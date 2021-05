Convento de Santo Domingo: harán una charla para destacar su valor patrimonial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es organizada por la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE) y se realizará en forma virtual este jueves a partir de las 8.30, con disertaciones de María Alejandrina Argüelles y Gustavo Vittori. Tendrá lugar en el marco de la preocupación por el destino de un espacio representativo de la historia de Santa Fe.

En las últimas semanas el Convento de Santo Domingo se convirtió en noticia por cuestiones que exceden lo religioso. La orden de cierre del convento de Santo Domingo mantuvo en vilo a diversas instituciones santafesinas, ante el destino incierto de los bienes culturales atesorados durante siglos en el templo. La carta del Prior de la Provincia Argentina de San Agustín, fray Juan José Baldini, que se dio a conocer a fines de abril y señala que “el templo seguirá teniendo sus puertas abiertas como hasta ahora, de manera que siga siendo lugar de culto para todos los fieles de la ciudad”, no logró aplacar del todo el alerta respecto a la situación de riesgo del patrimonio histórico cultural ubicado en el sur de la ciudad.

En este contexto, la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) organizó una conferencia virtual que se realizará este jueves 13 de mayo entre las 8.30 y las 10. La misma estará focalizada en el valor patrimonial del convento y se desplegará a través de disertaciones de María Alejandrina Argüelles y Gustavo Vittori. Ambos, a través de artículos periodísticos publicados en las páginas de Diario El Litoral, expresaron recientemente la relevancia del histórico edificio y destacaron la necesidad de garantizar la custodia de los valiosos objetos que reposan allí.

Foto: Fernando Nicola

“La charla versará sobre lo que significa, desde el punto de vista histórico y cultural, el patrimonio acumulado allí por los dominicos, desde que están en la ciudad de Santa Fe. Son más de 350 años. De manera que, el templo de Santo Domingo, más allá de los feligreses de la parroquia, es un indicador y una referencia urbana para todos los santafesinos”, destacó Gustavo Vittori.

Tesoros de la historia

La mera enumeración de un fragmento del contenido del Convento sirve para dimensionar su importancia: vitreaux y medallones pintados por Juan Cingolani, imaginería de los siglos XVII, XVIII y XIX, artesanías de diferentes tipos, vitrales y trabajos de ebanistería como la araña que cuelga de la cúpula. Además, en el presbiterio, yacen los restos de personalidades santafesinas, cuyas sepulturas fueron declaradas sepulcros históricos en 1946. Todo lo cual constituye un conjunto patrimonial muy infrecuente.

“Bajo ningún concepto debería perderse. Y para no perderse, requiere del apoyo o de la reacción de los santafesinos, que debe ser sostenida en el tiempo. Porque la decisión de retiro de la Orden está vigente. El provincial de la orden, que reside en Chile, ha dicho que el convento se va a asegurar como santuario espiritual y que lo que hay va a quedar en Santa Fe. Pero no dice cómo ni quién se va a hacer cargo. Son formulaciones muy genéricas que no dan ninguna clase de precisión. Por lo tanto, la preocupación por el destino de este espacio está completamente en pie”, apuntó Vittori, al dar cuenta de los objetivos de la charla del jueves.

Foto: Guillermo Di Salvatore

“No hay ningún plan sobre cómo se va a desarrollar el retiro ni cómo se va a producir, llegado el caso, la transferencia de la custodia de esos bienes patrimoniales. No hay acuerdos con nadie. Está todo en el aire. Por eso, la charla va a tener por objeto poner valor lo que hay allí, tratando de contagiar a más santafesinos el interés por tomar posición respecto de este patrimonio”, finalizó.

Quienes estén interesado en participar pueden solicitar el acceso al teléfono (0342) 154 636 634.