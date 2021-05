Hubo un 40% menos de gente en espacios verdes durante la pandemia en La Capital

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las ciudades del Departamento, el movimiento hacia tiendas de comercios y ocio bajó un 22 % respecto a enero y febrero del 2020. La información fue obtenida tras analizar el traslado de personas con celulares 4G.

La información que analizó Google para su informe sobre la movilidad de las personas en tiempos de pandemia es comparada con los meses previos a la llegada del Covid-19 al país y se actualiza cada semana. Estos datos se obtienen del procesamiento de una gran cantidad de registros (Big Data) que recoge la compañía internacional a través de la señal que reportan los celulares con tecnología 4G.

Se analiza cómo es el gran volumen de datos aplicados a la pandemia y a la movilidad de las personas en este contexto", mencionó el Dr. en Ciencias Ignacio Rintoul, quien es investigador del Conicet en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Intec), y agregó: "Cada antena cubre un sector de ciudad. Mientras uno se desplaza sobre el territorio, su teléfono se va conectando con diferentes antenas y el sistema triangula la posición del celular mientras uno se mueve".

En el informe de Google, titulado "Movilidad de las comunidades ante el COVID-19", sobre lo que sucede en el Departamento La Capital, se destaca que la movilidad hacia tiendas de comercios y ocio bajó un 22 % (restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines); en supermercados y farmacias no hubo variaciones; y sí hay un 40 % menos de presencia en los espacios verdes (lugares como parques nacionales, playas públicas, clubes deportivos, parques, plazas y jardines públicos).

El valor de referencia es la media de ese día de la semana correspondiente al período de 5 semanas desde el 3 de enero hasta el 6 de febrero de 2020, y se compara con los últimos datos reportados hasta el 13 de mayo de este año.

Menos gente en espacios de esparcimiento

En referencia al dato de la reducción de personas en espacios verdes, Rintoul analizó: "Sorprende porque uno ve la costanera y dice ´hay mucha gente`, pero es una percepción muy personal. Cuando uno hace los números duros te indica que la cantidad de gente que disfruta del aire libre es menor. Estos espacios verdes pueden ser públicos como lo es la costanera o una plaza, como también privados como un club. Y esta presencia se redujo bastante por las restricciones, por ejemplo a la actividad deportiva".

Las restricciones a la movilidad también se evidencian en el porcentaje que se redujo en la asistencia a bares, restaurantes, centros comerciales. "El paseo de compras hoy no se está dando, llega el fin de semana y la gente se queda en la casa. Son cambios de conducta que son nuevos y llegaron con la pandemia", entendió el investigador.

Detalles del estudio

Estos informes de movilidad muestran tendencias de varias semanas, cuyos datos más recientes representan los valores de hace 2 o 3 días, que es el tiempo que lleva generar los informes. Los datos que se incluyen en el cálculo dependen de la configuración del usuario, la conectividad y si se cumple con nuestros requisitos de privacidad.

Porcentajes que marcan diferencias entre la vieja y la nueva normalidad. - Foto: Captura del informe de Google

"Si no se cumple con los requisitos de privacidad (como en lugares poco concurridos donde no se garantiza el anonimato), no mostramos el cambio de ese día. Incluimos categorías útiles para mantener el distanciamiento social y el acceso a servicios esenciales. Calculamos las estadísticas en función de los datos de usuarios que habilitaron el historial de ubicaciones de su Cuenta de Google, por lo que representan una muestra de nuestros usuarios. Al igual que con otras muestras, es posible que represente o no el comportamiento exacto de una población más amplia", explicaron en el informe desde Google.

En proyecto

El investigador del Conicet-Intec comentó que están en avances para analizar los movimientos en el trasporte urbano, a través de la tarjeta SUBE. Otro grupo está estudiando la circulación por intermedio de los datos reunidos en estaciones de peajes de la provincia. "Son datos que se pueden auditar internamente porque los datos de Google son a nivel mundial", señaló Rintoul.

Respecto la obtención de los datos, el Dr. en Ciencias remarcó que lo que se utiliza es la "ofuscación de datos", "significa volver los datos anónimos. Por ejemplo, nosotros con la tarjeta SUBE: hay un departamento de trabajo de SUBE que vuelve anónimos a los usuarios y a nosotros nos pasa los datos de forma anónima, eso mismo se supone que hace Google", indicó el investigador.