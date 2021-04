Unión: 114 hitos en 114 años de historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nació el 15 de abril de 1907 en la casona de calle Catamarca (hoy Eva Perón) entre San Martín y San Jerónimo. Este es un repaso histórico, estadístico y anecdótico del por qué de tanta pasión.

1) El 15 de abril de 1907, un grupo de amigos y socios que habían decidido alejarse del Santa Fe Footbal Club se reúne en la casa de la familia Baragiola, ubicada en calle Catamarca, entre San Martín y San Jerónimo (hoy Eva Perón 2652) y fundan el Club United, que tiempo después se castellanizó llamándose, para siempre, Club Atlético Unión.





2) Los colores elegidos fueron el rojo y el blanco a bastones verticales, en homenaje al glorioso Alumni de los hermanos Brown.





3) Los 14 socios fundadores fueron: Belisario Osuna (el gran impulsor del nacimiento de la entidad) Antonio Baragiola, Néstor Casabianca, Enrique y José Fayó, Pedro Gibella, Secundino Noceda, Federico Achenbach, José Cepeda, Guillermo Drenner, Cayetano Bossi, José Trentini, Primo Billordo y Guillermo Scartascini.







4) La primera cancha estuvo donde hoy se levanta la Universidad Nacional del Litoral. La segunda, en el lugar que hoy se emplaza el Colegio del Calvario.





5) El 28 de Abril de 1929 quedó oficialmente inaugurado su actual estadio.

6) La cancha de Unión fue la primera en contar con tribunas de cemento e iluminación artificial. El nuevo estadio se iba a inaugurar el 6 de abril de 1929, pero debido a inclemencias climáticas se inauguró el 28.





7) El primer partido fue protagonizado por Unión y un combinado de la Asociación Argentina de Fútbol Amateur.





8) El 17 de junio de 1929, la nueva cancha fue testigo de un resonante triunfo internacional: el Chelsea de Inglaterra llegó a Santa Fe para jugar un partido amistoso con Unión, en el marco de una gira por Argentina. Unión lo goleó 5 a 0.





9) Olivieri; Angelini y Gómez; Napoleoni, Monzón y Garbagnoli; Simonsini, Beltramini, Valiente, Acosta y Mir fueron los once titulares en ese histórico partido.





10) Unión aportó dos jugadores entre los 11 titulares de la Selección Argentina que disputó la Copa del Mundo en Italia, en 1934: Federico Wilde y Alberto Galateo.





El 28 de julio de 1935, Unión obtuvo un nuevo triunfo internacional al vencer por 6 a 5 en Santa Fe a un combinado de jugadores del Atlético de Madrid y el Español de Barcelona, que se encontraban de gira por el país.





12) En esa década del 30, Unión mantuvo un invicto por largos años en el torneo de la Liga Santafesina.





13) El 28 de abril de 1940, Unión debutó en el profesionalismo, con una goleada como local por 4 a 2 ante Estudiantes de Caseros.





14) El 20 de marzo de 1945 se produce una de las hazañas más grandes de la historia del fútbol santafesino: en un partido amistoso disputado en Santa Fe, Unión derrota por 3 a 1 a una de las formaciones de la famosa “Máquina” de River.





15) Unión alistó ese día a Goncebat; Hussein y Medina; López, Castagno y Bonacci; Ruidíaz, Gaetano, Romero, Ballesteros y Rodríguez.





16) Gabino Ballesteros fue uno de los jugadores más recordados de la historia rojiblanca. En 1943, año del ascenso de Vélez, Unión hizo una muy buena campaña.





17) En 1949 Unión cumplió otra excepcional campaña en el máximo torneo de Ascenso, peleando el campeonato palmo a palmo con Quilmes.







18) El partido entre Unión y Quilmes en la avenida, finalizó en escándalo, luego de una lamentable actuación del árbitro Máximo Aguirre.





19) “El Litoral” condenó los actos de violencia, pero reconoció que “el árbitro y los jueces de línea hicieron todo lo posible para favorecer a Quilmes”.





20) La formación base de Unión esa temporada fue con Rocha; Hussein y Parra; Mieres, Brattina y Luengo; Sánchez, Ávila, Micci, Greco y Acosta. Varios de esos jugadores, como Greco y Avila, por ejemplo, fueron suspendidos por varios años y se fueron a jugar a Colombia.





21) Para muchos, Julio Enrique Ávila y José Vicente Greco han sido dos de los mejores jugadores de la historia de Unión.





22) El 5 de abril de 1953, se produjo un hecho histórico en los clásicos santafesinos: por primera vez en la era profesional, el equipo visitante se alzaba con la victoria: Unión le ganó a Colón por 2 a 1 en el barrio Centenario.





23) Precisamente, Frutos y Greco fueron los autores de los goles de ese partido inolvidable para la gente de Unión.





24) En 1955, Unión fue subcampeón del torneo de ascenso y Julio Avila, jugando en la B, fue convocado para la selección nacional.





26) En el 57, se produjo la visita de los míticos Harlem Globetrotters, el famoso equipo de básquet de Estados Unidos.





27) Orlando Peralta, jugador de básquet de Unión, fue tapa de la revista El Gráfico el 19 de noviembre de 1958.





28) El mote de “tatengues”, que había surgido a mediados de la década del 20, fue aceptado mucho tiempo después. Dicen que fue en la década del 60.





29) El primer ascenso se dio en 1966, pero antes, Unión estuvo muy cerca de hacerlo en 1963. Allí jugó un cuadrangular.



30) Unión fue primero en ese torneo junto a San Telmo, Sarmiento y Ferro. Se disputó un cuadrangular, todos contra todos en cancha neutral. Lo ganó Ferro y ascendió.





31) No sólo ascendió en 1966 sino que, además, fue campeón del torneo de Primera B.





32) El entrenador que logró la hazaña fue el uruguayo Washington Etchamendi, apodado “Pulpa”. El presidente del club era el doctor Marcelo Casabianca.





33) Tremonti, el Nene Gómez, Figueroa, Sauco, Casal, Mario Nicasio Zanabria, Victorio Cocco, el Fantasma Ruiz y el Nene Fernández fueron algunos de los que integraron ese gran plantel.





34) Unión se hizo muy fuerte en Santa Fe en ese torneo y durante toda la primera rueda, mantuvo la valla invicta.





35) En el partido de la consagración, le ganó 3 a 0 a Talleres de Remedios de Escalada el 26 de noviembre de 1966.





36) El primer rival que Unión tuvo en Primera División fue Banfield.





37) Tras el descenso en 1967, regresó en 1968 a la máxima categoría a través de un Reclasificatorio. Otra vez el resultado de la consagración fue 3 a 0, pero el rival fue Nueva Chicago.

38) La formación de aquél día fue: Garzón; Cabrol y Figueroa; Sauco, Casal y Dusso; Lapalma, Zanabria, Vitale, Ruiz y el Loco Mendoza.





39) Para muchos unionistas, Pichón Vitale fue uno de los jugadores más habilidosos que vistió la camiseta de Unión. El contó que en un partido recibió la pelota sobre el costado de la tribuna techada, en mitad de cancha, y desde allí fue eludiendo rivales hasta marcar el gol en el arco de la tribuna de las Bombas.





40) El primer clásico que Unión ganó en Primera fue de visitante: 1 a 0 con gol de Néstor Lionel Scotta. Fue el 25 de mayo de 1969.





41) En ese año, 1969, se produjo una de las victorias más trascendentes de la historia: fue ante Newell’s, en el Viejo Gasómetro de Avenida La Plata (cancha de San Lorenzo). Unión perdía 3 a 0 y lo dio vuelta en el Suplementario. Morales, Anzarda, Pulcini y Ciro Ocampo hicieron los goles.





42) En la década del 70, se inicia una obra que es orgullo de todos los unionistas: el Complejo Polideportivo La Tatenguita.

43) En enero de 1971, luego de haber descendido a la B, una asamblea decide aprobar la idea de la comisión directiva: desafiliarse y volver a jugar en Primera ganando el Regional y clasificando para el Nacional.





44) Hubo dos intentos fallidos en 1971 y 1972. Una vez fue Don Orione de Chaco y la otra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, los equipos que dejaron con las ganas del retorno a los tatengues.





45) Tras una gran cantidad de viajes a Buenos Aires y gestiones a todo nivel —inclusive político—, Unión se reafilia en 1973.





46) En 1974 se produjo el tercer ascenso a la máxima categoría. La consagración llegó el 14 de diciembre de 1974, cuando Unión venció en Campana a Estudiantes de Caseros, por 1 a 0, con gol de Hilario Bravi.

47) El equipo de aquella tarde alistó a Burtovoy; Silguero, Rojas, Batocletti y Barro; Fredes, Sacconi y Ramón Zanabria; Bravi, Leopoldo Jacinto Luque y Garello. También jugaban César Toyé, el “Patón” Rossi y el Rana Juárez, entre otros. El director técnico era Carmelo Faraone.





48) Unión se destacaba, por aquellos tiempos de finales de los 60 y principios de los 70, por los famosos bailes de carnaval. Llegaron a cantar los mejores artistas y cantantes de esos tiempos. Fue apoteótico cuando lo hicieron, entre otros, Sandro y Palito Ortega.





49) También se recuerda la actuación de las mejores orquestas de tango y los recordados bailes en el Colmao.





50) Uno de los deportistas que, a pesar de tener su corazón pintado de rojinegro, se entrenó y representó a la institución, fue nada menos que el enorme Carlos Monzón. Su entrenador, Amílcar Brusa, un fanático del Tate que no se perdía un partido en la avenida cuando estaba en Santa Fe.





51) “Ustedes díganme qué quieren hacer. Si quieren un equipo para salvarse del descenso, nos quedamos con lo que hay; si quieren un equipo para salir campeón, yo se los armo”. Palabras más, palabras menos, fue lo que les dijo Juan Carlos Lorenzo en enero de 1975, cuando fue contratado por Unión.





52) Súper Corral, más la compañía invalorable de Julio Baldi, Rubén Neme y Gerónimo Veglia, entre otros, armaron la “revolución”: Gatti, Suñé, Mastrángelo, Bottaniz, Marchetti, Oscar Víctor Trossero, Espósito, Tojo, Cocco, Trullet y Coll, entre otros, fueron las figuras de un “equipazo”.





53) En la sexta fecha de ese torneo de 1975, jugaron River y Unión en el Monumental. Los dos compartían el liderazgo del torneo con 10 puntos (5 partidos ganados). Unión, recientemente ascendido, le había ganado sucesivamente a Atlanta, Chacarita, Newell’s, Rosario Central y Boca. Pocos, casi nadie, pudo igualar semejante racha de un equipo que llegaba de la B.





54) El doctor Corral, padre del actual intendente, contaba siempre con mucho orgullo: “El día de ese partido con River, un par de horas antes vino Aragón Cabrera, que era el presidente de River, y me dice: ‘Súper, tuvimos que colgar el cartelito de entradas agotadas. Esto hace mucho que no pasa en River”.





55) El 6 de abril de 1975, Unión goleó a Racing de Avellaneda por 7 a 1. Este resultado se transformó en la mayor goleada obtenida en la historia tatengue en Primera División. En el ascenso, las mayores goleadas fueron 8 a 1 a Acassuso (21 de julio de 1943) y 8 a 1 a Talleres de Remedios de Escalada (6 de junio de 1953).





56) En 1977, Unión contrató tres jugadores que llegaban de Huracán de Comodoro Rivadavia: Mario Olivera, Julio César Di Meola y Fernando Husef Alí. Este último, con 89 goles, se convirtió en el goleador histórico, hasta el momento, de Unión.





57) Pablo de las Mercedes Cárdenas, con 362 partidos, es el jugador que más veces vistió la camiseta de Unión en toda su historia. Llegó al club en 1979 y se quedó hasta 1988.





58) El escribano Rubén Neme asumió la sindicatura de Unión en un momento complicado en 1977, tras la presidencia de Armando Capello. El fue artífice de la formación del equipo que le dio las mayores alegrías a fines de la década del 70 en Primera.





59) En 1978, Unión hizo una gran campaña en el Metropolitano, goleó a Boca 4 a 0 en la Bombonera y jugó la semifinal del Nacional con River.





60) En 1979 se produjo la mejor campaña en Primera de la historia. Perdió la final con River, empatando 1 a 1 en la avenida López y Planes y 0 a 0 en el Monumental. Como el gol de visitante valía doble, River fue campeón.

61) Pumpido; Hugo López, Mazzoni, Cárdenas y Regenhardt; Alberto, Telch y Ribeca; Pitarch, Paz y Alí, era la formación base. También alternaban, entre otros, Eduardo Sánchez y Víctor Hugo Arroyo.





62) En 1975, Unión realizó la mejor venta que, hasta ese momento, se había realizado en el mercado nacional. Luego del Metropolitano, Leopoldo Jacinto Luque fue transferido a River.





63) En setiembre de 1981, Unión disputó el cuadrangular internacional de Melilla, en España. Venció 1 a 0 a Málaga con gol de Morandini, que había venido de All Boys, y luego se impuso en la final a Talleres de Córdoba con gol de Ereros. El equipo era dirigido por Carmelo Faraone, el mismo que lo había ascendido en 1974.





64) Tres jugadores surgidos de las inferiores de Unión fueron campeones del mundo. Leopoldo Jacinto Luque en 1978, Nery Alberto Pumpido en 1986 (ambos en la selección mayor) y Martín Perezlindo en el Mundial sub 20 disputado en Malasia.





65) En noviembre de 1954 se inauguró la cancha de básquet que se ubicaba en el sector en el que hoy está la playa de estacionamiento, detrás de la tribuna oficial. Era al aire libre.





66) En 1986 se inauguró el IPEI (Instituto Privado de Educación Integral).





67) En 1989 se produjo un hecho inolvidable: el ascenso ganándole la final a Colón. Fue 2 a 0 en el Centenario (Echaniz y Altamirano) y 1 a 0 en la avenida, con el gol de Madelón.

68) Tognarelli; Altamirano, Tomé, Mauri y Humoller; González, Passucci, Madelón y Rabuñal; Castro y Echaniz fue la base titular de ese equipo dirigido por Humberto Zuccarelli. Alternaban, entre otros, Mario Alberto, Jorge García, Julio César Toresani y Dante Fernández.





69) La marcha oficial de Unión fue inscripta en SADAIC el 25 de abril de 1996.





70) Una gran estrella del fútbol argentino se puso alguna vez la camiseta de Unión. Fue el “Bichi” Borghi, en la temporada 90-91.





71) El quinto ascenso a Primera se logró el 13 de julio de 1996 por un gran equipo armado por Carlos Trullet y varios jugadores surgidos de las inferiores, como José Luis Marzo, Darío Cabrol, Eduardo Magnín, Lautaro Trullet, Sebastián Clotet, Martín Mazzoni, el “Negro” Pereyra y Pablo Bezombe, entre otros.

72) Maciel; Castro, Magnín y Pereyra; Bezombe, Garate, Mazzoni, Clotet; Cabrol; Sánchez y Marzo era la base titular. Lautaro Trullet y el Bicho Mendoza alternaban en aquél equipo.





73) La tarde del 14 de julio de 1996 resultará inolvidable. Más de 20.000 hinchas de Unión llenaron el estadio esperando la llegada de los jugadores, procendentes de Córdoba, que habían jugado la final la noche anterior ante Instituto.





74) Rubén Garate, en el festejo del ascenso, hizo emocionar al presidente del club, Angel Malvicino. El “Laucha” entonó el tango “La última copa” y fue aplaudido por todos sus compañeros y dirigentes presentes.

75) El 20 de mayo de 1998 se inauguró el estadio cubierto que lleva el nombre de Angel Malvicino. El entonces presidente de Unión fue quién donó ese estadio.

76) A partir de allí, Unión tuvo un estadio apto para competencias de primer nivel. Años antes, se formó un gran equipo de básquet con la presencia de destacados jugadores a nivel nacional. Carlos Romano, Camissasa, Milovich y Uranga fueron algunos de los que integraron aquél equipo. Y el técnico fue Flor Meléndez, uno de los mejores entrenadores del mundo.





77) En 2007, Unión cumplió 100 años bajo la presidencia de Angel Malvicino. Lo sucedió Juan Leonardo Vega, quien falleció siendo presidente a principios de 2009. Fue el único presidente, en la historia, que falleció en ejercicio de la misma.





78) Al año siguiente, en 2008, el equipo estuvo a punto de consumar un nuevo ascenso: cayó en la Promoción ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El entrenador de ese equipo fue Claudio Gugnali, ayudante de campo de Alejandro Sabella en la selección argentina subcampeona del mundo en 2014.





79) En 2011 se consiguió el sexto ascenso a Primera de la mano de Frank Darío Kudelka. Fue en un partido ante Ferro, en Santa Fe.



80) Limia; Zurbriggen, Correa, Avendaño y el “Changuito” Cárdenas; Montero, Pablo Pérez, Vidal y Velázquez; Rosales y Quiroga formaron parte del equipo base, alternando, entre otros, la “Chancha” Zárate, Maidana, Bruna y Soto Torres.





81) Varios clásicos de estos últimos tiempos se recuerdan muy especialmente: el 2-0 en el Centenario con los goles de Montero y Rosales; el 1-0 con el equipo ya descendido, con el gol de Lizio, y los últimos dos del año pasado con Madelón de entrenador.





82) La historia es más reciente: Leonardo Carol Madelón llevó a Unión nuevamente a Primera en 2014. Fue el séptimo ascenso a la A.

83) Diego Barisone fue uno de los artífices de aquél ascenso. Luego fue transferido a Lanús y regresando desde Santa Fe, falleció en un accidente automovilístico en la autopista. La escuelita de fútbol lleva su nombre.





83) Guillermo Drenner, uno de los socios fundadores, fue el primer presidente que tuvo Unión. Luis Spahn es el actual desde 2009.

84) Spahn es el presidente que permanece más años al frente del club en forma ininterrumpida: 12 años hasta ahora.





85) De todos modos, el presidente que durante más tiempo ocupó dicha función sigue siendo, por el momento, el doctor Super Manuel Corral, que fue presidente entre 1972 y 1975 primero, luego entre 1978 y 1979; posteriormente entre 1982 y 1983 y, por último, entre 1987 y 1993.





86) El año 1975 no sólo fue el de la revolución futbolística, sino el de un gran auge societario. Se recuerda la campaña para llegar a 25.000 socios en aquél momento y el lema: “Unión no es un club de fútbol sino un club con fútbol”.





87) ¿Saben cuál era la cábala que tenía el doctor Corral?. Usar un calzoncillos rojo y blanco a rayas, aquellos viejos de tela, al estilo short. Comenzó a usarlo en la campaña de 1974. Luego lo guardó y se recuerda, por ejemplo, haberlo utilizado el día que Unión mantuvo la categoría, en febrero de 1983, cuando venció a Quilmes por 1a 0 en Junín, en un partido desempate para no descender.





88) El gol de ese partido lo hizo Marcos Capocetti de tiro penal, luego de una falta cometida a Carlitos Mendoza, dos productos de las inferiores rojiblancas.





89) Hablando de inferiores, Raymundo Panetto y Neato Grasso son dos hombres que permanecieron largo tiempo trabajando en el club y sin ambiciones de dirigir a la Primera.





90) En 1955 y bajo la presidencia de Mario Iparraguirre, Unión inauguró la pileta olímpica, todo un orgullo.





91) El 27 de marzo de 1993, Unión empató con Colón 1 a 1 en el Centenario. El gol tatengue lo convirtió Hernán René Solari, quien a la madrugada del día siguiente falleció en un accidente automovilístico. La tribuna redonda lleva su nombre.





92) El 6 de marzo de 1971 es una fecha que no pasa desapercibida en la historia de Unión: ese día, se presentó Carlos Monzón en el mismo estadio 15 de Abril, enfrentando y ganándole al jamaiquino Roy Lee por nocaut técnico en el segundo round.





93) Esa noche se vendieron 5.949 entradas y se recaudaron 4.597.000 pesos de aquél momento, que constituyeron un record para el interior del país.





94) El escribano Alejandro Ulla fue presidente de Unión entre 1958 y 1959. Unos 20 años antes, había sido jugador de la institución.





95) Francisco Anello fue otro de los presidentes destacados de la historia. Su primer período arrancó en 1921 hasta 1925; luego volvió entre el 29 y el 33 y, a lo último, entre el 37 y el 39. Como puede apreciarse, era el titular rojiblanco cuando se inauguró elactual estadio.





96) Una de las mejores campañas de Unión se dio en el Metropolitano de 1978. Quedó tercero, con 52 puntos y a dos de Quilmes. Boca fue segundo con 53. Al término del primer tiempo de la última fecha, Unión era el campeón.





97) Inclusive, esa campaña de 1978 fue superior a la de 1975. En este último torneo, Unión había quedado en el cuarto puesto, con 49 puntos y a 6 de River, que fue el campeón.





98) En 1953, un equipo de básquetbol de Unión realizó una gira por Brasil. Jugó 12 partidos, de los cuáles ganó 10.





99) En 1983, Unión necesitaba armar un equipo para no descender. El entrenador era Jorge Castelli y se hizo el esfuerzo de traer dos jugadores que revolucionaron Santa Fe: Miguel Angel Brindisi y el Chino Benítez. La formación base de aquél equipo era con Morón; Hugo López, Otaola, Cárdenas y Lencina; Benítez, Zavagno, Cordero y Brindisi; Escudero y Alí. También estaba en ese equipo el mendocino Ricardo Santos Logiácono.





100) En el descenso de 1988, Unión debió jugar un partido desempate con Racing de Córdoba en la cancha de Boca. A ese equipo le había ganado 1 a 0 en la última fecha, con gol de Alberto Federico Acosta. Cuatro días después volvieron a jugar y Racing de Córdoba venció por penales. Unos 8.000 hinchas tatengues asistieron a la Bombonera.





101) Ricardo Altamirano y Alberto Federico Acosta integraron la selección argentina campeón de la Copa América de Ecuador en 1993. Fue el último título conseguido por nuestro país en mayores. Los dos surgieron de las canteras de Unión.





102) El 25 de septiembre de 1999, Unión enfrentó a Independiente en Avellaneda igualando 0 a 0. En ese partido debutó Nery Pumpido como entrenador de Unión. Pero lo histórico se dio por el hecho de que el club cumplía su partido número 1.000 en Primera.





103) El torneo Proyección 86 tuvo un gran auge en el primer lustro de la década del 80. Unión llegó a la final del certamen de 1984 y perdió con River, que tenía en sus filas a Gorosito, Troglio y Caniggia, entre otros.





104) Angel Malvicino soñaba con cambiar de lugar la cancha para darle mayor capacidad. Tenía dos ideas: 1) llevarla a La Tatenguita; 2) cambiarle la orientación actual y que en lugar de ir de este a oeste, vaya de norte a sur.





105) Diego Maradona pisó varias veces el 15 de Abril y no le fue muy bien que digamos. Por ejemplo, jugando para Boca, en el Metropolitano de 1981, cayó vencido 2 a 0. Ese día, la gran figura del partido fue el Turco Alí. Y el recuerdo vale porque fue notable la marca que ejerció Regenhardt sobre el 10.





106) Carmelo Faraone era el técnico de Unión, que ese día puso a Regenhardt de “8” para marcar a Diego.





107) Jugando para Argentinos, Maradona no pudo ganar nunca en el 15 de Abril entre 1977 y 1980.





108) La mayor remodelación que se hizo en el estadio, fue en 1976. Ese año, se procedió a construir la tribuna de cemento en el sector de Cándido Pujato. Desaparecieron por completo las tribunas de madera y la redonda se convirtió en plateas.

109) Es muy difícil elegir un ídolo de la hinchada de Unión. A través del tiempo, muchos se ganaron el cariño de la gente: el Turco Alí, Madelón, el Loco Marzo son algunos de los más queridos por la gente, sin olvidarnos de aquellos que llegaron a lo más alto, como Luque o Pumpido, y quienes le dieron los ascensos.





110) El 11 de mayo de 2018, Unión le ganó a Independiente por 1 a 0 y clasificó por primera vez en su historia para una copa internacional: la Sudamericana de 2019.

111) El gol de esa histórica jornada fue marcado por Franco Soldano, en el arco de la tribuna redonda.

112) El 20 de marzo de 2019 se produjo el debut internacional de Unión. Fue en el 15 de Abril, ante Independiente del Valle, que luego fue campeón de esa Sudamericana derrotando en la final a Colón. Unión ganó ese partido 2 a 0, pero luego fue eliminado en la revancha jugada en Quito.

113) El primer gol internacional de Unión fue marcado por Nicolás Mazzola.

114) El 21 de febrero de 2020, Unión eliminó a Atlético Mineiro de Brasil pasando a la segunda ronda de la Sudamericana en su segunda participación en dicha Copa. Luego haría lo propio con Emelec de Ecuador. Ambos equipos tienen su historia dentro de las competiciones internacionales a nivel sudamericano.