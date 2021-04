https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.04.2021 - Última actualización - 13:29

13:26

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Cambiar al mundo

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Sobre el tema de cerrar los colegios o dejarlos abiertos, quiero decir que revisando unos papeles viejos encontré una frase de Paulo Freire que me parece que va justo: 'La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo' ".

****

Problemas con el cajero automático

DANTE

"Quiero quejarme por el cajero automático que funciona en la UTN, en Lavaisse 610. Cada dos por tres no tiene dinero. También sucede que no lee la tarjeta, que no hay plata, etc. ¿Para qué está?, ¿por qué no lo clausuran? Otro tanto es la inmundicia que hay adentro. Antes, cuando comenzó la pandemia, lo limpiaban; hoy, si lo limpian, es una vez por semana".

****

Agradecimiento

ALFREDO SALOMÓN

"A los responsables del diario El Litoral, quiero reconocerles y agradecerles la paciente publicación de los mensajes enviados por mí, que suman algo más de 500. Los mismos están prolijamente encarpetados, como algo muy valioso que conservo o conservaré gracias a ustedes, que han respondido con total solvencia y amabilidad. Vaya todo mi agradecimiento a ese prestigioso vespertino, que hace algo más de 60 años adquiero con agrado. Nuevamente, muchísimas gracias".

****

Medidas injustas e inconducentes

SUSANA

"Quiero expresar mi disconformidad con las medidas que adoptó el gobierno de Santa Fe, con respecto a que los autos no pueden circular después de las 21. La gente se moviliza igual en casas de familia, en taxis, y se juntan 10 ó 15 chicos en cada casa y siguen de farra. En las tardes, se ve repleta la costanera (especialmente los domingos). Una persona al lado de la otra, todos tomando del mismo mate. Lleno de gente, de chicos, etc., etc. Entonces, los únicos que se perjudican de noche son los comedores y los bares, que son a los que menos va la gente, porque tanta plata no tienen para gastar. Definitivamente me parecen medidas muy malas. Porque por lo menos de tarde, debería pasar la policía municipal o la Gendarmería, tratando de solucionar estos problemas. En la rotonda, es impresionante la cantidad de personas que se ven. ¡¡Lleno de gente!! Es vergonzoso. Me indigna, porque de esta manera, esta pandemia no se va a terminar jamás. Piensen con la cabeza cuando toman las medidas como deben hacerlo".

****

Llegan cartas

Sin autoridad

MARIO PILO

Haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. La mujer del César no solo debe ser, debe parecer. Estos viejos aforismos no los conoce el profesor de la UBA, el presidente argentino que no puede ser presidente de un país serio, salvo Venezuela, o, por méritos propios de muchos compatriotas votantes, Argenzuela. Hace un tiempo fueron las exequias políticas de Maradona, ahora, recientemente las del ministro de Transporte, Meoni. Cientos y aun miles de personas agolpándose sin ningún precedente. El propio presidente yendo a ese acto. Digamos que Meoni fue un ex radical alfonsinista que estaba de ministro del presidente kirchnerista, Alberto Fernández. Recuerden que, años atrás, perdido su puestito de secretario de Néstor, tildó a Cristina Fernández como corrupta, esquizoide, desequilibrada, faltaba decirle fea. Hoy se abraza a ella por migajas de poder. Y como a ella, se le ha subido a la cabeza la soberbia prepotente, típica de montoneros, y se cree copropietario del gobierno que, debería leer en las encuestas, solo apoya un 38 % de sus electores (ganó con el 47 %). Este hombre no puede ser presidente de un club barrial, con perdón de los clubes barriales.