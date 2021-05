Patricia Mounier: "La presencialidad-virtualidad es una decisión sanitaria, no educativa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada nacional por el Frente de Todos opinó sobre el proyecto que comenzó a tratar el Senado para establecer criterios de regulación de las restricciones por causa de la pandemia de COVID19.

Patricia Mounier celebró la iniciativa "tenemos muchas expectativas respecto del comienzo del tratamiento del proyecto en Senado. Esperamos llegar a buen puerto, porque lo que plantea es una serie de cuestiones sanitarias a partir de la opinión de un grupo amplio de expertos en la materia. La falsa dicotomía presencialidad-virtualidad no es una decisión educativa o pedagógica, es sanitaria en función de los números de contagios y muertes por covid que vemos cotidianamente” y agregó “Santa Fe no escapa a los números que vemos en el país.”

Sobre el proyecto explicó que “plantea tener una serie de parámetros que apliquen objetivamente a cada una de las situaciones. Independientemente que le da autonomía a las provincias para que resuelvan según sus jurisdicciones. Por ejemplo el caso de Rosario y San Lorenzo que la semana pasada suspendieron las clases presenciales, algo que no sucedió en otros distritos. Además la importancia en las provincias en el control y cumplimiento de las restricciones.”

Además la diputada de extracción sindical, dijo que "lo de la Ciudad de Buenos Aires corrió todos los límites, judicializar estas cuestiones, como la presencialidad en las escuelas, me parece muy grave. Mucho más lo que dijo la Corte, que en el voto de (Ricardo) Lorenzetti, argumenta que ‘la única educación válida es la presencial'. Todo lo que se logró educar virtualmente el año pasado se debió exclusivamente a la vocación de los y las docentes. Ningunear ese trabajo desde la Corte es gravísimo. En el caso de la provincia de Santa Fe que se nieguen las restricciones y no se cumplan, también me parece grave.”

La legisladora hizo hincapié en los cuidados necesarios para evitar la propagación del virus "hay que cuidar el protocolo en las escuelas pero, además, en los alrededores. Veía una foto de una fotocopiadora al lado de una escuela. En el recinto se cumplía estrictamente el protocolo, pero al lado estaba la gente amontonada sin distanciamiento ni uso de barbijo. No alcanza solamente con el trabajo de trabajadores y trabajadoras de la educación ni la responsabilidad de alumnos y alumnas también juega un rol muy importante la responsabilidad que tengan las familias en ese sentido" y aseguró que “se está haciendo un esfuerzo enorme para cumplir con la presencialidad y también con la campaña de vacunación. En el caso de la provincia de Santa Fe es la única en el país que ha vacunado con primera dosis a casi toda la docencia provincial.”

Para finalizar criticó la actitud que está tomando la oposición “antes de leer los proyectos se oponen y niegan todo. Ocurrió con el proyecto del ejecutivo respecto a los parámetros epidemiológicos. Sin leer ni conocer el proyecto apenas fue anunciado por Alberto Fernández la oposición dijo que se oponía.”

