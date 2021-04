https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Norte santafesino

Una nena sufrió un grave accidente y en el pueblo no había ambulancia

La tragedia ocurrió en Lanteri, una población de casi cuatro mil habitante, que está 40 minutos al norte de Reconquista. El médico del hospital trasladó a la pequeña en su auto particular.

Por Juliano Salierno SEGUIR Ana Victoria Franco, de tan sólo tres años, falleció el último sábado, pasado el mediodía, en el Hospital Central de Reconquista, a causa de las graves lesiones sufridas un día antes, en lo que se investiga como un accidente doméstico. El caso, puso nuevamente en evidencia la falta de recursos que padece el norte provincial, ya que la pequeña debió ser trasladada por el médico que la atendió, en su auto particular, porque en Lanteri, su pueblo, no estaba la ambulancia. Efectivos de la Comisaría 10ma. de Lanteri le tomaron declaración a la madre de la pequeña, al enterarse de su fallecimiento el sábado por la tarde. En la entrevista, la mujer de 26 años relató la tragedia ocurrida el viernes por la tarde, cuando madre e hija estaban en la casa de la abuela de la nena, en el barrio 18 Viviendas. Según se informó, eran casi las seis de la tarde cuando la nena salía de la casa con un pancito en la mano, y se le abalanzaron unos perros del vecindario, tentados por el alimento. La pequeña, corrió asustada y terminó junto a una pileta de lavar la ropa, que estaba apoyada sobre dos troncos, sin amurar. En la desesperación, la niña se colgó del artefacto, que se le vino encima y la aplastó en la zona del estómago. La niña quedó atrapada, debajo de una pileta de lavar la ropa de cemento, que estaba apoyada en dos troncos. Foto: Gentileza Auto propio El llanto desesperado alertó a los vecinos y a la propia madre, que apenas pudo liberarla la trasladó hasta el Centro de Salud local, donde la atendió un médico de guardia. Dada la gravedad del golpe y la falta de elementos para conocer si había sufrido daños internos -no tenía signos exteriores-, el profesional decidió trasladarla a la ciudad de Avellaneda, pero la ambulancia del pueblo no estaba disponible, porque se encontraba en el taller. Apurado por la emergencia, el servidor público puso a disposición su auto particular, y trasladó a la pequeña y su madre hasta el nosocomio más cercano. De allí fue derivada al Hospital Central de Reconquista, donde le realizaron los primeros estudios, a partir de los cuales se decidió su intervención quirúrgica al día siguiente. No obstante, por causas que son materia de investigación, la pequeña Ana Victoria tuvo un paro cardiorespiratorio el sábado y falleció pasado el mediodía. Por protocolo, el deceso fue informado por los médicos a la Oficina de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la ciudad de Reconquista, donde de oficio se abrió un legajo de investigación, con conocimiento del fiscal Alejandro Rodríguez, quien ordenó las primeras medidas, entre ellas la recepción de declaraciones, historia clínica, planimetría y realización de autopsia. Ana Victoria Franco, tenía 3 años, e iba al jardín de la Escuela Nº 6215.Foto: Gentileza Autopsia Si bien ya pasaron tres días de ocurrido el deceso de la menor, la autopsia se realizará recién este miércoles por la mañana en la morgue de la ciudad de Reconquista, a la espera de la llegada de un médico eviscerador que complete el equipo forense local. Tragedia doble El mismo fin de semana, los efectivos de la Comisaría 10ma. de Lanteri debieron acudir a un siniestro vial sobre ruta 97-S, en el acceso a la localidad. Por causas que se tratan de establecer, se produjo el vuelco de un auto Peugeot 306 gris oscuro, al mando de un hombre de 41 años, el cual resultó despedido. El domingo, un hombre de 41 años perdió la vida en un vuelco, ocurrido en el acceso a Lanteri.Foto: Prensa URIX El vehículo fue hallado el domingo por la tarde en la cuneta, con las cuatro ruedas para arriba y visiblemente deteriorado; mientras que unos metros más adelante encontraron al conductor, el que todavía presentaba signos vitales. Una unidad del 107 trasladó al herido hasta el hospital de Reconquista, donde quedó internado en grave estado. Horas más tarde autoridades de dicho nosocomio comunicaron el fallecimiento del paciente, identificado por la policía como Carlos Gustavo Sandrigo Cuevas (41). El cuerpo fue entregado a los familiares para su inhumación. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

