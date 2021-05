https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.05.2021

3:22

"Están frente a los alumnos y todavía no recibieron la primera dosis", señalan desde Amsafe.

Piden vacunar a docentes de arte y reemplazantes "Están frente a los alumnos y todavía no recibieron la primera dosis", señalan desde Amsafe. "Están frente a los alumnos y todavía no recibieron la primera dosis", señalan desde Amsafe.

"Es inexplicable que haya docentes frente a alumnos que no hayan sido todavía vacunados. En tres oportunidades enviamos el listado al ministerio de Educación y no tuvimos respuestas", reclamaron desde la seccional local de la Asociación del Magisterio Docente de Santa Fe.

En conferencia de prensa, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe La Capital, expresó la preocupación ante la falta de inyecciones contra el coronavirus para docentes del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales, el CREI, el Instituto Coral, la escuela de Artes Visuales Juan Mantovani, la escuela provincial de Teatro y la Escuela de Música-Orquesta Juvenil y de Niños. El planteo involucra a un total de 144 docentes que actualmente se encuentran desempeñando tareas pedagógicas en dichos establecimientos y, pese a que se inscribieron en febrero, aún no han recibido el llamado para ser inoculados.

El delegado sindical destacó el comienzo de la vacunación con segunda dosis para el sector educativo, aunque pidió acelerar el plan para los docentes que quedaron postergados en virtud de sostener las clases presenciales. "Es sumamente importante lograr la vacunación con las dos dosis de todos los docentes. Pero esta satisfacción no es completa por la preocupación que tenemos porque hay quienes todavía no recibieron las dosis de la vacuna", sostuvo.

Además, pidieron atender el caso de los reemplazantes, que tampoco fueron considerados en la primera etapa de la vacunación, pero que en muchos casos se encuentran trabajando debido al crecimiento de los aislamientos en escuelas por contagios confirmados o sospechosos. "La situación preocupante. Diariamente vemos el aumento de los casos y el aislamiento de burbujas. Entendemos que esto no tiene que ver con las escuelas, sino que hay que ver de qué manera se toman medidas que impliquen la reducción de la circulación de las personas, buscando preservar al sistema sanitario que está prácticamente al tope, porque no hay derecho a la educación si primero no hay un derecho a la salud", concluyó el delegado de la seccional local.

Repercusiones desde el sur

Luego de conocerse la decisión del gobierno de suspender las clases presenciales por una semana para los departamentos Rosario y San Lorenzo, los sindicatos docentes expresaron su parecer sobre la medida.

Desde Amsafe y Ctera realizaron un homenaje al personal de la salud con un abrazo simbólico a la sede de Pami, donde la secretaria general Sonia Alesso se expresó a favor de la restricción, aunque opinó que el período adoptado es muy breve: "El plazo indicado son 14 días, porque es la posibilidad de evaluar realmente si los casos bajan o no. Además, en el caso de Santa Fe, esta semana ya tenemos chicos que no van a la presencialidad por la bimodalidad".

En tanto, desde la seccional de Sadop fueron más críticos de la medida. "El anuncio del presidente nos agarró de improviso, esperábamos que la situación se extendiera un par de semanas más el pase a la virtualidad", apuntó Martín Lucero, delegado en Rosario, a la vez que se mostró a favor del planteo de las autoridades locales para modificar los índices del decreto nacional.