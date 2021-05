Vida y Familia participará de las elecciones municipales y comunales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nicolás Mayoraz también analiza el posible armado de una lista para los comicios de senadores y diputados. En la Legislatura, coordinará la tarea con Juntos por el Cambio pero no formarán un interbloque político.

Nicolás Mayoraz también analiza el posible armado de una lista para los comicios de senadores y diputados. En la Legislatura, coordinará la tarea con Juntos por el Cambio pero no formarán un interbloque político.

Nicolás Mayoraz preside el bloque de diputados provinciales de Somos Vida y Familia que busca acuerdos programáticos con su par de Juntos por el Cambio porque "ocho somos más que cuatro para conseguir resultados en la tarea parlamentaria" aunque desmiente la conformación de un interbloque político. Además le adelantó a El Litoral que el espacio participará en las elecciones de intendentes, concejales y presidentes comunales de este año. En cambio, a nivel nacional forma parte de Peronismo Republicano y se muestra cercano a los hermanos De la Torre, no así a Miguel Pichetto. "Hay que pensar un modelo superador al actual kirchnerismo" señaló. En cuanto al gobierno de Omar Perotti le cuestiona su alineamiento total con las políticas nacionales.

"En el plano parlamentario estamos en conversaciones con el espacio Juntos por el Cambio buscando acuerdos programáticos para hacer trabajos coordinados en la Legislatura. Somos conscientes, por una cuestión matemática, que ocho son más que cuatro y a veces para que las posiciones sean escuchadas, para conseguir mejores resultados en la Cámara, para el funcionamiento interno siempre es mejor ocho que cuatro. Estamos en ese diálogo y esa construcción lo cual no implica armar un interbloque. Al interbloque lo considero innecesario porque tiene más que ver con acuerdos políticos que trascienden la Cámara, con cuestiones electorales y como no hay acuerdos electorales de ningún tipo, prefiero hablar de acuerdos en la Cámara de Diputados sin necesidad de armar un interbloque", aclara el abogado rosarino. "No hay interbloque ni alianza política" agrega como para despejar dudas.

En cuanto a la política provincial, el sector aspira "a conformar un espacio político independiente, que participe de la próxima contienda electoral, con candidatos propios y sello propio. Lo que construimos en 2019 en las distintas localidades donde se fueron presentando candidatos lo vamos a reforzar este año, con candidatos propios o alianzas en determinadas localidades donde haya personas que sean reconocidas o tengan trayectoria política y social y quieran participar políticamente dentro de nuestro espacio". El sector trabaja para tener el reconocimiento del partido Vida y Familia. "Estamos en la construcción de un partido político y esperamos tenerlo habilitado en las próximas elecciones", aclara que la no personería no sería un obstáculo, la posibilidad de trabajar con partidos políticos siempre está. Hay sellos partidarios que se acercan y pueden trabajar con nosotros y tienen interés en base a la idea que sostenemos y queremos llevar adelante".

Por otra parte admite que a nivel nacional "la cuestión es más compleja". Entiende que la muerte de Miguel Lifschitz cambió el panorama político. "Era el elector más importante que tenía la provincia de Santa Fe y su decisión definía el acomodamiento de todas las fuerzas partidarias. Veíamos que la presentación de él como candidato rompía ese escenario de grieta, de tener que elegir uno u otro. Generaba un escenario de tres tercios que hacía posible la existencia de cuartas opciones, o de otros espacios políticos. Allí veíamos posible conformar una lista con candidatos a cargos legislativos nacionales. Hoy, lo que vuelve a reafirmarse es la grieta, el River - Boca. Esto nos lleva a pensar muy bien la estrategia política de participar, de si tenemos que participar o no, cómo participar de modo independiente, de un armado político que sea independiente de Juntos por el Cambio. La opción de trabajar con el kirchnerismo nunca la hubo y no la habrá. Estamos en las antípodas. Tenemos que trabajar en un espacio político nacional que sea el recambio de gobierno. No podemos aceptar la continuidad del proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro posicionamiento es muy claro, somos opositores. Lo que no está claro y definido es de qué manera y cómo jugar en las elecciones nacionales".

Perotti

Mayoraz ve la gestión de Perotti ciento por ciento alineada con gobierno nacional. "Ellos podrán explicarlo y justificarlo en las necesidad políticas y de coyuntura, etc,. Para nosotros eso es un lastre político porque el gobierno nacional no está haciendo bien las cosas para nada, no ha gestionado bien la pandemia y estamos viendo los resultados. Esto arrastra a muchos gobiernos provinciales, entre ellos el de Perotti", le dice a El Litoral

Peronismo Republicano

Días atrás, Mayoraz subió a redes sociales un encuentro que mantuvo con los hermanos Pablo y Joaquín de la Torre hablando del Peronismo Republicano. Avala fuertemente la gestión de los hermanos en el municipio bonaerense de San Miguel. Joaquín De la Torre dejó el cargo para acompañar en la gestión a María Eugenia Vidal. De todos modos, Mayoraz es muy crítico de Pichetto y le objeta la postura sobre aborto.El legislador santafesino considera que el Peronismo Republicano debe trabajar en un proyecto superador al kirchnerismo.

"Los hermanos De la Torre encarnan y concretan un modo de hacer política que es el que a mí me gustaría imitar y concretar en la provincia de Santa Fe. Es un ejemplo de gestión política, en lo social, en materia de salud pública. Mi relación es a título personal y entiendo que la estrategia de ellos como Peronismo Republicano es ser alternativa al kirchnerismo por fuera de Juntos por el Cambio. En cambio, Pichetto tiene una propuesta dentro de Juntos por el Cambio".

Señaló que en el marco de Peronismo Republicano, los hermanos plantean que cada distrito debe organizarse según la mejor conveniencia política. "Como santafesinos no tenemos la misma urgencia o necesidad que ellos tienen en pcia de Buenos Aires. No tenemos el avance del kirchnerismo en el peronismo bonaerense como tienen ellos que tienen un gobernador ultrakirchnerista como (Axel) Kicillof. La realidad de ellos los obliga a marcar posición de modo tajante. Mi referencia es a título personal, no a título del espacio político que yo represento (Vida y Familia) donde hay independientes, peronistas y tal vez otros que nivel nacional votaron a Cambiemos. Prefiero mantener la independencia en defensa de la identidad de nuestro espacio".