Cafiero y Perotti inauguraron un centro de prevención y asistencia de las adicciones

Sábado 15.05.2021 - Última actualización - 14:39

12:59

El Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) será co-gestionado entre el Municipio de Rafaela y la SEDRONAR.

Juan Carlos Scalzo

Con el marco de una fría mañana, y la asistencia de autoridades y asistentes y sus familiares, finalmente se concretó la tan esperada inauguración, que originalmente estaba prevista para el año 2016, pero fue injustificablemente postergada cuando solo restaba un 5% de los trabajos en el cierre del año 2015.

Con la puesta en marcha del Dispositivo se amplía la Red Federal del SEDRONAR, cuyo objetivo es llegar a todos los puntos del país, con ayuda destinada a los jóvenes con consumos problemáticos. El organismo aporta al dispositivo 14 Fondos Estímulos que representan 4.200.000 pesos anuales, además del seguimiento técnico y la capacitación continua al equipo.

Asimismo, cuenta con espacios de atención individual y grupal, asistencia alimentaria, talleres artísticos y deportivos, asistencia en gestión de trámites, acompañamiento de trayectorias educativas y proyectos productivos que permiten al equipo realizar un abordaje integral e interdisciplinario con un fuerte anclaje territorial que acompaña a más de 60 jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático de sustancias.

Además del Jefe de Gabinete de Ministros y el Gobernador santafesino el acto tuvo la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrero; el senador nacional, Roberto Mirabella; el intendente de Rafaela, Luis Castellano, la secretaria de SEDRONAR, Gabriela Torres.

Discursos

A la hora de dirigir unas palabras, el intendente de la ciudad quien repasó las acciones y gestiones que se realizaron a todo nivel para poder concretar el DIAT, pero también recordó que fue "una historia larga y controvertida".

"Con con el inicio de su construcción (2013), -continuó el mandatario- se empezó a fortalecerse una ilusión de más de 300 chicos de un sector con familias con estado de vulnerabilidad y llegamos al 95% de la obra. Faltaba un 5% para terminarla, pero cambia el gobierno y se produjo un freno increíble de una obra que era para los sectores que más lo necesitan porque en cuatro años el gobierno de macri se le destinó cero peso. Se te caen las lágrimas cuando escuchas esas historias de vida y uno no entiende por qué se corta un proceso que es clave la vida social y comunitaria de un barrio de una ciudad de un país"

Por su parte Perotti puso de relieve que el trabajo integrado entre los tres niveles gubernamentales del Estado para llevar adelante nuevas obras de envergadura y otras que quedaron fuera de agenda. "Eso es lo que nos hemos planteado como desafío en la provincia. Y lo estamos pudiendo hacer plenamente. Está (el DIAT) una de las tantas muestras de ese trabajo integrado con la nación y con la provincia. De aquí vamos a San Cristóbal (visita a la estación de Trenes Argentinos Cargas que recibieron una inversión de USD 2.445.000 para su optimización) y va a ser una buena oportunidad para sobrevolar toda la obra de la de la ruta 34, que tiene su mayor ritmo desde que se inició, una obra estratégica en la provincia".

Finalmente, Cafiero retomó las palabras de Castellano y señaló que "hoy es un día muy especial porque vinimos a Rafaela a reparar una deuda que tenía el Estado nacional con este lugar. Y de esto se trata porque lo que contó el intendente no pasó solo en Rafaela, lamentablemente. No ocurrió sólo con instituciones vinculadas al cuidado de pibas y pibes que buscan un camino de esperanza en su recuperación. Sucedió también en un montón de áreas y no solo en la provincia de Santa Fe sino que en otras también".

Lo que nos instruyó el presidente desde el primer día de gestión y lo que tratamos todos de hacer, todos los días, desde nuestras áreas es tratar de reparar las deudas del macrismo, las deudas de una gestión que le dio la espalda a la gente, que le dio la espalda al pueblo.

"Lo primero que tuvimos que hacer fue reconstruir las herramientas de políticas públicas que habían perdido toda fortaleza. Había que empezar a recomponer un Estado que estuvo totalmente abandonado y a la deriva. Solamente un Estado pequeño, debilitado es el adecuado para no incidir en la vida cotidiana de la gente, para no incidir en la vida diaria del pueblo. Un Estado debilitado que pierde de vista la justicia social diríamos los peronistas, esa capacidad que el músculo estatal sirva para arbitrar entre el mercado y la sociedad", remarcó el funcionario nacional.

Y en contexto, sostuvo que "el desprecio por lo público llevó al abandono de obras como esta".

Dispositivo

El Dispositivo Territorial Comunitario está ubicado en la calle Dean Funes 1100, de la ciudad de Rafaela, y permitirá continuar ampliando la Red Federal del Sedronar, "a fin de seguir llegando a todos los puntos del país, con ayuda destinada a los jóvenes con consumos problemáticos". Esta entidad oficial aporta a este dispositivo 14 Fondos Estímulos que representan 4.200.000 pesos anuales, además del seguimiento técnico y la capacitación continua al equipo. Allí mismo funcionará, el Punto Digital de Rafaela con el armado de tres áreas de aprendizaje con computadoras, cine con proyector, home theatre, cámara digital y de entretenimiento, con una inversión de 3.600.000 pesos, indicaron desde Jefatura de Gabinete.

En San Cristóbal

Luego de la actividad en Rafaela, el jefe de Gabinete se trasladó a San Cristóbal para visitar la ampliación e incorporación de tecnología realizada en la estación de Trenes Argentinos Cargas.

La terminal pertenece al ramal cerealero, se ubica en la localidad homónima y es exclusiva de la línea Belgrano Cargas. Por allí pasa aproximadamente el 60% de la carga que transporta el Belgrano desde el norte del país hacia los puertos de Santa Fe. La totalidad de las tareas de optimización de los talleres fueron por un total de más de USD 2.445.000.

Aval al frente

El Congreso Provincial del Partido Justicialista avaló una política frentista en la provincia de Santa Fe para las elecciones de este año y resolvió formar nuevas comisiones de trabajo, entre ellas la de Medio Ambiente.

El inédito congreso se realizó en forma virtual debido a la pandemia. En la sede partidaria del calle Crespo solo estaban las principales cuatro autoridades surgidas de negociaciones previas. La presidencia recayó en el diputado Marcos Cleri acompañado por Lucila De Ponti, Celia Arena y Jorge Molina. En la apertura también hablaron el presidente partidario, Ricardo Olivera y la vicepresidenta, Norma López.