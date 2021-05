Burián: "Nos permitimos soñar con algo que todos queremos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuevamente, el arquero rojinegro se convirtió en héroe en una definición desde los 12 pasos. "Cachorro" atajó un penal y con eso le bastó para que su equipo consiga estar entre los cuatro mejores del campeonato.

No quedan dudas de que Leonardo Burián tiene un instinto natural que le permite en situaciones comprometidas, en las cuales se necesitan algo más que el lógico trabajo entrenamiento o práctica, poder demostrar que está dispuesto a convertirse en el "salvador" del equipo. Ni más ni menos en el héroe cada vez que para determinar un ganador se debe recurrir a la ejecución de remates desde el punto penal.

Y "Cachorro" Burián lo sabe muy bien. Prueba de ello es que lleva contadas las veces que ha disputado este tipo de definiciones: ocho en total, de las cuales en seis ha tenido un gran protagonismo, atajando uno o más disparos para que su equipo pueda sortear el escollo.

Como lo hizo este sábado por la noche en el Brigadier López, al contener el tiro del defensor de Talleres Rafael Pérez, yendo con mucha decisión a buscar el balón hacia su izquierda, abajo, en el tercer penal ejecutado por el elenco visitante. Colón no falló ninguno de los cinco pateados y por eso el sabalero jugará (casi con seguridad el próximo sábado) en San Juan contra Independiente, que por la misma vía (superó en La Plata a Estudiantes, para meterse en el choque decisivo el 29 de mayo en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.

El arquero rojinegro fue elegido "jugador del partido" (la elección no fue para nada complicada) gracias no solo a su participación protagónica en los tiros penales, sino también en su gran actuación en el primer tiempo, cuando Talleres fue muy superior a Colón, generando mucho juego por las bandas y gestando varias situaciones de riesgo para el arco del local, las que fueron resueltas en su mayoría por el guardameta uruguayo, que después del partido brindó su opinión sobre lo sucedido minutos antes:

* "Fue un partido muy duro, la pasamos mal en el primer tiempo, en el cual ellos jugaron muy bien, por eso la descarga en el festejo por todo el trabajo que venimos haciendo juntos, desde hace mucho tiempo, y que hemos pasado por momentos muy complicados en el club, y ahora que estamos en un buen presente, es muy bueno que tengamos ese reconocimiento por tanto trabajo".

* "Se nos complicó mucho con la rápida expulsión en el segundo tiempo (Meza a los 5 minutos), pero la verdad es que pensé que se nos iba a complicar un poco más. Creo que el equipo se paró bien, se replegó un poquito porque lógicamente teníamos un jugador menos, pero lo aguantamos bien y ellos también me parece que bajaron un poco el ritmo, y la expulsión del jugador de ellos Mauri a los 22 minutos) emparejó un poco las cosas".

* "Hemos tenido como ocho definiciones por penales, es como un destino para Colón, pero si no recuerdo mal no perdimos más de dos. Atajar algún penal es una virtud que tengo, Marcos (Díaz) también la tiene, pero esta vez no pudo atajar ninguno. Hay arqueros que tienen instinto para atajar penales y agradezco mucho que se me está dando".

* "La única definición en la que no atajé ningún penal fue contra Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, pero ahora estamos contentos y con muchas ganas de disfrutar esto que nos está pasando. Ahora se viene una semana más de trabajo para preparar el partido que se nos viene, así que hay que apuntar a ganarle a un rival muy complicado como Independiente".

* "Por supuesto que nos permitimos soñar con algo que queremos todos. Esto es un mano a mano y el equipo está bien, más allá de que sufrimos un poquito, pero es así, es un torneo difícil y ahora estamos enfrentando a los mejores equipos del torneo y seguramente la vamos a pasar mal en algún momento".

* "La versión sobre mi partida a Uruguay no es real, ahora estoy enfocado solamente en terminar el campeonato lo mejor posible con Colón, después irme de vacaciones porque hace desde agosto del año pasado que no voy a Uruguay y que no veo a mis familiares, a los que extraño muchísimo. Después me sentaré a hablar sobre mi futuro, no tengo ningún problema, estamos dispuestos a hacerlo".

El "Pulga" lo definió

No jugó un buen partido ni mucho menos, pero Luis Miguel Rodríguez casi siempre tiene motivos para festejar. Por supuesto que lo hizo junto a sus compañeros por el pase a semifinales, pero además lo hizo porque fue el jugador que convirtió el último penal, sellando el pase a semifinales.

El "Pulga" también fue otro de los más buscados para saber cómo está viviendo este presente colonista: "Estamos avanzando en esta Copa en la cual estamos a dos pasos de algo histórico para la institución y para la ciudad, por eso estamos contentos por este momento y la verdad es que este grupo se lo merece porque viene trabajando en silencio desde hace mucho y lo viene haciendo de la mejor manera".

* "La verdad que es un gran sacrificio el que estamos haciendo. Por esta pandemia y por todo lo que trae, como no concentrar por ejemplo, se nos hace todo cuesta arriba y nosotros seguimos trabajando en silencio para llegar a esta situación, hoy por hoy estamos en semifinales, no es poca cosa, es algo muy meritorio para este grupo, para esta institución, y por eso estoy muy contento de vivir este momento".

* "Sabemos que no jugamos el mejor partido, no jugamos como nosotros queremos, pero estos partidos son definitorios y en los malos momentos hay que tratar de pasarlos de la mejor manera, tratar de ganar para pasar la serie, que eso, al fin y al cabo, es lo que importa, después, durante la semana, seguramente corregiremos las cosas que no hicimos bien".

* "Sin dudas que este campeonato corto te regala la posibilidad de poder competir de igual a igual contra todos los equipos, por ahí al estar los grandes jugando copas internacionales te permite pelear de igual a igual. Sé que hay diferencias en los planteles y los presupuestos no son los mismos, pero nosotros estamos en nuestro camino, hoy por hoy estamos en semifinales, en las cuales tenemos a un gran rival al que habrá que ganarle, por eso hay que seguir luchando y trabajando".

* "A principio de año dije que en Colón estaba cómodo pero que podría cambiar de aire, se lo expliqué a los dirigentes y me dijeron que tenían muchas ganas de que yo continuara en el club, y el técnico me dijo que quería que me quedara, entonces nos quedamos seis mese más".

* "La verdad es que la gente tiene que disfrutar este momento, que lo haga sanamente. Ojalá lo hagan en sus casas, junto a la familia, porque no se puede salir y en este momento por el que estamos pasando hay que cuidarse mucho".