Jueves 15.04.2021 - Última actualización - 16.04.2021 - 12:38

Fue secretario técnico menos de un año

Ferraro le hizo juicio a Colón

El ex DT subcampeón llegó como secretario técnico: reclama 3.5 millones de pesos de capital, sin contar el correspondiente interés y la multa por DNU. Su hijo, el PF Ariel Ferraro, presentaría la misma demanda la semana próxima. "Además fueron despedidos por una causa que no es real", argumentan en el entorno de Ferraro.

Francisco "Pancho" Ferraro, que quedó en la historia sabalera por ser entrenador subcampeón en 1997 y vivió momentos conflictivos como secretario técnico hasta el año pasado, inició un juicio caratulado "Ferraro Francisco c/Asoc. Civil Club Atlético Colón s/cobro de pesos rubros laborales" por un monto superior a los tres millones y medios de pesos. La misma acción replicaría en las próximas horas su hijo, Ariel Ferraro, que como PF llegó al club de la mano de su padre en el 2019 para trabajar en las divisiones inferiores. Son montos similares y netos; es decir siete (7) millones de pesos entre los dos, a lo que hay que agregar los intereses y la multa por el DNU. "Tanto a Francisco como Ariel se le adeuda varios meses de salarios caídos y estuvieron esperando más de un año , intentaron varias gestiones antes de llegar a esta instancia , pero no tuvieron ninguna respuesta por parte de los directivos del club. Esperaron con mucha paciencia hasta que en agosto el Club Colón les envió una carta-documento a ambos, despidiéndolos retroactivamente a marzo, lo cual jurídicamente es un disparate. Para que quede claro: a partir de marzo del año pasado le dejaron de abonar sus salarios, hasta que en agosto del 2020 le enviaron la carta documento a ambos para despedirlos", confiaron a El Litoral en el entorno de Francisco "Pancho" Ferraro y desde Buenos Aires. Tenés que leer Ferraro, el manager que no anduvo "de lo más Pancho" Más allá de la sorpresa, desde Colón sólo respondieron ante la consulta de este diario que "Primero, que lo pida no significa que lo ganará o que cobre ese monto. Segundo, como el juicio es gratis, piden cualquier cosa. Ya estamos acostumbrados". En enero, cuando El Litoral realizó el mano a mano con el presidente José Néstor Vignatti y lo consultó por los muchos reclamos judiciales (Lucas Viatri, Rafa García, Doffo, Burrda Sport, Boletería VIP. etc.), el presidente dijo que "Colón es una empresa demasiado grande para tambalear por ese tipo de reclamos o conflictos que tiene todo el mundo". A ese listado, se sumaron en los últimos meses un utilero (Pasculli), un masajista (Afonso) y el gerente de estadio (Azuaga), todos con varios años de vinculación laboral y reclamos con montos millonarios. Como se sabe, con los primeros 100 millones de pesos que Colón cobró por la venta de Álex Vigo (N. de R.: en junio debe cobrar otros 100 millones de pesos), el club pudo solucionar algunos juicios y frenar la pelota a tiempo, como por ejemplo el de Matías Frtizler. "El vínculo laboral de Francisco Ferraro y su hijo terminaba en junio de 2020. En ese momento, el club no comunicó nada, por lo que el Artículo 94 de la Ley de Contrato de Trabajo es muy claro y se trata de una relación indeterminada. Lo último que les pagaron fue la mitad de marzo del año pasado y nada más. Incluso, Ferraro debió poner dinero de su bolsillo para evitar un juicio por desalojo, ya que el club dejó de pagarle también el alquiler de la vivienda. Nunca Colón intentó negociar ni ofreció absolutamente nada. Y lo peor fue lo que hicieron en agosto: los despidieron con retroactivo a marzo", deslizaron en el entorno de "Pancho" ante la consulta de El Litoral. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

