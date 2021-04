https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Charla en la Bolsa de Comercio Las criptomonedas: el activo digital del siglo XXI

En respuesta a inquietudes planteadas por asistentes a los cursos dictados por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el 15 de abril, el Mg. Pedro Cohan y el Lic. Iñaki Apezteguía, dieron una charla virtual sobre el tema: "Las criptomonedas: el activo digital del siglo XXI".

Fue seguida por más de 200 asistentes en forma remota y a su término, los oradores respondieron preguntas.

¿Qué son?

Para comenzar, Cohan definió a las criptomonedas como "un activo estrictamente digital, que tiene un registro que da la posesión de ese activo".

Informó que, en la actualidad, había unas 8.000 criptomonedas a pesar de que las bitcoin siguen siendo la de mayor circulación en el mercado. Aseveró que "existe un sistema financiero cripto y una comunidad y cultura cripto".

Al explicar sus principales características, sostuvo que las criptomonedas tenían un código de registro y un valor nominal, y cotizan en el mercado.

"No generan interés ni pagan dividendos", señaló Cohan, quien consideró que cumplen "las funciones del dinero porque son una unidad de cuenta, un medio de cambio y una reserva de valor". Aclaró que no las emite un gobierno soberano; no son de curso legal y no tienen una institución habilitada de respaldo.

Cohan advirtió que "contrariamente a lo que se piensa, tienen trazabilidad; son transferibles casi instantáneamente con alcance global y no generan costos de impresión, transferencia y guarda".

Entre otra información suministrada sobre las criptos, Cohan aclaró que las cotizaciones son libres, depende de la oferta y la demanda de los grandes tenedores y explicó en forma didáctica cómo se genera la estructura de oferta, según la criptomoneda elegida.

En la parte final de su exposición, Cohan consideró que a su entender en el futuro habrá cambios en el sistema y que se dará un esquema con mayor regulaciones.

También aludió a toda la tecnología subyacente a las criptomonedas, un camino -dijo- que cada vez tendrá más adeptos.

Mercado

La segunda parte de la charla estuvo a cargo de Apezteguía, especialista en el tema, y fue más técnica, centrándose en el mercado de las cripto y cómo operar con ellas.

Apezteguía habló de la descentralización que implica el sistema y destacó que permitía que "cualquier persona pueda ser su propio banco".

Se refirió a las tecnologías utilizadas con las criptos como Blockchain; a los mecanismos de consenso; a la criptografía de llave pública; a la red Peer to Peer, entre otras.

Curso

La charla dictada fue la antesala del curso que dictará la BCSF, los días 22 y 29 de abril próximo, y que lo tendrá como docente al Lic. Apezteguía.

El tema a desarrollar será: "Blockchain para el sector financiero". La actividad será arancelada y las inscripciones pueden realizarse en: https://www.eventbrite.com.ar/e/encuentro-crypto-blockchain-para-el-sector-financiero-tickets-142511165733