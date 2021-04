https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Lomas de Zamora

Bajan a una mujer del colectivo porque no tenía el permiso para circular

Según un video difundido en Facebook, todo ocurrió en El Cruce, de Lomas de Zamora. La pasajera fue obligada a descender por cuatro agentes que la tomaron del brazo y la arrastraron al no poseer habilitación para utilizar transporte público en el marco de las medidas contra la pandemia de coronavirus.

