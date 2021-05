https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.05.2021

Es autónomo y está preparado para la guerra, pero como en este caso se monta en medio de la ciudad, ya tiene listas las instalaciones eléctricas, de agua y cloacas. Autoridades militares y sanitarias contaron todos los detalles de su armado y pronto funcionamiento.

Recorrida exclusiva Cómo es por dentro el hospital militar de campaña que reforzará al Cullen Es autónomo y está preparado para la guerra, pero como en este caso se monta en medio de la ciudad, ya tiene listas las instalaciones eléctricas, de agua y cloacas. Autoridades militares y sanitarias contaron todos los detalles de su armado y pronto funcionamiento.

La compleja situación que afronta la región ante el incremento de casos de coronavirus llevó al Dr. Juan Pablo Poletti a solicitar apoyo urgente para afrontar la coyuntura. La respuesta llegó rápida por parte del propio presidente Alberto Fernández, quien instruyó al Ministerio de Defensa –conducido por el santafesino Agustín Rossi- para que brinde el apoyo necesario para calmar la crisis de ocupación de camas.

Esa acción fue materializada a través del Ejército Argentino, que apenas una semana después ya había movilizado todo el equipamiento de un Hospital Militar de Campaña desde Buenos Aires y avanzaba prontamente en su armado, con la presencia de más de 40 efectivos militares de los Elementos de la zona y el apoyo de Veteranos de la Guerra de Malvinas de la región. De hecho, el propio Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Agustín Cejas, viajó hasta Santa Fe para supervisar el desarrollo de las actividades.

En exclusiva, y junto a autoridades sanitarias y militares, El Litoral recorrió el interior del Hospital Militar de Campaña que se ubica frente al icónico nosocomio santafesino. Así pudo conocer cómo es el trabajo que se realiza puertas adentro, cómo impactará en el difícil panorama que afronta el sistema de salud y, también, vivenciar de cerca una de las innumerables acciones de apoyo a la comunidad que realiza el Ejército Argentino en respuesta a las necesidades de la sociedad civil.

Equipamiento y recurso humano

La cara visible del esfuerzo militar se configuró en la del director del Liceo Militar “Gral. Belgrano”, Coronel Francisco Cajal, quien contó detalles del equipamiento y servicios: “Es un Hospital Militar preparado para la guerra y totalmente autónomo. Tiene grupos electrógenos, aires acondicionados y luminarias. Pero en esta situación que se despliega en medio de la ciudad, se aprovechan los servicios. Por eso la EPE y Aguas Santafesinas ya han realizado las conexiones de ellos”.

El Hospital Militar Regional Paraná brindará apoyo necesario para hacer frente a esta crisis. En representación, el Teniente Coronel Médico Pablo Vizcaíno, médico militar, detalló que “será para pacientes de mediana-baja complejidad y no covid, de esta forma se liberarán camas en el hospital para pacientes que padecen coronavirus de una manera más compleja”. Sobre el personal militar afectado, indicó que “el Ejército Argentino aportará médicos, enfermeros y profesionales del Hospital Militar Regional Paraná de acuerdo a lo que requiera la evolución sanitaria”.

Foto: Fernando Nicola

“TOTALMENTE CANSADOS”

El Jefe de la División Guardias y Urgencias del Hospital Cullen, Dr. Gabriel Martínez Dorr, también participó de la recorrida. Señaló que la actual es “una asociación letal: toda la gente afuera, mucho trauma, muchos heridos y mucha patología crónica que se descompensa”. Para él lo que transitamos no es “una segunda ola, sino que nunca se ha ido el Covid; a lo sumo había disminuido”.

Sobre el comportamiento social aseguró sentir “tristeza, porque nadie entiende. Sabemos que no podemos volver todos adentro, pero cuidémonos” e invitó a “venir a vernos; el hospital Cullen es una maquinaria que no para, mientras hay pacientes que empeoran y se mueren. Ahora también vemos chicos de 18 años entubados, que duran más tiempo dentro de una terapia. Esto no lo veíamos el año pasado.”

En este contexto comentó que “nuestro personal está totalmente cansado, por eso este tipo de hospitales ayuda a afrontar eventualidades mucho más graves”. Un día de trabajo “es realmente tremendo, terrible. No tenemos descanso. Pero están todos consustanciados con esto: desde la mucama que limpia, la enfermera y hasta el médico. Cuando llegan estas situaciones, que necesitamos pedir un hospital de campaña –y con vacunas– no lo podemos entender.”

Martínez Dorr manifiesta que el apoyo militar “sirve a la comunidad” ya que “nos permitirá complejizar la atención dentro del Hospital Cullen”, al mismo tiempo que vaticina que será “una experiencia muy buena. Somos todos seres humanos: médicos, camilleros y enfermeros; solamente que con visiones distintas. Por eso será una experiencia fructífera.”

Por su parte, el CPN Mario Lescano, Presidente del Consejo de Administración destacó “la celeridad con la que el Ministerio de Defensa, a través del Ejército Argentino, envió el Hospital de Campaña” y que ante eso están “invirtiendo lo necesario para convertirlo en una sala más de nuestro hospital”.

Respecto a la experiencia del trabajo institucional conjunto, reconoció que “todos tuvimos conciencia de la necesidad y no hubo ninguna discusión. Se decidió y se hizo.” Al tiempo que motivó que “justo teníamos camas compradas y el Ejército las armó, porque son sofisticadas.”

Para el contador, “que esté cerca significa ahorro de todo tipo, principalmente de tiempo y recurso humano. Imagínense que si esto no se encararía como una sala más aquí al lado, deberíamos montar laboratorio, lavandería, cocina y demás. En cambio aquí estamos en la misma unidad funcional, porque estamos muy cerca” describe el funcionario, mientras asevera que “el desafío hoy es hacerle entender a la sociedad que se cuide. Que acompañe haciendo el esfuerzo que tienen que hacer”.

Foto: Fernando Nicola

“ACÁ ESTAMOS, AL PIE DEL CAÑÓN”

La cara visible del esfuerzo militar se configuró en la del Director del Liceo Militar “Gral. Belgrano”, Coronel Francisco Cajal. El Oficial secuenció que “el Dr. Poletti, como director del hospital Cullen, expresó la necesidad de ampliar la capacidad de camas hace una semana, y en pocos días la respuesta del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa y de la cadena de mandos del Ejército Argentino se hizo eco de eso. Por eso, a casi una semana, el Hospital Militar ya está armado y próximo a estar operativo”.

Sobre ese desarrollo mancomunado, indicó que “como dijo el Jefe del Ejército cuando vino a visitarnos, de esta situación no se sale solos. Tenemos que trabajar armónicamente todas las agencias del Estado en distintos aspectos.”

También, el anfitrión de la operación, reconoció que “para el Liceo y toda la Guarnición Militar ha sido un gran esfuerzo recibir y desplegar este Hospital Militar. Llegó el martes y ese mismo día comenzamos a armarlo”; al tiempo que aclara que “una preocupación de la comunidad educativa era la de instalar un Hospital aquí dentro, que si bien es una Unidad Militar es un instituto educativo. Pero se han tomado todas las medidas; como la selección del lugar, que es una esquina de las más alejadas del área de educación académica y de instrucción militar. Además se hizo un vallado y entradas totalmente independientes de los ingresos que utilizan los alumnos y docentes”.

En medio de la celeridad de estos días, Cajal aseguró que “como integrantes del Ejército, una de nuestras misiones es apoyar actividades como éstas y acá estamos: al pie del cañón”.

El Liceo Militar está “muy arraigado a la sociedad santafesina y para nosotros, los Cadetes, alumnos y sus padres es un orgullo que un pedacito del Liceo se emplee para el despliegue de este hospital que tanta falta hace a esta situación que se vive”.