta semana.

Por Hernán Alvarez SEGUIR La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, señaló en rueda de prensa este lunes en Rosario que preocupan los casos de internaciones por otras patologías de pacientes que no fueron atendidos el año pasado. Esto aumenta la cantidad de ocupación de camas en toda Santa Fe. También señaló que hay personas con coronavirus que no se atienden en su debido momento. “(Gente con) Diabetes, por ejemplo, que se ha descompensado porque no ha tenido los controles adecuados durante el año pasado. Esto se vio en todo el mundo. Estamos viendo esto. Descompensación de cuadros previos que están ocupando cama ahora”, puntualizó la ministra. Martorano afirmó que hay 30% de ocupación de camas con casos de covid-19 en la provincia. El 70% restante es de otras enfermedades. Hasta el momento, el sistema sanitario santafesino funciona sin ningún tipo de saturación. La ministra consignó que se vacuna este lunes, en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario en el Parque de la Independencia, a personas de 70 y 71 años. “La idea es completar en esta semana hasta 70 años y a partir de ahí poder ir bajando. Lo que nos interesa es 65-70, 60-65”. “(En) Vacunación vamos bien. Llegan 30.000 vacunas más hoy así que tenemos toda la semana asegurada”, afirmó la titular de Salud. Con respecto a las camas críticas, dijo: “El gran problema es ése, el nivel de contagio que no sólo que está acelerado; hay más cantidad, pero va muy rápida la curva de contagios. Lo ven en Buenos Aires”. Con relación a las dosis que vienen del extranjero, señaló: “Las vacunas son el bien más preciado en el mundo. Las compras se hacen a nivel de país, en Estado soberano. De cualquier manera, en la Región Centro, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, los gobernadores están en contacto y viendo la posibilidad de que puedan conseguir en forma conjunta algún tipo de compras. Hasta acá, lo que se oferta es para el año que viene o para fin de año”.

Se inicia la campaña antigripal En relación a la inoculación contra la gripe, medida tradicional en Argentina desde hace años, comentó: “Mañana (martes) a las 12 del mediodía en todo el país en simultáneo se comienza la vacunación antigripal. La única recomendación es que tienen que tener 14 días de diferencia si se pusieron (la vacuna de) covid y se pueden colocar la de la gripe”. Consultada por la franja etaria más afectada por coronavirus, Sonia Martorano señaló: “Es variable. Siguen siendo los mayores de 60. Lo que hemos visto es más casos en personas jóvenes que antes no veíamos. Entre 30 y 40 años. El año pasado también hemos tenido casos gravísimos en 28 años. No es que el joven está totalmente por fuera de esto”. Aseguró que no hay hasta el momento circulación comunitaria de las cepas nuevas de covid-19 que se encontraron en el distrito que son la de Manaos en Rafaela y Funes, la del Reino Unido en Santa Fe y la Nueva York en Rosario. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: