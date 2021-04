https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 12.04.2021 - Última actualización - 14:24

14:23

Por Julieta Ninno El Circo de la Noche Para cada lector ahí afuera, este libro se sentirá distinto. Todos vemos algo diferente en las palabras de Morgenstern porque la autora llena sus páginas de silencios para que hagamos estruendos de ellos.

Por Julieta Ninno

En el mundo de la literatura del siglo XXI, resulta difícil encontrar historias que se destaquen dentro de los géneros literarios convencionales. El mercado editorial contemporáneo sobresale por su infinito repertorio de novelas únicas, singulares, con voces propias y peculiares, pero al mismo tiempo lo caracteriza una repetición perpetua. Las mismas tramas, los mismos giros inesperados… Lo que está "de moda", aquello que el público devora sin pensarlo dos veces.

En este contexto, resulta difícil encontrar historias distintas, y "El Circo de la Noche", publicado en español en el 2020, fue justamente eso. El debut de Erin Morgenstern es un acercamiento novedoso a la fantasía adulta (y juvenil) del día de hoy. Con su bella prosa, personajes extraordinarios y una trama que reboza de magia, miles de lectores han quedado boquiabiertos frente a esta lectura. ¿Por qué? Porque es una historia que resuena en el interior de cada uno de nosotros, de esa calma que nos llena cuando nos narran un buen cuento, pero también es un relato que no hemos oído antes.

¿De qué se trata esta novela?

¿Un desafío mortal? ¿Carpas de circo de rayas blancas y negras? ¿Un duelo entre dos magos? ¿Rivalidades y enamoramientos? ¡Eso dice la contratapa! Magia, romance y una aventura voraz. Sin embargo, hay algo que caracteriza los libros de Morgenstern: su ambigüedad en cuanto a definiciones. Es precisamente esto lo que lo vuelve un éxito en el mundo de los libros, desde jóvenes a adultos, desde ávidos lectores a quienes han olvidado el aroma de las páginas de un libro. "El Circo de la Noche" es reacio a definiciones fijas. ¿Cómo presentarlo? Como una novela que uno descubre y define por su cuenta. Para cada lector ahí afuera, este libro se sentirá distinto. Todos vemos algo diferente en las palabras de Morgenstern porque la autora llena sus páginas de silencios para que hagamos estruendos de ellos.

Uno de los muchos encantamientos de "El Circo de la Noche" es su nivel de sorpresa. Todo es inesperado, nada es lo que parece y nunca sabemos qué va a suceder después. La magia yace en aventurarse en esta novela con una idea vaga como la de la sinopsis y luego descubrir la verdad. Los invito a abrir las páginas de "El Circo de la Noche" y llevarse una de las mayores sorpresas posibles en el mundo de la literatura.

Prosa acaramelada y ambientación impresionante

El nombre de Morgenstern se encuentra en las primeras planas debido a su impresionante trabajo creativo. Por un lado, porque su ejecución de un libro lleno de acción, sorpresas y grado de apropiación por parte de una audiencia que puede hacer de esta historia lo que desee es magnífica. Por otro lado, porque su escritura es simplemente hermosa.

Morgenstern despierta nuestros cinco sentidos desde la primera página. Con el desliz de cada oración, nos transporta a un mundo fantástico que se siente diferente. Podemos oler las palomitas de maíz del circo, saborear las manzanas bañadas en caramelo, y sentir la magia que vibra dentro de estas páginas. Una de las mejores cosas de esta novela es la elocuente, poética, atrapante y lírica prosa de la autora. Sus palabras son un hechizo en sí, un encantamiento poderoso que cautiva a todo aquel que disfrute de una buena historia. Es un libro largo, pero el pasar del tiempo se vuelve inexistente cuando uno viaja a "El Circo de la Noche". Siempre se dice que un libro bien escrito hace vibrar cada uno de tus cinco sentidos, pero en realidad eso es algo muy difícil de hacer. Así, cada escena orquestada por Morgenstern llega a nosotros en sonido, visión, aroma, sabor y tacto. Estamos dentro de "El Circo de la Noche", lo cual equivale a una experiencia de lectura completa.

Asimismo, esta es una novela sobre una cosa: el circo. Tiene personajes, por supuesto, pero en mayor parte se trata sobre esta ambientación. Narrado en tercera persona omnipresente, la voz que nos cuenta esta historia se interesa en las personas que se involucran en la trama, pero se concentra en "Le Cirque des Rêves". Hay historias de amor, enemistades, rivalidades, magia, personajes únicos y asombrosos, pero el esqueleto de todo es el circo. Un ente no viviente... O tal vez más vivo que toda persona en esta historia.

Un romance apasionante (si uno decide su existencia), una ambientación vívida y atrapante, mujeres fuertes e independientes como esas que buscamos en la literatura actual… "El Circo de la Noche" fue un éxito en el 2020, y las razones de ello son precisamente los motivos por los que deberían leer esta novela. Los mejores libros de hoy no son los más originales, los más inesperados, aun cuando éste cuenta con tales características. Los libros que buscamos hoy son aquellos que podemos traer a nuestras vidas cotidianas. Les podemos dar el significado que deseemos, la magia que necesitamos, darles una voz en nuestro día a día porque han sido escritos para que podamos tomarnos tales libertades. Erin Morgenstern ha creado eso mismo, por lo que es la novela que vale la pena dejar vibrar en nuestras mentes.

Sinopsis

Dos magos enfrentados por el destino compiten en un desafío mortal en "El Circo de la Noche", de Erin Morgenstern, el hipnótico best seller que ha capturado la imaginación del mundo entero. El circo llega sin avisar. No viene precedido de ningún anuncio. De pronto está allí, donde hasta el día anterior no había nada. Dentro de las carpas de rayas blancas y negras, se suceden eventos únicos y deslumbrantes. Se llama "Le Cirque des Rêves", el circo de los sueños, y solo abre por las noches. Pero, tras bambalinas, se desarrolla una feroz rivalidad: un duelo entre dos jóvenes magos, Celia y Marco, que han sido entrenados desde pequeños por sus instructores con este fin. Aunque no lo saben, este es un juego en el que solo uno puede sobrevivir. A pesar de los enormes riesgos, Celia y Marco pronto se enamoran y desencadenan una serie de temibles consecuencias, que, con su efecto dominó, dejan las vidas de todos los integrantes del circo, desde los artistas hasta sus dueños, pendiendo de un hilo.

El debut de Erin Morgenstern es un acercamiento novedoso a la fantasía adulta (y juvenil) del día de hoy. Con su bella prosa, personajes extraordinarios y una trama que reboza de magia, miles de lectores han quedado boquiabiertos.

Para cada lector ahí afuera, este libro se sentirá distinto. Todos vemos algo diferente en las palabras de Morgenstern porque la autora llena sus páginas de silencios para que hagamos estruendos de ellos.