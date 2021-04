Galván y Cañete se perfilan con chances para el regreso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 29.04.2021

De confirmarse, saldrían Corvalán e Insaurralde del equipo, manteniendo a Mauro Pittón como titular. A Unión no le queda otra que ganar y esperar otros resultados para ver cómo llega al clásico.

Más allá de que pasaron un par de trenes y Unión no se subió, ya es tarde para "llorar sobre la leche derramada" y hay que pensar en lo que falta y en lo que se necesita. Unión va a jugar el domingo al mediodía en Florencio Varela un partido en el que no tiene otra posibilidad que la de ganar y, aún así, seguirá dependiendo no sólo de los otros resultados sino también de lo que pueda cosechar en la última fecha, nada menos que jugando el clásico ante Colón.

Otro hubiese sido el panorama si se aprovechaban, por ejemplo, aquéllos partidos que se pudieron ganar, como los jugados ante Newell's, Gimnasia y Sarmiento, en los que apenas se cosecharon un punto en cada uno cuando estaban dadas las circunstancias para quedarse con los tres. Y sin ir tan lejos, el último partido ante un Independiente que vino a defenderse a Santa Fe y a llevarse el "puntito", ante un Unión que también jugó a esperarlo y no supo luego de qué manera lastimarlo.

Si Unión le hubiese ganado a Independiente, hoy estaría dependiendo de sí mismo. La realidad indica que el resultado que lo favoreció fue la victoria de Vélez ante Lanús (por lejos, el de peor fixture hasta el final, pues debe jugar con Boca y Talleres), pero Unión no supo o no pudo ayudarse a sí mismo. Y esto habría ocurrido si se conseguía la victoria ante Independiente.

Ahora hay que ganar y esperar que Independiente trastabille en alguno de los dos partidos que faltan; al igual que Lanús. Por lo pronto, ganar en Florencio Varela es una obligación y para ello, el técnico buscará un par de retoques para lograr el objetivo.

Se dice que ya está en condiciones Jonathan Galván y que por la cabeza del Vasco Azconzábal pasa la idea de que juegue. En ese caso, si se confirma, lo hará por Claudio Corvalán. De esta manera, volverá a poner la defensa que jugó hasta el partido con Vélez, cuando Galván se lesionó y a Calderón lo echaron. Pero no sería la única variantes, sino que volvería Cañete al equipo después de haber sido relegado al banco de suplentes ante Independiente y ocuparía el lugar de alguien que no rindió: Cristian Insaurralde.

Si esto se confirma, el equipo iría con Moyano; Vera, Calderón, Galván, Portillo; Pittón, Acevedo, Peñailillo y Cañete; Gastón González y García. Habrá que ver si la modificación táctica observada ante Independiente se mantiene: la posición de Peñailillo más cerrado, jugando a la izquierda de Acevedo, con Mauro Pittón haciendo lo mismo, como volante interno y a la derecha del "Chaco".

Unión necesita imperiosamente recuperar capacidad de gol. Para ello, otro aspecto ineludible es encontrar mayor generación de situaciones de peligro frente al arco rival, otro tema que ha demandado preocupación en el entrenador, pues es evidente que Unión ya no produce tanto en ese aspecto, como ocurría en otros momentos, sobre todo en la Copa anterior.

Unión debe pensar en ganar los dos partidos. Después, quizás con menos puntos le pueda alcanzar, pero la realidad es que la posición en la tabla, los equipos que tiene arriba y la flojísima diferencia (menos 3), lo condenan a buscar los 6 puntos en juego. Y así como le puede alcanzar con menos, también vale la pena decir que aún sumando los 6 podría quedar afuera. Boca y Talleres le sacaron una ventaja (4 puntos) que lo ponen en una situación muy desventajosa en comparación con ellos. Hay que apuntarle a Independiente (que está a dos puntos) y obviamente a Lanús, que está un punto por arriba de Unión. Para "bajarlos" a esos dos, necesitará de una buena sumatoria de puntos y además que a éstos no les vaya bien. Lanús tiene la más "fulera": ahora juega con Boca y luego recibe a Talleres. Independiente, en tanto, juega ahora en Avellaneda con Atlético Tucumán y luego visita a Huracán.

Por el lado de Defensa y Justicia, casi sin chances en este torneo, seguramente habrá muchas modificaciones si se toma en consideración el equipo que venció con holgura a Universitario de Perú por la Libertadores. El martes, el equipo de Beccacece volverá a jugar por el torneo continental, recibiendo a Palmeiras en Florencio Varela.

Marcos Capocetti sufrió un ACV

El ex jugador de Unión, actual entrenador en una categoría de Liga, Marcos Capocetti, sufrió un ACV isquémico a los 57 años y está siendo atendido en un nosocomio local para iniciar el proceso de recuperación. Capocetti inició su carrera en Unión, club en el que debutó allá por los primeros años de la década del '80. A los 19 años, ejecutó el penal que le dio la victoria a Unión en cancha de Sarmiento de Junín ante Quilmes, en febrero de 1983, en un partido que definía cuál de los dos iba a descender de categoría. Después, Capocetti continuó su carrera en otras instituciones, tuvo un paso feliz por Deportivo Italiano y posteriormente también jugó en Colón, cuando Cabrero lo trajo en 1990.