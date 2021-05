https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 17:21

16:37

Lo confirmó la Liga Profesional Argentina a última hora

Ahora sí es oficial: el clásico va a las 18 pero por pack fútbol

Finalmente llegaron esos 45 minutos de demora que exigía el Gobierno para que este Colón-Unión termine en el horario de inicio de las restricciones. En la zona de la muerte, los tres van a las 18: Unión, Independiente y Talleres. No hubo caso con el tema de la TV: no se abre y hay que pagar para ver.

Los clubes y la Seguridad. Dos dirigente sabaleros (Rivero y Sandaza), un dirigente de Unión (Jorge Molina) y la fuerza policial en la famosa "reunión de cancha". Está todo listo para jugar el primer clásico en pandemia este domingo en el Brigadier López. Crédito: Manuel Fabatia

Por Dario Pignata SEGUIR "En la agenda de la fecha 13 de la Copa de la Liga fueron reprogramados este jueves tres partidos del día domingo 9 de mayo: Colón–Unión, Huracán–Independiente y Lanús–Talleres comenzarán a las 18 y no a las 17.15, tal como se había estipulado originalmente. Esta modificación se debe a la reprogramación del partido de Talleres de Córdoba por la Copa Sudamericana, a disputarse el martes 11 de mayo a las 21.30, y como consecuencia de las medidas de Seguridad y Salud Pública de la provincia de Santa Fe", confirmó la Liga Profesional Argentina. Eso sí, lo que no se pudo modificar fue la modalidad de la plataforma televisiva: el Gobierno quería la señal liberada para Santa Fe y zona; pero los grupos económicos que tienen los derechos dijeron no. Tal como lo dijo el propio Ministro Jorge Lagna, en diálogo con El Litoral: "Arrancamos con una idea de ellos de jugar a las 11 de la mañana, fueron a las 14.30 y luego a las 16. Hasta que dijeron 17.15 y finalmente logramos hacerlos entender de las 18. Cuando terminemos Colón-Unión, la gente ya tendrá activa la zona horaria de restricción para circular". Finalmente, con el visto bueno de la Conmebol, para "correr" y atrasar el horario del partido de Talleres (para poder cumplir con las 48 horas de descanso), llegó el cambio que exigía la Provincia de Santa Fe por cuestiones sanitarias. Tenés que leer Unión se quedó con el clásico de Reserva frente a Colón Lo concreto es que, ante un escenario de posibilidades deportivas "abiertas" para varios, la fuerte presión de Independiente y los Moyano jugaron "pesado" con una frase ante Tapia: "Queremos jugar a la misma hora que Unión". Y eso fue determinante, algo que no se dio en Rosario hace una semana, porque ese Central-Newell's no tenía efecto colaterales para ningún tercero. Así las cosas, el Gobierno impuso su idea y llevó el partido hasta el límite de la restricción. "Ese DNU nos da argumento para aplicar la Ley", explican. La otra tarea fue imposible: el sueño de "abrir" el partido para Santa Fe y zona. Con una ciudad que está empapelada hace una mes ofreciendo "el pack fútbol para ver Colón-Unión", estaba claro que el negocio superaría a la razón: "Si la gente lo puede ver gratis, no se mueve de su casa; no tiene necesidad de bares, pubs, restaurantes", era el argumento desde el Gobierno. Entre la pandemia y la crisis, muchos futboleros argentinos dejaron de pagar el abono y nunca más activaron. Y si bien se podía contratar un solo mes (mayo completo), casi nadie tomó esa opción. Quedaron los que lo podían mantener y los que se dieron de baja; así de simple. A la cuenta regresiva no le falta nada: en los dos campamentos, conformidad plena por la designación de Ariel Penel: "Cayó bien en los dos lados", cosa rara para un clásico. En cuanto al dato de color, Colón no pisó ni pisará la hierba del Cementerio de los Elefantes hasta el mismo domingo a las 18. La semana previa a Arsenal, por recomendación de los "cancheros" y en medio de la polémica por las malezas, el "Barba" no pisó el Cementerio. ¿Será cábala o será otra vez cuidado del césped para que luzca de la mejor manera posible el domingo a las 18?. Al mediodía del domingo, la llamada "Hora Cero", con catorce (14) cortes de calles, 120 efectivos y un costo de 500.000 pesos que deberá abonar Colón como club local, lo que generó el enojo de Vignatti y la dura respuesta del Gobierno: "Si se queja de los costos, debería poner en la contabilidad las bombas que le compró a la barra brava". Una perlita más, en este caso impensada, cuando el foco estaba con la Liga por el cambio de horario y con los operadores televisivos para intentar "liberar" este Colón-Unión. Tenés que leer Jorge Lagna: "La racionalidad dice que no tendría que haber fútbol" Dio positivo Moschión en Colón Esta mañana, desde las 8, todos los integrantes del plantel profesional del Club Atlético Colón que ocuparán la llamada "Zona 1" el domingo debieron pasar por el Sanatorio Santa Fe para realizar los controles obligatorias que exige(también monitorea) la Liga Profesional Argentina. Lo mismo, claro está, con Eduardo Domínguez, cuerpo médico y colaboradores. De todo el listado, sólo el juvenil Tomás Moschión arrojó un resultado positivo, por lo que automáticamente quedó aislado y descartado para el juego del domingo. Para colmo, en el puesto de Moschión hay un jugador titular en el sabalero que está "en Capilla": se trata de Federico Lértora, que llega con cuatro amarillas y se especula hasta último momento que el entrenador no lo arriesgaría, máxime considerando que el Sabalero ya está clasificado para los cruces de cuartos de final. Todos negativos en Unión Antes del entrenamiento matutino, el plantel de Unión realizó en Casasol los controles de rigor para jugadores, cuerpo técnico y auxiliares de zona 1. Cada uno de los testeos de Covid-19 dieron negativos, por lo que el único jugador que se pierde el clásico por contagio es Brian Blasi. Los tres a a misma hora 1) Huracán-Independiente. Árbitro: Fernando Echenique. Árbitro asistente 1: Cristian Navarro. Árbitro asistente 2: Julio Fernández. Cuarto árbitro: Santiago Ascenzi 2) Colón–Unión. Árbitro: Ariel Penel. Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky. Árbitro asistente 2: Gabriel Chade. Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo 3) Lanús–Talleres. Árbitro: Fernando Espinoza. Árbitro asistente 1: Pablo González. Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri. Cuarto árbitro: Gerardo Méndez Cedro Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

