Reclamo de justicia por Marcela Maydana

Lunes 03.05.2021

12:00

El martes, a las 9, familiares y allegados a la mujer asesinada manifestarán frente a los Tribunales. Reclaman celeridad en el proceso y una pronta condena.

Cuando se cumple un mes del femicidio de Marcela Maydana, sus familiares y amigos preparan para este martes, a las 9 de la mañana, una manifestación en la puerta de los Tribunales santafesinos.

"Vamos a pedir celeridad en el proceso. No queremos ninguna 'sorpresa' ni que 'cajoneen' el expediente. Queremos que haya una pronta condena para el asesino", dijo con firmeza Ivana, una de las hermanas de la víctima, en diálogo con El Litoral.

"Sabemos que la defensa de este tipo (César Pérez, el acusado) tiene intenciones de hacerlo pasar por insano. También hemos advertido maniobras porque quieren que le den prisión domiciliaria. No vamos a permitir ninguna de esas cosas", agregó.

"Nadie la buscó"

En otra parte Ivana dio a conocer una carta que lleva por título "Justicia por Marcela" donde sus familiares expresan su disconformidad y formulan graves cargos contra los encargados de la investigación.

La carta reza texualmente: "El sábado 3 de abril del año 2021 en la ciudad de Recreo provincia de Santa Fe desaparece Marcela, sin dejar huellas…sin dejar pistas…sin saber por qué…sin saber dónde… sin saber quién... Marcela tenía denuncias hechas hacia su expareja, por hostigamiento y nadie escuchó…Marcela en todo momento adelantó lo que iba a suceder, nadie escuchó...

El domingo 4 de abril El chofer de Marcela con el que viajaba habitualmente hacia su trabajo, intentó hacer una denuncia a la policía por la desaparición de Marcela, la cual se la negó 'porque el no era nadie para realizarla'; que sólo la debía hacer un familiar directo.

Cuando las hijas de Marcela se acercaron a la comisaría para hacer la exposición, se les indicó qué se activa el protocolo de búsqueda pero que lo único que tenían que hacer era esperar… (Como si eso hoy fuera algo normal, hoy en día no podemos esperar cuando desaparece una mujer, la mayoría de las veces ya sabemos el final).

Cabe destacar que el protocolo de búsqueda no existe. Nadie buscó nada. No buscó el fiscal, no buscó la policía, nadie la buscó. El protocolo de búsqueda es una pantalla para no tener que estar diciéndole la familia que se vaya a la casa y que espere porque nadie iba a hacer nada. Ni antes, ni durante, ni después.

"No nos escucharon"

"Natalia la hermana de Marcela amplió la denuncia hecha por los hijos, en la cual notificaba a la comisaría, que el principal sospechoso era su expareja, nadie hizo nada.

Natalia informó a la comisaría que la expareja de Marcela tenía portación de arma, nadie hizo nada… la familia de Marcela una y otra vez hizo saber a la policía, y al fiscal Fontana, que el autor de la desaparición de Marcela era su ex pareja César Pérez, nadie hizo nada.

El fiscal Fontana trató y destrató a los hijos de Marcela por teléfono (Como si fuese hoy en día fácil tener que esperar para saber sobre si tu mamá está viva o muerta). Al fiscal Fontana no le constaba lo que la familia Marcela decía en cuanto a la portación de arma, directamente no había leído la denuncia.

El fiscal Fontana les indicó a los hijos de Marcela que él llamó al teléfono celular, que le daba prendido, pero nadie le contestaba, Marcela ya no podía contesta. El fiscal Fontana no tenía ni idea en dónde estaba parado.

El asesino de Marcela fue escoltado por la policía, para él poder ir hacer una denuncia después de haberla matado (antes de encontrar el cuerpo) contra el hijo de ella por hostigamiento, la policía sí se hizo presente, pero a Marcela seguían sin buscarla".

Estado ausente

A Marcela la encontraron dos chicas que cruzaban por el lugar. La encontraron cómo se le encuentra la mayoría de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de femicidio. Tirada al costado de un zanjón en una bolsa de consorcio, cómo ni siquiera se lo tira a un perro. Justo ahí el fiscal intentó poner una fachada a la causa indicando que tenían pruebas hacia el sospechoso pero que no querían decir nada para no alejarlo. No tenía ni idea donde estaban parados, porque nunca les interesó. Nuevamente el Estado no está presente, nuevamente el Estado abandona una víctima y a su familia.

No la encontró la policía no la encontró el Estado, no la encontró Fontana... nuevamente no hicieron nada. Sus hijos fueron a reconocer el cuerpo, los mismos que rastreaban uno y otro lugar para poder dar con su mamá, los mismos que visitaban uno y otro lugar que nombraban en las pistas falsas, que ante tanta desesperación la gente se encargó de dar. A los hijos de Marcela los acompañó la familia, los vecinos, amigos...

Nuevamente la ausencia del Fiscal, el Estado y la policía. Como si fuera poco, después de todo el circo y el papelón que hizo la justicia en la búsqueda de Marcela para dar el broche final, nadie quería realizar la partida de defunción, el "papeleo" se pasó por la morgue Judicial, por la comisaria primera de Santa Fe, por La Policía de Investigaciones y de ahí a homicidios, nadie sabía cómo hacer el certificado de Defunción y así que la familia de Marcela pudiera darle una despedida cómo se merecía; Cabe destacar qué tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género, y diversidad-- los hijos de Marcela hasta hoy en día no recibieron un tipo de ayuda económica, social o psicológica después de todo lo que pasaron.

¿Hasta cuándo vamos a pedir ni una menos, sin que seamos escuchados?, ¿hasta cuando el estado va a seguir protegiendo y otorgando beneficios a que estos asesinos, como Cesar Pérez, que tiene 68 años y posibilidades de cumplir una condena en su domicilio, sean impunes?...

¡Mató, asesinó, Violentó, y tiró como si fuese un trapo sucio a Marcela, y el Estado que no hizo nada antes, ni después. Sigue brindando "privilegios" al asesino y desprotección a la víctima. ¡Que el caso de Marcela no sea ni una menos!. Que el caso de Marcela no quede como una Laura, Lucrecia, Lucia, Abril y como todas aquellas a las que callaron, a las que un asesino enfermo, pero con el aval del Estado decidió por su vida y las hizo callar que Marcela signifique NI UNA MAS!", culminó.