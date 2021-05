https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.05.2021

La puja por los nuevos límites en la política santafesina

La política santafesina ingresó en una etapa de reacomodamientos después del fallecimiento de Miguel Lifschitz. Su ausencia, imprevista y schockeante, constituye un elemento disruptivo para un tablero que se ordenaba a partir de su liderazgo. La reconfiguración de ese mapa comenzó a generarse quizá de manera demasiado precoz. Fue este mismo jueves en la Cámara de Diputados, a tan sólo minutos de que se realizase un homenaje al ex gobernador en el mismo recinto y desde las mismas bancas. La puja por espacios y la disputa por empezar a dibujar nuevos límites llevó a trabar la designación plena de las autoridades del cuerpo. Después de haber obtenido total consenso, sólo pudo jurar el socialista Pablo Farías como nuevo presidente. Pero a la hora de definir las vicepresidencias, la tradición y los acuerdos que se habían forjado, incluso con Lifschitz, para que el peronismo como primera minoría se quedase con la primera vicepresidencia, colisionó con la aspiración del radicalismo liderado por Maximiliano Pullaro, que reclamó el lugar para su sector. "Somos el segundo bloque en representación legislativa", fundamentó el legislador, que integra junto a sus correligionarios el interbloque mayoritario del Frente Progresista. El peronismo no aceptó la argumentación e interpretó que la jugada desnudaba una "ambición desmedida" de la UCR. Así lo expresó el diputado Leandro Busatto, para quien los radicales intentan con su accionar "marcarle la cancha al propio Socialismo". La tensión derivó en la necesidad de tener que posponer por una semana la discusión y definición.

Mientras las piezas se distanciaban en la Cámara de Diputados, casi en simultáneo, otros actores intentaban volver a unir a las que hacía tiempo exhibían separadas, pero en el Senado. Allí, los protagonistas fueron el ministro y secretario de Gobierno, Roberto Sukerman y Oscar Urruty, respectivamente. Ambos concurrieron, primero, a la Legislatura respondiendo a una convocatoria que había hecho el Senado para tratar de generar alguna instancia de diálogo y un nuevo vínculo con el Poder Ejecutivo. La reunión transcurrió entre pedidos de disculpas de Sukerman -había comparado a algunos senadores con "jeques o príncipes"- y quejas de los legisladores que se sienten ignorados por la Casa Gris -no los invitan a los actos oficiales que se organizan en sus localidades-. Y concluyó en una conversación que todos evaluaron como "positiva y cordial". Se percibió, de todos modos, un dejo de desconfianza; y la necesidad de corroborar que los interlocutores están empoderados por el gobernador para garantizar que hablan "en nombre" de Omar Perotti. A la cita en el Senado le siguió un encuentro en la Casa Gris, esta vez, en el despacho de Sukerman y para recibir a los seis senadores del bloque justicialista pero disidente "Juan Domingo Perón". Estas instancias de diálogo estuvieron precedidas por el discurso de Perotti el 1º de mayo ante la Asamblea Legislativa, cuando en un tono más conciliador, dejó inaugurado un nuevo período ordinario de sesiones. En cuanto a la reunión con la bancada que lidera Armando Traferri, hubo predisposición para retomar la relación institucional pero el recelo no se abandona del todo; "damos vuelta la página pero no la terminamos de arrancar", se planteó. El primer efecto de estas instancias de conversación fue haber logrado que no se tratasen en la primera sesión ordinaria los vetos a las denominadas leyes "anti Sain". Se convino una instancia de discusión con el Ejecutivo antes de que llegue el tema al recinto y que podría derivar, incluso, en alguna modificación al propio texto de los vetos. Sólo en la práctica parlamentaria se comprobará si los gestos de acercamiento del Ejecutivo comienzan a prosperar.