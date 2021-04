Azucareros seguirán produciendo bioetanol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, anunció hoy que pese a la indefinición reinante sobre la continuidad de la Ley de Biocombustibles, la zafra azucarera comenzará el 1° de mayo y confirmó que "como todos los meses, el 20 de abril los ingenios informarán la cantidad de bioetanol que le corresponde al sector, para abastecer el corte del 12% de las naftas durante mayo".

Feijóo aseguró así que "la industria azucarera cumplirá con sus obligaciones y empezará produciendo bioetanol, para garantizar el abastecimiento que el país necesita".

La zafra implica un intenso movimiento de cosecha, transporte y molienda de unas 25.000.000 de tn caña de azúcar, que se extenderá hasta el mes de noviembre.

En relación con la Ley de Biocombustibles, que vence el 12 de mayo, Feijóo afirmó que "queda en manos de las autoridades y miembros del parlamento la responsabilidad de dictar la norma necesaria para garantizar la continuidad de este plan tan exitoso e importante para el país, 10 provincias, el medio ambiente y 65.000 trabajadores".

El titular del Centro destacó asimismo que "no hay margen para un vacío normativo, no hay causas para ello; ya demasiado daño hizo esta incertidumbre, innecesaria" y previno que "sin el bioetanol la actividad azucarera entrará en un abismo, similar al del año 1966, cuando cerraron once ingenios. Las autoridades conocen este peligro y tienen los medios para evitarlo", enfatizó.

Esta semana, más de 30 legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas que representan a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se reunieron con integrantes de las casi 70 entidades empresariales que conforman el Foro Empresario de la Región Centro Argentina, y coincidieron en la necesidad de la aprobación de una prórroga a la ley 26.093 que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el país.

Los diputados y senadores se mostraron dispuestos a discutir un nuevo marco normativo que regule los biocombustibles a futuro, pero consideraron necesaria la extensión del régimen actual para que se pueda desarrollar un debate con tiempo, en profundidad y con la participación del sector privado. Entre las entidades participantes se incluyó el Centro Azucarero Argentino.

En Argentina hay más de 50 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en 10 provincias y corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley actual. El proyecto para extender la vigencia de la norma fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación, pero está pendiente su tratamiento en Diputados desde hace seis meses. En ese sentido, alertaron que la discontinuidad de la referida ley no sólo generará un enorme daño a las economías de las provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que echará por tierra inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años.

El Foro planteó la necesidad de que se sostenga la articulación público privada y que el sector privado esté convocado a participar del tratamiento de este tipo de legislaciones, por lo cual se hizo explícito el pedido de que una entidad multisectorial apartidaria como el Foro Empresario de la Región Centro pueda presentar su posición ante la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados cuando se trate la prórroga de la ley 26.093.