https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.05.2021 - Última actualización - 17:01

16:58

Ministerio de Transporte

Alexis Guerrera: "No vamos por el camino de la estatización" en la Hidrovía

"No vamos por el camino de la estatización" de la Hidrovía, dijo Alexis Guerrera luego de jurar ante el presidente Alberto Fernández como ministro de Transporte, en reemplazo del fallecido Mario Meoni.



Crédito: Fernando Nicola



Crédito: Fernando Nicola

Ministerio de Transporte Alexis Guerrera: "No vamos por el camino de la estatización" en la Hidrovía "No vamos por el camino de la estatización" de la Hidrovía, dijo Alexis Guerrera luego de jurar ante el presidente Alberto Fernández como ministro de Transporte, en reemplazo del fallecido Mario Meoni. "No vamos por el camino de la estatización" de la Hidrovía, dijo Alexis Guerrera luego de jurar ante el presidente Alberto Fernández como ministro de Transporte, en reemplazo del fallecido Mario Meoni.

"Estamos generando un gran avance con los pliegos que vamos a lanzar. Es una forma de recuperar la soberanía, con una fuerte participación de los gobiernos provinciales. Está recuperando el Estado argentino un rol que hasta hoy no tiene en el manejo de la Hidrovía", aseguró el funcionario. En su primer encuentro con periodistas acreditados en Casa Rosada, Guerrera desalentó las pretensiones kirchneristas de conformar una empresa estatal. El flamante ministro -un hombre de massismo- consideró que el hecho de que el Estado nacional y las provincias sean las encargadas de decidir el destino de la hidrovía ya es “una forma de recuperar la soberanía”. Tenés que leer Guerrera asumió como ministro de Transporte La Casa Rosada resolvió prorrogar por 90 días la concesión de los trabajos de dragado y balizamiento del canal navegable troncal a Hidrovía SA, conformada por el grupo belga Jan de Nul y el grupo argentino Emepa SA. Se estableció que el ente controlante a cargo de la fiscalización del concesionario será la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la cartera de Transporte. Guerrera sostuvo que desde su gestión seguirá "trabajando en el mismo sentido que lo venía haciendo Meoni", bajo cuya administración se convino la ayuda de la OCDE. El contrato es de alto interés multinacional y pujan por él empresas de China, Holanda, Bélgica y EE.UU. "Vamos a seguir con el proceso de la elaboración de los pliegos para que la Argentina se proyecte a los próximos 30 y 40 años en lo que necesita respecto a esta Hidrovía que es tan central, hace algunos años nadie hablaba de ella, comenzamos a hacerlo hace algunos meses, cuando nuestro Presidente decidió poner el tema sobre la mesa y transparentar un proceso que hace muchos años era desconocido por los argentinos", aseguró el flamante ministro. "En una nueva licitación el Estado va a tener mayor participación y vamos a tener exigencias por parte del pliego para que haya participación de empresas nacionales en el trabajo, hoy el Estado ni siquiera tiene participación en el contralor", remarcó.