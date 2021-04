https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En 2021, un 20% del plan de obras de la empresa provincial se sostendrá con aportes del Tesoro, al que contribuyen todos los santafesinos (también los usuarios de las cooperativas). Recordaron la histórica falta de equidad para el sector que no tiene subsidios para tarifas sociales, jubilados, clubes y parques industriales.

Ecos de la audiencia pública sobre tarifas Cooperativas eléctricas piden aportes como los de la Epe

Los dos años sin aumentos en el servicio de la Empresa Provincial de la Energía se sostuvieron –en gran medida- con endeudamiento por los megavatios impagos (durante parte de 2020), en el nivel mayorista, que hoy suma unos $ 15 mil millones entre capital e intereses. Pero también fue posible no tocar las tarifas porque hubo aportes del Tesoro, algunos históricos para sectores sociales empobrecidos y beneficios a jubilados, y otros más recientes, para obras.

A esas realidades (que no tienen del todo mensuradas) se refirieron en sus intervenciones en la audiencia pública los dos representantes de las federaciones de las cooperativas eléctricas santafesinas. Ambas suman 60 entidades de este tipo que, aproximadamente, distribuyen un diez por ciento del mercado eléctrico de la bota. Pusieron el ojo en los recursos que del tesoro del Estado provincial van a la Epe, en especial el plan de obras de la Epe que será pagado, en un 20%, con recursos públicos. Ambos expresaron que todos los santafesinos, los usuarios asociados a las cooperativas también, contribuyen con sus impuestos a su conformación.

En sus cinco minutos de la teleaudiencia por las tarifas de la Epe, en nombre de la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas, Obras y Servicios Públicos, Federico Ferrero, dijo que históricamente existen aportes del tesoro provincial a la Epe para sostener por ejemplo un congelamiento de tarifas como el de 2019 en adelante, o "para mitigar el impacto de la suba de las tarifas en algún un sector, como puede ser el caso de los clubes, los parques industriales , además de la tarifa social para jubilados y sectores vulnerables".

El expositor subrayó que esos fondos sostienen beneficios que solo pueden llegar a los usuarios de la Epe, no a los asociados a las cooperativas. "Todos los santafesinos, también los cooperativistas, ayudan a conformar el fondo del tesoro provincial", dijo en diálogo con El Litoral.

En otro orden, expresó que la actualización tarifaria solicitada por la empresa es lógica para equilibrar los números del VAD (Valor Agregado de Distribución) y expresó que el sistema eléctrico necesita "ser sustentable".

Respecto del informe de la Epe que respalda ese pedido solicitó información más precisa respecto de qué obras en el plan para 2021 puede significar algún beneficio para las cooperativas, y cuáles no, así como otras precisiones técnicas sobre el VAD que la Epe aplica a las cooperativas a las que les vende energía.

En ese sentido, por la Face, Federación Argentina de Cooperativas de Energía, Maimónides Joaquín Roquero dijo que la Epe debe volver a pensar en planes para alcanzar "una tarifa plana" en la provincia, que logre armonizar las diferencias de costos de distribución que tienen la Epe y las distintas cooperativas, lo que implica crear "un fondo compensador" que equipare para el sector cooperativo los subsidios del sector público a la empresa estatal.

El representante de Face coincidió con el objetivo de transformar a la Epe en una sociedad del Estado pero advirtió que –pese a los dichos del presidente de la compañía- no hay en ese anteproyecto un verdadero marco regulatorio. Reclamó que la provincia avance en ese sentido.

Los dirigentes cooperativistas utilizaron el mismo monitor para su participación, y firmaron una declaración conjunta, dirigida a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana.

Expresaron que apoyan el objetivo de "dar fin a las desigualdades" entre los usuarios según la calidad del servicio y solicitaron que lo mismo se aplique a las diferencias que desde el Estado se crea entre la Epe y las entidades cooperativas.

Ofrecieron un "trabajo conjunto" para buscar y una mayor equidad entre "clientes de la Epe y los asociados de nuestras entidades" con los que "podamos garantizar igualdad de condiciones en el servicio eléctrico entre todos los habitantes de la provincia" que "con Epe Social y otros beneficios tarifarios se crean conceptos por varios millones de pesos".

Destacó el convenio que hizo Epe con cooperativas para pasar el mal momento y destacó que fue el único caso del país

"La empresa nos brindó un Convenio único en el país"

Durante su intervención en la audiencia pública de la Epe, el viernes 23 de abril, el representante por la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas, Obras y Servicios Públicos, Federico Ferrero, alcanzó a mencionar –en sus cinco minutos para exponer- un convenio con la Empresa Provincial de la Energía "único en el país" que le permite a las cooperativas eléctricas santafesinas atravesar la pandemia sin los sobresaltos de otras provincias.

El Litoral le pidió que ampliara ese concepto que no pudo desarrollar en las exposiciones de cinco minutos.

"Allá por el 20 de marzo comenzó a el aislamiento para enfrentar la pandemia, sumado a otro decreto nacional que impedía el corte de los servicios", recordó.

Dijo que en 2020 hubo un fuerte aumento de la morosidad y "sabíamos que iba a ser difícil cumplir con el pago de la energía que la Epe nos entrega" para subdistribuir en sus áreas de concesión.

"Por entonces estaba claro que íbamos a tener dificultades, pero no pensamos que iba a ser tanto… Las Cooperativas planteamos que no íbamos a poder pagarle a la Epe el 100% de la factura de compra energía en tiempo y forma, como lo veníamos haciendo habitualmente. Y se nos comprendió, tras una serie de gestiones que culminó con la firma de un convenio entre las dos federaciones de cooperativas y la empresa, y con el Ministerio de Infraestructura, por el que las cooperativas nos comprometimos a pagar no menos del 50% de la energía recibida de la Epe, entre marzo y agosto del 2020. Y que ese saldo, del otro 50% no genere intereses de ningún tipo". La idea era que en septiembre se puedan pagar las sumas adeudadas.

Con la extensión de la emergencia sanitaria se hizo lo mismo con el convenio, primero en septiembre y después en noviembre. "Fue el único de este tipo en el país y a los cooperativistas nos trajo mucha tranquilidad".

"No hay otras empresas de las demás provincias que hayan avanzado, por escrito, con un compromiso de este tipo. Es importante en un momento de mucha angustia e incertidumbre", subrayó.

Una voz fuerte desde el sur

Germán Casalino, del Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe, dijo en la audiencia pública que no tiene objeciones sobre la suba de tarifas pero pidió "una mirada un poco más atenta a nuestra región, más allá de dejar a salvo la invaluable tarea de la Sucursal Sur".

"Del propio informe de la Epe queda claro que el plan de inversiones presentado contiene solo un 3% destinado a nuestro departamento. No es algo de esta gestión, sino que este mal proviene de muchas anteriores. Ese nivel de inversiones impacta en el servicio", en un departamento en el que "casi la mitad" de la demanda de la energía eléctrica corresponde a las cooperativas.

Tras destacar que el plan de la Epe tiene un aporte del 20% de todos los santafesinos, también los del sur, reiteró su pedido.

En un tramo de su discurso comentó: "veo que el presidente de la empresa hace anotaciones, le dejo dos datos: de las 48 obras planeadas para 2021 ninguna está destinada a General López, y de las 26 en ejecución una sola de ellas está en marcha en nuestro territorio la línea de Firmat a Carreras".