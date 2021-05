https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.05.2021 - Última actualización - 9:33

9:26

El legislador y hombre de confianza del gobernador consideró que debe ser el actual mandatario quien lidere políticamente el proceso de definición de candidaturas en el PJ para renovar bancas en el Congreso. Se sumó al tono más conciliador que pretende tener la gestión: "Hay que mirar hacia delante; ni ponernos en víctima de la pandemia ni seguir hablando de cosas del pasado", planteó.

Roberto Mirabella, senador nacional "Perotti debe ser quien conduzca la estrategia electoral en Santa Fe" El legislador y hombre de confianza del gobernador consideró que debe ser el actual mandatario quien lidere políticamente el proceso de definición de candidaturas en el PJ para renovar bancas en el Congreso. Se sumó al tono más conciliador que pretende tener la gestión: "Hay que mirar hacia delante; ni ponernos en víctima de la pandemia ni seguir hablando de cosas del pasado", planteó. El legislador y hombre de confianza del gobernador consideró que debe ser el actual mandatario quien lidere políticamente el proceso de definición de candidaturas en el PJ para renovar bancas en el Congreso. Se sumó al tono más conciliador que pretende tener la gestión: "Hay que mirar hacia delante; ni ponernos en víctima de la pandemia ni seguir hablando de cosas del pasado", planteó.

¿Será Cristina?¿Será la Casa Rosada? ¿Será la dirigencia provincial? ¿Serán ambas instancias? Las preguntas se plantean en el seno del PJ santafesino y apuntan a saber quién tendrá mayor o definitiva incidencia en el armado de las listas para renovar bancas en el Congreso de la Nación, durante las próximas elecciones. Para el actual senador nacional -y aspirante, aunque no confeso, a renovar su mandato-, Roberto Mirabella, debe ser Omar Perotti quien lidere la estrategia política y electoral que vaya a tener el Justicialismo local. En diálogo con El Litoral, analizó la actual coyuntura sanitaria, y aseguró que Santa Fe mantiene "una sintonía fina" con el gobierno central.





- ¿Cómo transita la provincia este momento, de emergencia sanitaria pero también con un proceso electoral en ciernes?





- Atendemos la coyuntura sanitaria sin perder de vista los objetivos de gestión, por más que hayan cambiado algunas prioridades. Avanzamos con la inversión pública relacionada con los temas educativos, de infraestructura de servicios, los planes de viviendas, la conectividad; con políticas públicas como Billetera Santa Fe y el boleto educativo, o la puesta en marcha del puerto de esta ciudad. Hay un plan de inversión pública y de federalismo muy importante, mas allá de la coyuntura sanitaria. Se han transferido recursos a todos los municipios y comunas, y hay un plan de inversión en cada una de ellas. Así que en esta difícil coyuntura que nos toca transitar, estamos reafirmando cual es el rol del estado.





- Se suele decir, y a veces cuestionar, que la provincia está alineada totalmente con el gobierno nacional. ¿Hay una correspondencia de la Nación para con Santa Fe a partir de ese posicionamiento?





- Sí, yo creo que hay sintonía fina entre los dos gobiernos en la mayoría de los temas y hay también una escucha activa de parte de Nación a todos los reclamos que hacemos desde Santa Fe, tanto desde el Senado como desde la provincia. La inversión de más de 76 mil millones de pesos anunciada días atrás por el presidente es una muestra de esto; como también, la presencia de fuerzas federales y de obras de infraestructura vial como el comienzo de la autovía de la ruta 33. Hay una presencia importante en las universidades públicas y en obras. En el caso de Santa Fe, la planta potabilizadora; en Rosario, la cascada del Arroyo Saladillo. Vemos una sintonía que hacía mucho tiempo no se veía entre el gobierno de Santa Fe y la Nación.





- La oposición le cuestionó a Omar Perotti que en el discurso del 1º de mayo estuvieran ausentes temas como la posición de Santa Fe frente a la hidrovía, o la deuda de coparticipación que mantiene Nación. ¿Qué dice como senador nacional sobre ambas cuestiones?





- Todas las cuestiones vinculadas al reclamo de la deuda por coparticipación se están llevando adelante y siguen su curso sin hacer publicidad ni marketing con este tema. Creemos que vamos a llegar a buen puerto y a un beneficio importante para la provincia. San Luis acaba de acordar el año pasado y viene delante de nosotros porque en 2017, al haber adherido al provincia al pacto fiscal, se dejó un tiempo sin reclamar la deuda. Venimos atrasados pero el tema está en la agenda; lo que no estamos haciendo es publicidad con ello ni planteándolo en los medios, más allá de que se está trabajando en él de manera muy intensa. En cuanto a Hidrovía, hay una preocupación fundamental porque es la puerta de entrada de la producción a la Argentina y a partir de ello se constituyó el polo portuario oleaginoso más grande del mundo. Esto no es menor. Participamos activamente en el Consejo Federal de la Hidrovía y el gobernador planteó ser la sede del organismo de fiscalización y control de la nueva concesión. Queremos tener un rol protagónico en este esquema de contralor. Eso es parte de una estrategia de desarrollo clave. La hidrovía del Paraná tiene que ver con el futuro de la Argentina y Santa Fe tiene 800 km de ribera sobre los 3500 que posee la hidrovía; por eso planteamos todas estas cuestiones, para que Santa Fe sea protagonista y sede. Y también participamos activamente de las comisiones que se constituyeron para discutir su futuro. Tenemos un rol activo en este proceso que es clave.

- Del mismo discurso ante la Asamblea Legislativa se rescató el tono más conciliador del gobernador. ¿Se pretende abrir una etapa diferente de relación no sólo con la oposición, sino con los propios sectores internos del PJ?





- El gobernador plantea una cuestión que también tiene que ver con su impronta y lo que siempre dijo; no es que en otro momento no haya tenido esa vocación de diálogo. Siempre la tuvo como dirigente político, incluso. No olvidemos que el período de transición fue traumático; debió gobernar el primer año con un presupuesto que no era el propio, y después vino la pandemia. Vivimos aguas turbulentas durante los últimos tiempos. Ahora, está gobernando por primera vez con su presupuesto y mostrando muchos logros en diferentes áreas como el boleto gratuito, el plan de vacunación o la Billetera Santa Fe. Me parece que esto va de la mano de seguir mirando para adelante; ni de ponerse en víctima por la pandemia ni de seguir hablando cosas del pasado. Estamos todos mirando para adelante tratando de ver cómo, más allá del distanciamiento, estamos más juntos que nunca y afrontamos esta nueva etapa.





- ¿La estrategia electoral del PJ va a ser la de mantener la unidad, como en los últimos procesos electorales?





- Creo que hemos construido un proceso político de unidad en la diversidad y pudimos llevar adelante un proyecto de manera colectiva. Ese proyecto, que fue elegido mayoritariamente por el electorado santafesino, lo tiene a Omar Perotti como gobernador. Por eso, me parece que esta etapa con Perotti en el gobierno hace que deba ser también él quien esté conduciendo toda esta estrategia electoral en la provincia de cara al futuro.





- ¿Usted dice que las listas no deberían armarse en la Casa Rosada?





Perotti es una expresión del peronismo santafesino y, además, del peronismo del interior de la provincia. No es una expresión de otro lado. Entonces, me parece que esta construcción política que hubo en todo este tiempo, debería sostenerse. Lo que siempre planteamos es el aporte y apoyo de Santa Fe en un proyecto nacional, y no al revés. Nos parece que potenciar esto es lo que se debería hacer.





-¿Perotti va a tener sus candidatos y en todo caso, los hará valer en una eventual discusión en la que la Casa Rosada (o Cristina Fernández) quiera proponer los suyos?





- Yo creo que el gobernador debe conducir la estrategia política en esta etapa que se abre. Eso, en la lógica nacional, porque las (elecciones) provinciales tienen su particularidad según cada localidad. Pero en la contienda nacional, Santa Fe debe conducir y liderar esa estrategia. Me parece que es lo que corresponde; esto está atado al proyecto de gestión y provincia que se está llevando adelante. Santa Fe es el corazón productivo del país y estamos empezando a sentar las bases para que vuelva a ser el gran faro de las provincias argentinas. En ese camino, nos parece que el gobernador es quien debe conducir la estrategia política.





- ¿Que Perotti conduzca ese proceso, exime la posibilidad de una interna en el PJ?





- No, para nada. Va más allá de las internas o no internas. Yo estoy planteando una estrategia política general para llevar adelante desde nuestro espacio político en Santa Fe.





- ¿Preferirían evitar la instancia de las internas?





- Si las diferencias o los desacuerdos no se pueden resolver, se tienen que resolver a través de las elecciones. Si hay vocación de salvar la discusión con la construcción de una lista única, será así; si no, habrá primarias. Estamos en democracia; no le veo trauma ni drama a tener internas. Hasta me parece saludable.

- ¿Con qué mensaje llega un candidato a la gente en medio de una pandemia que mantiene agobiados a todos?





- Estamos todos los días tratando de resolver problemas y de fortalecer la gestión de Omar Perotti. Sabemos que las circunstancias cambiaron pero nuestras prioridades siguen siendo las mismas. Me siento orgulloso de pertenecer a una provincia que no baja los brazos. Sabemos que hay mucha angustia, desesperanza y resignación; tratamos de dar vuelta esto dando el ejemplo y tratando de hacer las cosas no de la manera más fácil, sino correcta. Ésa es la clave para una coyuntura totalmente diferente a la que imaginamos.





- ¿Después de los cambios producidos, logró armar Omar Perotti el gabinete con el que desearía terminar la gestión?





- Esto es como toda actividad que se juega con equipos; se va consolidando en la medida que va jugando. Se quedan los que funcionan y los que no, vuelven al banco. Creo que el gobierno de Omar Perotti ingresó en una etapa de consolidación; la suya como dirigente siendo un gran piloto de tormenta, y la de la gestión.

Biocombustibles: "Hay que ampliar la mirada"





- ¿Está saldada la discusión por la Ley de Biocombustibles sobre la que legisladores del propio peronismo tiene posiciones encontradas?





- Tengo una posición tomada frente a este tema; por eso presenté un proyecto el año pasado de un plan nacional estratégico de biocombustibles. No soy neutral cuando hablo. Que tengamos diferentes miradas o apreciaciones sobre el tema no me preocupa ni me asusta; es lógico que tengamos diferentes visiones. Ahora, como legislador de Santa Fe tampoco objeto que otro legislador de Salta o Jujuy defienda el tabaco o que uno de Neuquén defienda la extracción de petróleo. Yo defiendo la carne, la leche, la maquinaria agrícola, el biocombustible, la hidrovía, los temas que tienen que ver con mi provincia. En el caso de los biocombustibles, el sector tuvo un desarrollo espectacular a partir de una legislación votada durante la gestión de Néstor Kirchner. Se invirtió en más de 50 plantas de biodiésel y bioetanol. En la provincia de Santa Fe, el biodiésel a partir del aceite de soja es lo que más se desarrolló. Esto es importante remarcarlo porque tenemos el 80 % de la capacidad de biodiésel del país. Esto nos lleva a que además de generar inversión y empleo, Santa Fe tenga una particularidad porque lidera este tema a nivel nacional. Entre 2007 y 2020 se exportaron más de 14 mil millones de dólares por este concepto. Además, generamos un subproducto que es la glicerina refinada; hoy, Argentina es uno de los líderes en la producción de ese producto en el mundo. Y podría ser un sustituto de algunas importaciones. Para nosotros es clave ampliar la mirada y el concepto de biocombustibles. Tenemos una cantidad de biomasa en Argentina para hacer biocombustible de segunda generación y el mundo está yendo hacia esto. Por eso yo defiendo el sector; por lo que implica para Santa Fe, pero también por lo que implica para el mundo desarrollado.