"No tengo nada que ver, estoy preso injustamente", dijo el cuidacoches

En la segunda jornada de juicio, el único imputado por el ataque, que derivó en la muerte de Jorge Ramis en abril de 2017, sostuvo su inocencia. La fiscalía pretende que se lo condene a 20 años de prisión, mientras que la defensa exige la absolución.

"Hace tres años que estoy encerrado injustamente" declaró el único acusado por el homicidio de Jorge Alberto Ramis, quien fue apuñalado a la salida de un baile y falleció en abril de 2017. Este martes culminó la etapa de testimoniales, tras la cual tomó la palabra el imputado. El veredicto se dará a conocer el viernes por la mañana.

"No tengo nada que ver en el hecho este, estoy preso hace tres años injustamente", repitió Fernando Guillermo Paiva, y narró lo sucedido la madrugada del 2 de abril de 2017. "Fui al baile con mis amigos", dijo el cuidacoches de 42 años. Después "salí y me agarré a piñas con tres, afuera" del club Sargento Cabral, donde se estaba realizando la fiesta "La Década".

En medio del altercado "me pegaron un botellazo, me cortaron la mano -y entonces- salí corriendo por Salvador del Carril". En la intersección con calle Necochea "me paró la policía y me llevaron para averiguación de antecedentes". "Cuchillo no tenía, ellos me revisaron y no me encontraron ni me secuestraron nada", apuntó.

"Después, a la tarde me dieron la libertad", recordó Paiva, y recalcó que "yo al hombre ese (Ramis) no lo conozco, a la señora tampoco". Culminó su declaración diciendo que "no sé por qué estoy pagando algo que no hice", y no aceptó ser interrogado por las fiscales de Homicidios, Ana Laura Gioria y Cristina Ferraro; ni por sus defensoras, las abogadas del Servicio Público Provincial, Silvina Corvalán y Magalí Mazza.

Amigas

Previo al relato de Paiva, dos amigas suyas prestaron su testimonio ante el tribunal, integrado por los jueces José Luis García Troiano -presidente-, Rosana Carrara y Sandra Valenti. Las mujeres dijeron que habían salido con el acusado a bailar, que ingresaron juntos pero en un momento lo perdieron de vista.

Eran cerca de las 5 de la mañana cuando decidieron dar por concluida la noche, y fue entonces que se enteraron -por terceros- que Paiva se había peleado con unas personas, tras lo cual escapó corriendo. Pasadas las horas, por la tarde del 2 de abril, se enteraron de que el hombre había sido detenido y se acercaron hasta la comisaría.

Contrapunto

La defensa de Paiva sostiene que es inocente y pretenden su absolución de culpa y cargo. "La acusación durante estos años ha perdido una chance irreparable de averiguar quién fue el verdadero autor" del crimen, dijeron .

Para la fiscalía, "las pruebas resultarán suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que los hechos acontecieron de la manera como fueron atribuidos", y que Paiva es el responsable de la muerte de Jorge Ramis, para quien pidieron 20 años de prisión como autor del "homicidio en ocasión de robo" de Ramis, y las "lesiones leves dolosas" sufridas por su esposa..

Tras escuchar al acusado, el tribunal pasó a un cuarto intermedio. El acto se reanudará el jueves, momento en el que las partes realizarán los alegatos de clausura, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial; y el viernes por la mañana dará a conocer si lo condenan o absuelven.

Puñalada

La pareja fue atacada la madrugada del 2 de abril de 2017 por quien dijo ser el cuidacoches a la salida de una fiesta celebrada en el club Sargento Cabral. Ramis recibió un puntazo en el abdomen y fue arrojado de su automóvil por el delincuente, que intentó sin éxito darle arranque.