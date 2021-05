Griselda Bertoni deja la secretaría de Obras Públicas del municipio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 16:06

Su renuncia se da “por proyectos personales”. La reemplazará de momento Matías Pons, gerente ejecutivo de Gestión Urbana.

El intendente Emilio Jatón aceptó la renuncia a su cargo de Griselda Bertoni, quien se desempeñaba como secretaria de Obras y Espacio Público del municipio. Según pudo saber El Litoral, la arquitecta decidió dar un paso al costado “por proyectos personales”, y de momento se hará cargo del área Matías Pons, actual gerente ejecutivo de Gestión Urbana de la Municipalidad.

La renuncia se dio en buenos términos, pudo saber este diario. Además, la secretaría continuará “con los equipos técnicos que ella misma armó”. Cabe recordar que Bertoni había asumido en su cargo en diciembre de 2019, e impulsó varios proyectos para la ciudad, como la renovación del Camino Viejo a Esperanza, que contemplaba desagües, cloacas e iluminación en ese sector postergado del noroeste de la capital.

También trabajos en el Cementerio Municipal, que estaban enmarcados en el Plan Integrar. En este marco, se realizaron estudios de suelo tendientes a certificar el estado de otras secciones, y con ello se procederá al refuerzo estructural de la sección 53, la restauración del sistema de desagües pluviales, provisión de agua y mejora de otras áreas.

No es el primer cambio en el gabinete municipal de este año. El 5 de abril pasado, El Litoral informaba que Mariano Granato pasaba a ocupar la secretaría General del municipio, mientras que Ayelén Dutruel asumía al frente de la secretaría de Integración y Economía Social, en reemplazo de Granato. Además, Nicolás Aimar (ex secretario de Gobierno de la Municipalidad santafesina), pasó a ocupar la semana pasada la banca de Diputados que quedó vacante tras el fallecimiento del ex gobernador Miguel Lifschitz.