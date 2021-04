UCSF apuesta por la internacionalización

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Universidad Católica de Santa Fe trabaja junto a distintas instituciones y casas de estudios superiores nacionales, latinoamericanas y europeas en favor de brindar mayores oportunidades a estudiantes, docentes e investigadores buscando socializar conocimientos.

Si solemos decir que "el mundo es un pañuelo", el 2020 demostró que las distancias no son obstáculo para el intercambio, para entablar nuevas relaciones, continuar los estudios, o descubrir otras culturas. En la Universidad Católica de Santa Fe, estas reflexiones no hacen más que potenciar un proceso iniciado hace tiempo: la internacionalización de la educación universitaria. Se trata de un proyecto de largo aliento, que busca llevar la universidad al mundo e introducir toda esta riqueza en las aulas.

Crear vínculos que favorezcan la movilidad, el intercambio y la sinergia entre distintas instituciones de educación superior marcan el rumbo de este recorrido iniciado hace más de una década. El Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, junto con el Vicerrector Académico y la responsable del Área de Cooperación Internacional, comparten los beneficios de tejer redes colaborativas, con el fin de consolidar y potenciar el proceso de internacionalización.

Inquietudes compartidas, respuestas colaborativas

Actualmente, la UCSF participa activamente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina (ODUCAL), organización que reúne a más de 100 instituciones. "Lo más rico de esta red es la cantidad de programas que impulsa, más de 15, como la red de bibliotecas, la red de movilidad de docentes y alumnos, la red de responsabilidad social universitaria", aseguró el Rector, Mgter. Eugenio Martín De Palma.

Asimismo, la institución forma parte también de la Federación Internacional de Universidades Católicas. "Así, se abre un espectro a nivel mundial, y nos podemos ayudar con las fortalezas de cada institución para potenciar y desarrollar nuestra comunidad universitaria, tanto de alumnos como docentes", remarcó De Palma, aclarando que "también pensamos en la movilidad dentro de nuestro país, con otras universidades de esta red".

En la Argentina, el sistema superior reúne más de 130 universidades tanto de gestión estatal como de gestión privada. Unas 65 universidades participan del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), integrado por unas 14 universidades católicas, como la UCA o la UCASAL, y de orientación católica, como la USAL o la Universidad Austral. Concretamente, en estos momentos la UCSF trabaja junto a la UCASAL desarrollando un sistema innovador en competencias digitales para la investigación; y desde Vicerrectorado de Formación se apuesta fuertemente a la red de identidad católica y la red de liderazgo social cristiano, para fomentar la investigación y el perfil académico.

Potenciar tecnologías de forma creativa

En lo que respecta a la internacionalización de la educación superior y su gestión, la Dra. María Luisa Gutiérrez Peart, responsable del Área de Cooperación Internacional, señaló que ante el cierre de fronteras pensaban que no podrían desarrollar actividades, "pero, apelando al uso de la creatividad y las tecnologías, descubrimos que podíamos acercarnos aún más a los colegas, a los académicos y a los estudiantes del resto del mundo".

Así, la pandemia impulsó la apertura de una línea de trabajo, con nuevas posibilidades para todos aquellos estudiantes y académicos que por cuestiones económicas, laborales o personales no pueden viajar. "La UCSF se está centrando en generar programas o actividades que promuevan la internacionalización desde casa", destacó la Dr. Gutiérrez Peart.

El vínculo establecido con Universidades asociadas ha dado como resultado la Semana Internacional, un tiempo de trabajo e intercambio con alumnos y docentes de la Universidad francesa de Lille y la Universidad Concordia de Chicago, Estados Unidos. Otra actividad fue el "Aprendizaje colaborativo internacional en línea" (COIL), destinada a vincular profesores de distintas naciones, promoviendo el diálogo intercultural e interdisciplinar.

Recientemente, se inició el tándem lingüístico entre estudiantes de Francia y estudiantes de la UCSF, para practicar ambos idiomas con hablantes nativos. Por otro lado, a raíz del contacto con la embajada de Estados Unidos, se realizaron una serie de webinars con expertos de dicho país, para distintas disciplinas y carreras de la universidad, y en el marco del American Studies Programm, se desarrolló un seminario intensivo sobre las elecciones estadounidenses.

Actualmente, la UCSF mantiene vínculos con más de 50 universidades del exterior, de países como México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Rusia, Alemania, entre otros.

Socializar el conocimiento

Orientadas a todos los académicos y estudiantes, las propuestas promueven la docencia y la investigación dentro de la Universidad, favoreciendo la conexión con profesores de otras instituciones. "La movilización internacional de los docentes y la posibilidad de su capacitación en el exterior es uno de los objetivos de este trabajo que venimos haciendo desde la universidad, a partir del programa de internacionalización en particular, pero también desde otras instancias como la investigación, la publicación en revistas o repositorios internacionales", expresó convencido el Vicerrector Académico, Dr. Guillermo Kerz.

En estos momentos, unos 15 docentes de la UCSF, de las facultades de Salud, Derecho y Psicología, realizan un doctorado en Ciencias de la Salud con la Universidade Federal do Rio Grande de Brasil. "La investigación no se puede quedar en un nivel endogámico, hacia adentro de la Universidad. El conocimiento se ha socializado, se ha expandido y democratizado, que es fundamental. No hay forma de investigar si no se tiene acceso al conocimiento mundial", afirmó el Dr. Kerz.

Ante la crisis sanitaria mundial que experimentamos, la universidad tiene un papel muy importante en la producción de conocimiento para el presente y también para las generaciones futuras. "Si necesitamos plantear un cambio en la sociedad, la respuesta es la educación, la investigación y la vinculación con el medio, que es extensión", sostuvo Kerz.

En esa línea, el Vicerrector manifestó que parte de la visión y misión de la UCSF es ayudar a la justa distribución de la riqueza del conocimiento: "para construir una globalización solidaria, responsable, y subsidiaria de los distintos saberes, es importante animar a conformar equipos de investigación, tender redes entre académicos y estudiantes, socializar el saber".

Estudios internacionales

Entre otras actividades internacionales cabe recordar la participación de estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial en el prestigioso concurso internacional Bruni Glass Design Award, incluso con la obtención de premios; de alumnos de Arquitectura en el "Concurso Internacional de Ideas 110 Aniversario Félix Candela" que fueron galardonadas con el primer premio; la Diplomatura en Ecología Integral organizada junto a la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común; y, también, las clases compartidas con docentes del exterior en cátedras de Derecho, Arquitectura, Fonoaudiología. Para conocer más sobre las oportunidades de intercambio y movilidad internacional que ofrece la Universidad Católica de Santa Fe, o participar de las actividades y programas de internacionalización, ingresar en la página web www.ucsf.edu.ar o www.ucsf.edu.ar/internacional/. También, seguir a la UCSF en sus redes @ucsfoficial y @vivilaucsf.