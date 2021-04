Video: harta de los robos, la dueña de un Fútbol 5 emboscó a dos ladrones en barrio Barranquitas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Justicia condenó a dos de los tres delincuentes que la semana pasada ingresaron al predio que está detrás del estadio 15 de Abril. La propietaria los filmó cuando se llevaron reflectores y parrillas. La víctima asegura que es el décimo hecho en 14 meses.

En diez minutos de filmación quedó retratado el robo que tres jóvenes perpetraron el domingo 4 de abril, en horas de la siesta, en un complejo de Fútbol 5 del barrio Barranquitas. Las cámaras de seguridad alertaron a su propietaria, que se encontraba en su casa y que rápidamente dio aviso a un familiar y a la policía de que al menos dos intrusos se habían metido en el predio ubicado en Cándido Pujato al 3700, detrás del estadio 15 de Abril, mientras que un tercero hacía de campana en el portón principal y se llevaba de a poco, los artículos que los demás rapiñaban desde dentro.

Las imágenes de dos cámaras de seguridad, en el lapso de las 13.58 a las 14.09 son esclarecedoras en cuanto a la maniobra, incluso un tramo de la filmación reporta el momento más tenso, que fue cuando un familiar de la propietaria llegó en su moto y abrió el candado del protón principal con dos de los delincuentes tratando de escabullirse por los tapiales.

Reflectores y parrillas

Detrás suyo arribó un vecino, y de inmediato se hizo presente una comisión policial, que también se ve pasar en una de las tomas, lo cual puso en alerta a los rufianes. El saldo fue la pérdida de cuatro reflectores y tres parrillas, las cuales no pudieron ser recuperadas a pesar de la oportuna intervención policial que terminó con la detención de dos de los asaltantes, los cuales resultaron condenados en un juicio abreviado, por éste y otros delitos anteriores.

Se trata de Agustín Ariel Rodríguez (20) y Maximiliano Hugo Sosa (31), quienes deberán cumplir penas tres años de prisión de ejecución efectiva cada uno. Así lo dispuso la jueza Sandra Valenti en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, según informó este lunes la oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la casa

"Yo estaba en mi casa y justo entro a ver las cámaras ese domingo, a las 13.50, porque anteriormente había entrado uno a las 11.15, que después volvió con dos más", introdujo la dueña, que abrió las puertas del complejo en febrero de 2020 y desde entonces lleva una decena de robos en su haber, la mayoría de ellos no denunciados, según reconoció. Entonces "veo que había tres adentro" y "como los domingos no abrimos y menos a la hora de la siesta, le avisé a mi hermano y llamamos a la policía".

Igualmente, la damnificada se lamenta la perdida de "tres reflectores que se llevó el que fue primero" por la mañana; y "cuando volvieron, dos minutos antes de la llegada de la policía, el que se escapó se llevó las parrillas y 2 reflectores más". Como consuelo, la mujer agradece que "recuperamos un solo reflector" de la cancha, que también son los más caros, aseguró.

"Empecé en febrero del año pasado, me tocó la pandemia y desde que estoy ahí me han robado unas diez veces de las cuales denuncié dos. Las cámaras las puse hace tres meses porque me agarraron de punto. También puse alarma en el buffet, al que por suerte esta vez no entraron", agradece.

Juicio abreviado

Por la detención de Rodríguez y Sosa intervino la fiscal María Lucila Nuzzo, quien aclaró que más allá de las condenas, "se están realizando las diligencias correspondientes para lograr la detención" del tercer involucrado el cual "aún no fue identificado".

En tanto, explicó que "por el ilícito cometido en la cancha de fútbol 5, los hombres fueron condenados como coautores de robo calificado (por haber sido cometido por escalamiento, en un lugar poblado y en banda)". "A Sosa se le endilgaron además la autoría de otro robo calificado (por haber sido en poblado y en banda); dos tentativas de robo (uno calificado y el otro simple); y tentativas de encubrimiento y estelionato", especificó Nuzzo.

En cuanto a Rodríguez, la fiscal dijo que "se le atribuyó el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil". Por último, la fiscal expresó que la defensa de los condenados "estuvo de acuerdo con la calificación penal de los hechos" y que "las víctimas fueron notificadas y expresaron su conformidad con lo resuelto".

Rateros

El juicio abreviado incluyó otros cinco hechos delictivos para la dupla. "Sosa fue condenado por ilícitos contra la propiedad cometidos en la vía pública en el macrocentro de la ciudad", informó la fiscal Nuzzo. En cuatro oportunidades diferentes "le sustrajo un bolso a una mujer que esperaba el colectivo; intentó robar una bicicleta y un local comercial; y fue interceptado por la policía mientras circulaba en una bicicleta sustraída ilegalmente".

"En relación a Rodríguez, también fue condenado porque la policía le secuestró un revólver calibre 22 que tenía en su poder sin la debida autorización legal, sin numeración visible y que estaba en condiciones de efectuar disparos".