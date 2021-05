Abrazarán al Jardín Municipal para que vuelva la presencialidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La convocatoria de las familias de la institución es para este lunes a las 14 en el establecimiento educativo de La Rioja y Crespo. Esta semana las autoridades de la ciudad decidieron cerrar los dos jardines municipales ante la determinación de la Provincia de no vacunar contra el Covid a los docentes y asistentes escolares de estas entidades. Empatía por la situación pero tristeza de los padres por el retorno total a las pantallas.

Sin vacunación docente. Tanto el Jardín Municipal N°3 como su anexo en Adelina Centro, cerraron sus puertas ante la negativa de Provincia de no inmunizar a los maestros de estas instituciones de Santo Tomé. Crédito: Archivo El Litoral

A pesar del crecimiento exponencial de los contagios por coronavirus y de la preocupante ocupación de camas en hospitales santafesinos, la decisión en Santa Fe de preservar la presencialidad en las instituciones educativas de pueblos y ciudades es indiscutida. Mucho menos cuestionada teniendo en cuenta que todos los docentes provinciales que manifestaron su voluntad de ser vacunados, fueron inmunizados contra el Covid, muchos de ellos ya con las dos dosis. Sin embargo, la determinación del Gobierno Provincial de no inocular a los maestros de entidades educativas municipales, llevó a que en muchos distritos sus autoridades decidan volver a la virtualidad plena y cerrar nuevamente las puertas de estos lugares. Incluso la capital provincial lo hizo. Uno de los casos más recientes es el de Santo Tomé, donde sus dos jardines municipales y el Liceo suspendieron la presencialidad por este tema.

Sobre los establecimientos de menores, esta semana se comunicó la novedad a las familias con el argumento de que se vuelve a la modalidad virtual exclusivamente porque el Gobierno Provincial ha decidido no incluir a los educadores dentro del cronograma de vacunación, situación que "nos deja en desventaja frente a otras instituciones de la ciudad". Así lo indica el flyer oficial emitido por la Dirección de Educación y Equipos Directivos que circuló por redes sociales y grupos de padres de WhatsApp, quienes en su mayoría entendieron la situación aunque lamentaron la vuelta total a las pantallas. Según datos suministrados por el municipio de Santo Tomé, entre el Jardín Municipal Nº 3 "Domingo F. Sarmiento" de La Rioja 2900, y su anexo en Adelina Centro (situado en la intersección de Chapeaurouge y Córdoba) agrupan a unos 800 alumnos. Mientras que el Liceo Municipal "Faustino San Juan" (Castelli 1636) tiene alrededor de 1.800 estudiantes. Entre las tres instituciones santotomesinas, se tendrían que vacunar poco más de 100 docentes. Es un número bajo teniendo en cuenta que de contar con dosis, la Provincia suele turnar diariamente a unos 1.700 maestros provinciales sólo en la ciudad de Santa Fe.

Mal trago

A la falta de vacunas para docentes municipales se le suma la aparición de varios casos positivos de coronavirus entre el personal, lo que también hizo replantear la presencialidad a pesar de lo exigente que han sido en el cumplimiento de protocolos, como las propias instituciones indicaron en el comunicado. "Desde hace varias semanas enviamos notas e hicimos consultas en la Provincia para vacunar a los empleados municipales, sobre todo a los educadores. Nos contestaron, nos pidieron listas con nombres y documentos y hemos remitido con precisión esa información, pero recientemente nos confirmaron que los docentes de jardines municipales tenían que anotarse como cualquier ciudadano y que les iba a tocar su dosis según su franja etaria", señaló a El Litoral el secretario de Gobierno de Santo Tomé, Martín Giménez, decisión que derivó en el cierre de los establecimientos.

Sobre lo informado por el Gobierno de Santa Fe, Giménez consideró que "es un acto de discriminación e injusticia con respecto a los otros docentes en la provincia, ya que prácticamente hacen la misma tarea". " Hemos tenido contagios en los jardines municipales, como sucede en todos lados, pero no en forma desmadrada sino totalmente controlada. Los docentes, las familias y los propios alumnos han hecho un esfuerzo enorme por cuidar el protocolo, pero por esta decisión no nos queda otra que volver a la virtualidad total, lo que nos duele muchísimo", aseguró el funcionario. En tanto, Martín Giménez hizo un párrafo aparte para destacar la "enorme solidaridad" de todos los padres, que entendieron lo planteado aunque lamentaron no poder seguir enviando a sus pequeños a los jardines. El pedido de vacunación a docentes municipales por parte de la actual administración, se añade al requerimiento de inocular contra el coronavirus a trabajadores esenciales de la ciudad, como por ejemplo recolectores de residuos e inspectores municipales con presencia en las calles, entre otros.

Gesto simbólico

Este lunes a las 14, un grupo de padres y madres de alumnos del Jardín Municipal de La Rioja y Crespo, realizarán un abrazo simbólico al establecimiento para reclamar la vacunación de los docentes y asistentes escolares del lugar. El pedido es para que de esa manera, los niños y niñas puedan volver a las aulas y no pierdan más días de clases. Se solicita a los interesados en participar, que asistan con el tapabocas correspondiente y respeten las medidas de distanciamiento. "Vamos a participar porque creemos que es una medida correcta y acertada por parte de las familias de la institución", anticipó el secretario de Gobierno, Martín Giménez.