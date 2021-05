Farías rescató el compromiso de apostar al diálogo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jefe de la bancada del Frente Progresista lo consideró imprescindible en el camino para mejorarle la vida a la ciudadanía. Desde el radicalismo hubo reproches por la discriminación de fondos a administraciones de ese color político. El justicialismo valoró el trabajo conjunto con el gobierno nacional

Es ya un clásico el de las miradas diametralmente opuestas de los diferentes bloques legislativos al finalizar el discurso de apertura de sesiones Ordinarias de un gobernador. Este discurso mucho más conciliador -y en algunos temas desafiantes- de Omar Perotti no fue la excepción. Aplausos justicialistas, reproches de opositores. Especialmente del Frente Progresista, pero también apuntes diferenciadores desde el macrismo o la izquierda expresada en Igualdad o en el Frente Social.

De todas maneras, hubo un reclamo de Perotti y una disposición a aceptar cambios en lo que considera dos hechos centrales de la gestión: conectividad y seguridad. Los dos temas están en comisiones de la Cámara de Diputados y el jefe de la bancada mayoritaria (Frente Progresista), Pablo Farías, rescató el compromiso que asumió de apostar al diálogo. "Hasta acá no se ha dado, no ha sido la característica del gobierno, lo hemos reclamado y esperamos que a a partir de este compromiso, de búsqueda de consensos se de lo que estamos necesitando que es la posibilidad de intercambiar pareceres, ideas y avanzar sobre proyectos y la problemática que nos está atravesando. Demasiado grave es la situación que se está viviendo como para que no se produzca esta instancia de diálogo. Lo rescato y nos quedamos con esa expectativa". El ex ministro de Gobierno destacó que no solo se deben enviar proyectos sobre trabajarlos técnicamente entre las comisiones legislativas y el propio Ejecutivo. "Nos ha costado muchìsimo lograr eso, fundamentalmente con los proyectos vinculados a seguridad. Era imposible el diálogo con el ex ministro (Marcelo) Sain. Hoy tenemos expectativas por eso convocamos a Lagna".

Decepción

En cambio fueron mucho más críticos sus compañeros de bancada, Joaquín Blanco y Erica Hynes. El primero, jefe del bloque socialista, afirmó que "las palabras de Omar Perotti fueron decepcionantes. La actual administración será recordada por la respuesta que tenga a la pandemia y faltaron definiciones,Es imperioso que Santa Fe y el gobernador se ordenen. No explicó cómo piensa sostener la presencialidad cuidada en las aulas, no explicó de qué manera se va a seguir fortaleciendo y ampliando el sistema de salud durante la emergencia ni de qué manera se seguirá asistiendo económicamente a los sectores productivos y comerciales que ven su actividad perjudicada". Ni bien terminó la lectura, Hynes también dijo que estuvo debajo "de las pocas expectativas que teníamos. Escasos logros propios, pocas ideas innovadoras, viejos reproches y anuncios vistosos que ocultan años de trabajo previo", escribió en Twitter.

Los radicales valoraron el llamado al diálogo pero marcaron diferencias a través del jefe de los diputados, Maximiliano Pullaro y de Sergio Basile, los dos presentes en el recinto junto a la vicepresidenta segunda de la Cámara, Jimena Senn,

Pullaro admitió que fue un mensaje conciliador y no beligerante, se quejó de lo que consideró chicanas hacia su bloque por el tema de los plazos fijos. Al igual que Basile marcó que la mayor parte de los planes y obras que anunció se hacen con fondos nacionales. "Nunca nos negamos a discutir los proyectos de seguridad y reconoció que ahora con (Jorge) Lagna parece haber más racionalidad". Dijo que hay que avanzar con una ley de seguridad privada y en cuanto al tema cannabis recordó que la gestión frentista la iniciativa fue frenada por Anmat. "La dependencia nacional lo hace un gobierno débil", marcó Basile. "Gobierno débil no tiene rumbo claro, no hay proyectos, ni propuestas pese a dar marcha atrás con los proyectos que puso en marcha el Frente. En lo positivo hay programas de violencia de género y lo rescato".

Otras miradas

En cambio, el presidente del Frente de Todos, Leandro Busatto valoró la importante iniciativa del gobernador "administrando una de las peores crisis de la historia, pero retomando iniciativa política y recogiendo el pedido de la oposición de retomar el diálogo y la convivencia democrática. Nos vamos satisfechos, contentos" dijo y optó por no hablar de un discurso conciliador sino de "un proceso de maduración de oficialismo y oposición de asumir cada uno su rol. Se acomodaron las piezas y estamos asistiendo a un nivel de convivencia más pensando en los santafesinos que mirándonos al ombligo".

Desde Juntos por el Cambio hubo reproches de Julián Galdeano (UCR) y de Ximena Sola (Pro). "En lugar de planificar un gobierno hacia el futuro, hay una justificación sobre lo que viene haciendo" resaltó el primero. "No esbozó un plan de gobierno hacia el futuro. No queda claro cuál es el plan para el gobierno de la provincia, ni cómo encarar esta segunda ola de pandemia, ni la obra pública". Sola planteó la falta de respuestas en materia de seguridad y de presencialidad en el sistema educativo.

Agustina Donnet (Igualdad) habló de las luces y las sombras; mencionó que fue sólido en términos numéricos pero lamentó la falta de apoyo al sector salud. Rescató el anuncio sobre cannabis y sobre autonomía. Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) cuestionó la postura sobre equilibrio fiscal y lo instó a trabajar en una reforma fiscal y le reprochó no haber hablado del rescate de la hidrovía ni del lavado de dinero.

Lifschitz

En el inicio del discurso, Perotti tuvo palabras para con su antecesor, Miguel Lifschitz a quien calificó como un luchador. Farías agradeció el gesto del mandatario y dijo que la Legislatura acompaña con mucha preocupación la pelea del actual presidente de la Cámara. "Esperamos que pronto entre en faz de mejoría", se esperanzó.

Mirabella

El senador nacional Roberto Mirabella siguió el discurso desde su domicilio y subrayó que pese a que "las circunstancias cambiaron, nuestras prioridades son las mismas: cuidar y mejorar la vida de las personas". Valoró el mensaje y no dudó en afirmar que "Santa Fe será el corazón productivo de la Argentina. Estamos sentando las bases para un futuro de grandeza". Amigo personal del gobernador, el rafaelino dijo sentirse "orgulloso de pertenecer a una provincia que no baja los brazos".

Michlig y Calvo con enfoques disímiles

También en el Senado hubo miradas diferentes entre oficialismo y oposición. Alcides Calvo (PJ – Castellanos) habló de un mensaje muy abarcativo y del pedido de colaboración a los diferentes actores políticos sobre temas importantes como seguridad y conectividad. Destacó el definirse Perotti como productivista, el equilibrio fiscal, la sintonía con el gobierno nacional y el llamado a trabajar todos juntos ante la pandemia. "Fue un discurso muy positivo, alentador y con una perspectiva económica, fiscal y social muy importante para Santa Fe".

En cambio el radical Felipe Michlig (San Cristóbal) se detuvo en puntos oscuros y cuestionó un relato que no se asemeja con la realidad. Le reprochó la falta de recursos para municipios y comunas especialmente de la oposición de recursos para hacer frente a la pandemia y del plan Incluir "donde van 4 pesos para administraciones justicialistas contra 1 para la oposición". Pero ante la pandemia le pidió a Perotti que ponga en marcha el plan de apoyo a sectores turísticos que la están pasando muy mal. "Estamos a disposición para trabajar en conjunto. Ya ha consumido dos de los cuatro discursos, 500 de los 1600 dìas de gobierno", le hizo notar.