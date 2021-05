https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Investigan abandono de persona

El geriátrico de Gálvez quedó "vacío" y desde el municipio apuntaron al médico

Las tremendas imágenes de ancianos con escaras y evidentes signos de desatención llevaron a las autoridades locales a brindar una conferencia de prensa, en la que aseguraron que "no había irregularidades o por lo menos no se habían denunciado".

El subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Primón y el juez Municipal de Faltas, Sergio Ledesma, respondieron preguntas de los periodistas locales.

Por Juliano Salierno SEGUIR Al día siguiente de la denuncia policial que derivó en la intervención de una residencia geriátrica de la ciudad de Gálvez y la consiguiente detención de su propietaria, el municipio local ofreció una conferencia de prensa en la que apuntaron al médico sobre la responsabilidad de la salud de los internados y aseguraron que los controles eran periódicos.

"El médico es el responsable del control de la salud", dijo el juez Municipal de Faltas, Sergio Ledesma, que enmarcó la labor institucional administrativa en el cumplimiento de la ordenanza Nº 4174.

"La municipalidad tiene control sobre los geriátricos por una ordenanza", es decir que "lo que se pude analizar es el comportamiento del municipio con referencia a este geriátrico o a cualquier otro" pero en relación a "los puntos que están fijados por ordenanzas" referidos al "personal que tiene que contratar, cuestiones edilicias y de servicios". "Escapa al trabajo de los inspectores el cuidado específico de los ancianos", afirmó el juez.

Para el Dr. Ledesma "lo importante es dejar en claro que hay una investigación por un hecho delictivo que escapa a la competencia municipal". En relación a los últimos controles, el funcionario sostuvo que "las auditorías se hacen periódicamente", de hecho "el último fue unos diez días atrás", según informaron a los periodistas presentes. "No había irregularidades o por lo menos no se habían denunciado", destacó Ledesma y aclaró que como el caso está en poder de la justicia "vamos a analizar si se va a tomar alguna medida sobre la clausura o la inhabilitación del establecimiento, dado que el responsable por ahora está detenido". Mientras tanto, "el establecimiento quedó vacío y estamos a la espera de las novedades de la fiscalía".

"Titulan mal"

Por su parte, el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Leandro Primón, acusó a los medios de haber informado mal los hechos. "Me parece que hay que empezar diciendo que los titulares, titulan mal", sostuvo el funcionario y aseguró que "el municipio estuvo participando activamente de la denuncia".

"Si hay una persona que está por denunciar un maltrato o abandono de persona, nosotros acompañamos con nuestro equipo a radicar la denuncia", garantizó Primón.

El subsecretario de Salud de Gálvez informó también que en el geriátrico María del Carmen, de calle Dorrego al 600, había once ancianos alojados, los cuales fueron todos hisopados por Covid por el municipio y reubicados el mismo jueves, ya sea con sus familias o en otras residencias de la ciudad.

"Desde Desarrollo Social acompañamos para hisopar y ubicar a cada uno de ellos en un lugar donde estén en las condiciones adecuadas", ratificó.

Sobre la denuncia radicada este jueves en sede policial, Primón aseguró que "el municipio acompaña la denuncia de una persona que llegó hasta la oficina diciendo que había una cuestión preocupante" en el geriátrico. "Nosotros dijimos que era de índole penal y que se tenía que hacer ante la policía para darle intervención al fiscal", abundó.

Consultado acerca las habilitaciones, el subsecretario indicó que "hay distintas áreas del municipio que tiene competencia" pero que "lejos está de nuestra voluntad no querer tener una participación activa con la salud de la tercera edad".

Y volvió a cargar contra los medios, diciendo que "hay un trabajo hecho que parece no reflejarse en los titulares" ni "en los comentarios de la comunidad que están fuera de la situación real". Consultado sobre lo que dijo el profesional a cargo el geriátrico, Primón reconoció que "tuvimos conversaciones con el médico" pero "nos pidió el fiscal que por una cuestión de investigación no podemos dar comentarios sobre esta situación", se excuso.

En Tribunales

Como resultado de la denuncia presentada este jueves por la mañana en la Comisaría de Gálvez, el fiscal de Coronda, Marcelo Nessier, ordenó la detención de la dueña del geriátrico, una mujer de 49 años identificada como María del Carmen F. la cual podría ser imputada este sábado en los tribunales de la capital santafesina.

Producto de la denuncia, que fue acompañada por una importante prueba fotográfica, se investiga si los responsables del geriátrico galvense incurrieron en el delito de "abandono de persona", así como las responsabilidades ulteriores que les podrían caber a quienes se encuentran a cargo de los controles y el cuidado de las personas que allí se alojaban.

Falta de alimentación, desatención en la salud e higiene deficiente, fueron algunos de los argumentos que movilizaron a la autoridad judicial a solicitar el allanamiento y la intervención de un médico legal para que constatara el estado de los internos.

