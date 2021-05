El duro relato de Farías: "Yo perdí a mi mamá y creo que soy más fuerte por eso..."

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Yo salí de abajo, bien del barro...nunca me voy a olvidar de eso en mi vida", cuenta en esta nota exclusiva para El Litoral y "En El Área TV". Sus sueños a los 18 años, la comparación de la prensa nacional con la gambeta de Tevez, el ejemplo de "Pulga" y su relación con Domínguez. La joyita de Colón.

Siempre los jugadores de fútbol me dan la impresión de "ser más chicos" (en contextura física, gestos, etc.) cuando los entrevisto mano a mano que cuando los observo desde una cabina, palco o por TV en pandemia. Así, con los llamados ídolos, pasa lo mismo. Me pasó con Messi, Maradona y Pelé. "Son todos más petisos", les decía a mis amigos. Con Facu Farías, la joyita sabalera, es profundiza la idea: porque además de su contextura, la "carita de nene" ni siquiera va de la mano con 18 años. Parece mucho más chico todavía.

Desde los 13 años, cuando era Facundo y no Farías, lo acompaña un verdadero personaje: el "Ninja" Martín Sendoa, un representante que viene laburando mucho en silencio. "Yo me acerco a los chicos, amo inferiores. No manejo jugadores armados por otros. Quiero tener pocos pero atenderlos. Por eso mi relación con Facu, con su abuela, su tío, sus hermanas, su viejo...es bien simple, sencilla y clara", cuenta el mismo agente FIFA de Enzo Copetti, el "9" sensación de Racing.

Con Dante "Cucho" Pierpauli, camarógrafo de "En El Área TV" (gentileza en las imágenes para la web de El Litoral) y Pablo Aguirre, fotógrafo de El Litoral, el mano a mano arranca en la tranquilidad de la siesta pandémica en Santa Fe. No es Facu de dar entrevistas, más por timidez y otras cosas. A su lado, además de Sendoa, su novia, como si fuera su agente de prensa filmando todo.

-¿Cómo estás a casi nada de un partido tan importante para Colón?

-Bien estoy contento con el grupo, con lo que vengo dando, acompañado del "Ninja"mi representante y disfrutando más que nada...Feliz, muy feliz

-Ayer me decía Eduardo Domínguez, tu entrenador, que "hasta el partido con Argentinos nos dejaron jugar libre, pero desde ahí todos estudian a Colón". ¡¿Fuiste advirtiendo ésto que dice el "Barba" en lo personal cuando estás en campo?

-Sí, lo noté bastante, en mi caso sobre todo después del partido de River en el Monumental, con el de Godoy Cruz también me pasó, ya que me tuvieron más en cuenta. Lo noté como que tenía más jugadores encima, cerca mío. Después del partido que hice contra River allá empezaron a tener más cuidado, como de precaución sobre mí.

-El otro día te llevó el "Pulga" abrazado, cuando terminaba el primer tiempo, hablándote al oído todo el tiempo. ¿Qué consejos te da el tucumano?

-El "Pulga" me piden que juegue, que disfrute, como lo hacía en mi categoría o en reserva. Por ahí me dice el Pulga que sepa cuando gambetear o cuando no. Siempre me está enseñando.

-¿Y los otros referentes: Paolo, Lértora, Aliendro?

-Todos te hablan un poco, pero más que nada el "Pulga" porque somos los dos del mismo puesto. Es el que más me puede llegar a ayudar es Luis. En el caso de Paolo es un muy bien líder, pero el "Pulga es el más cercano.

-Vuelvo al "Barba": Eduardo decía ayer "No estamos acostumbrados a jugar finales con Colón" y seguramente es algo que le va a "pesar" a los chicos del club. ¿Te pesa mucho más por ser fanático hincha sabalero?

-La verdad, estamos muy nerviosos y lo hablábamos con los más grandes. Nosotros, los más chicos en Colón, no estábamos acostumbrados a este tipo de partidos. Es así, los nervios están y son muchos. Pero una vez que entrás a la cancha, eso se va y empezás a disfrutar.

-Hay miles de historias como la tuya...a veces de nada a todo y el fútbol cambiando cosas, costumbres, estilos...¿Seguís viviendo en el barrio?

-Sí, Los Hornos, el barrio de toda mi vida.

-¿Te cambió algo la "fama", por llamarlo de alguna manera?

-Mucho no cambió, casi nada. En el barrio siempre me vieron como la misma persona, a pesar que pude pegar un salto con esto del fútbol. Siempre me mantuve con la misma relación; siempre que puedo, me acerco y saludo. Para mí, no cambió nada.

-Imagino el delivery de autógrafos, camisetas, etc.

-Pasa que tengo mucha gente cerca. Mirá, la camiseta del día del debut me la dejé para mí; la primera vez de titular, contra Defensa y Justicia, fue para el "Ninja"; tuve otra camiseta, la del gol en Santiago del Estero y dos días antes había sido el cumple de mi abuela, así que se la firmé y se la regalé a ella también. A mi familia, mi tío, mis hermanitas y hasta mi novia...¡qué es de Unión!.

-Hablando de la familia, te pegó duro la vida con lo de la vieja. ¿Cómo se convive con el recuerdo, Facu?

-(hace un silencio) Los recuerdos malos y feos son los que te hacen fuerte. Yo siempre digo que son los que te mantienen. Yo perdí a mi mamá, a mi abuelo y creo que fui mucho más fuerte por esas cosas. Siempre que estuve mal, pensé en ellos para salir adelante. Estoy cumpliendo el sueño que yo quería, pero el que querían ellos.

-¿Como la recordás a tu mamá?

-Tengo muchas imágenes en casa, porque siempre me acompañaba mi mamá a todos lados: a los torneos de inferiores, los encuentros en la escuelita de fútbol. ¡Siempre estaba mi vieja y me abuelo también!. En el caso de mi abuelo fue quien me incentivó para jugar a la pelota.

-¿Sos de pedirle a tu vieja que te ayude desde arriba antes de un partido de Colón?

-Siempre la tengo presente a mi mamá. A veces me levanto mal, triste, sin ganas de entrenar y siempre le pido que me ayude, en todo momento.

"No fue de mala leche lo de Unión"

Ni bien terminó el clásico, una frase de Facu Farías levantó polémica: "No ganamos, pero por lo menos ellos no clasificaron y Unión se quedó afuera". Ahora, con el paso de los días, la joyita sabalera aclara.

"Ese comentario de Unión no lo tiré de mala leche, Me preguntaron y dije que el resultado no se dio, que era mi primer clásico, que lo queríamos ganar; lo quería ganar yo y todo el plantel de Colón. Como no se nos dio el resultado, que era mi primer clásico, dije que por lo menos Unión no había clasificado y se habían quedado afuera. Nada más. Se armó quilombo, me malinterpretaron. En el barrio, tengo muchos amigos de Unión", dice el pibito sabalero.