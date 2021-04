¿Luca Vildoza cerca de la NBA?

Este miércoles cobraron fuerza los rumores que vienen circulando hace unas semanas. El equipo de la NBA de Nueva York, los Knicks estarían en conversaciones para contratar al argentino Luca Vildoza.

El base oriundo de Mar del Plata se encuentra jugando en la liga española para Baskonia y los intereses para contar con su talento se habrían incrementado en las últimas horas.

"ÚLTIMA HORA: Los Knicks preparan un último intento para incorporar YA a Luca Vildoza", tuiteó el periodista español "Chema" de Lucas.

Además, el sitio especializado en NBA "Hoops Hype", también se refirió a este posible traspaso. "Se espera que el base argentino Luca Vildoza firme un acuerdo con los Knicks de Nueva York, según ha sabido HoopsHype. Ya existe un acuerdo para una compra entre Vildoza y Baskonia", publicaron.

Argentinian guard Luca Vildoza is expected to sign a deal with the New York Knicks, HoopsHype has learned. There's already an agreement in place for a buyout between Vildoza and Baskonia.