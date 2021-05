https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.05.2021 - Última actualización - 15:12

15:02

"Central argentino, zurdo, alto y con pasaporte comunitario", había sido el disparador. Fue anticipo de El Litoral. El jugador quiere salir por menos dinero y Unión endurece su postura.

La cláusula "gatillo" es de 100.000 euros El Aris Salónica de Grecia lo quiere a Matías Nani "Central argentino, zurdo, alto y con pasaporte comunitario", había sido el disparador. Fue anticipo de El Litoral. El jugador quiere salir por menos dinero y Unión endurece su postura. "Central argentino, zurdo, alto y con pasaporte comunitario", había sido el disparador. Fue anticipo de El Litoral. El jugador quiere salir por menos dinero y Unión endurece su postura.

El Litoral ya lo había anticipado hace varios días: el único de todos los players del plantel del "Vasco" Juan Manuel Azconzábal que tenía una ventana contractual para poder irse ahora mismo, en el receso de invierno modo Copa América, era Matías Germán Nani, de 23 años y poquito rodaje con la rojiblanca a bastones. Ahora, se filtró el destino para tanto apuro: el Aris Salónica de Grecia, un club que gusta de llevar argentos (de hecho ahora mismo están allí el ex sabalero Facundo Bertoglio, además de Mateo García y Daniel Mancini).

Como se recordará, de la mano de su agente FIFA, Pablo Sabbag, el zaguero Matías Nani desembarcó en López y Planes proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero. El ex cuevero de Lanús, Roma de Italia, Temperley y Belgrano de Córdoba, además del "Ferroviario" y el "Tate", tenía un contrato especial con una cláusula de escapatoria.

"Unión tenía una opción de compra por Matías Nani: si no la usaba y no lo adquiría, el jugador podía ejercer la cláusula de salida antes de la finalización del vínculo laboral", informaron a El Litoral. Es decir, para que se entienda: Nani firmó hasta el mes de diciembre de 2021, pero como el Tate no le compró el pase, su representación quiere (ante la falta de rodaje en Santa Fe) sacarlo de Unión a través de la cláusula "gatillo".

En principio, por lo que pudo averiguar este diario, esa penalidad que debe pagar Nani para irse antes de tiempo está fijada en unos 100.000 euros "limpios" para la tesorería tatengue.

A partir de la realidad deportiva (aunque nadie lo diga a los cuatro vientos, acá no tendrá chances de arrancar), apareció esta chance del Aris Salónica de Grecia. "Desde que Sabbag llegó a Santa Fe dejó en claro que el sueño de Matías, después de ese paso por La Roma de Italia, era volver a Europa".

Ahora bien, Unión endurece su postura: "No vamos a ceder ni un solo euro; si se quiere ir que respete el dinero de la cláusula. Hay que hacerse respetar".

La primera oferta, en modo sondeo, fue insuficiente. El entorno del jugador ofreció menos dinero de esos 100.000 euros de la penalidad por Nani. En consecuencia, la salida está "frenada", mucho más después de esta nota donde aparece el club interesado (Aris Salónica) y el destino (Grecia).

Para el entrenador Juan Manuel Azconzábal, el zurdo Matías Nani no es imprescindible; todo lo contrario. No quiere, el "Vasco", retener jugadores con cara de poco amigo.

Los que ahora deberán acomodar los números serán el propio Pablo Sabbag (representante de Matías Nani) con los dirigentes tatengues.

"Es real que no está en la primera línea de opción deportiva, mucho más por cómo terminó jugando el Unión del Vasco. Pero también es cierto que las cláusulas están para ejecutarse y por algo se siguen incluyendo en los contratos. Nos vamos a poner firmes", reconocen los dirigentes de López y Planes.

En su momento, por ejemplo, Leo Madelón "puso el grito en el cielo", cuando se desvinculó Juan Ignacio Cavallaro para irse varios meses antes de Santa Fe. "Si no poníamos esa cláusula, Cavallaro no firmaba en Unión", reconocieron algunos dirigentes con la salida consumada.

Ahora, acaso con esa lección estudiada, la política parece haber cambiado en la Avenida: "Si se quiere ir ahora, que ejecute el contrato", afirman por el tema Matías Nani. O sea que serán 100.000 euros "limpios" arriba de la mesa para Unión. O en su defecto se quedará seis meses más en Santa Fe, con mucha más pena que gloria.

Los 31 argentos en Grecia

La Superliga de Grecia, que arrancó el 11 de septiembre su temporada 2020-21, cuenta con los siguientes argentinos: Facundo Bertoglio y Daniel Mancini (Aris Salónica); Rodrigo Colombo, Franco Ferrari, Salvador Sánchez, Julián Bartolo, Fernando Joao y Nicolás Martínez, hermano de Juan Manuel (Volos NFC); Federico Álvarez, Franco Bellocq, Rodrigo Gómez, Matías Iglesias, Juan Munafo, Brian Orosco y Jerónimo Barrales (Asteras Trípolis); Rodrigo Rey (PAOK Salónica); Miguel Mellado, Juan Neira y Nazareno Solís (OFI Creta); Elías Pereyra, Franco Mazurek, Juan Álvarez, Nicolás Mazzola y Javier Mendoza (Panetolikos); Emanuel Insúa (AEK); Israel Coll (Apollon Smirnis); Maximiliano Lovera (Olympiacos); Facundo Sánchez y Lucas Villafáñez (Panathinaikos); Leonardo Villalba (Lamia) y Javier Umbides (Atromitos).

¿Lo tendrá que marcar a Mazzola?

Si finalmente Matías Nani concreta su salida de Unión y desembarca en el Aris Salónica de Grecia, se verá en el mano a mano con un viejo conocido del Tate. Es que Nico Mazzola está por esas tierras.

Oriundo de Viedma, se fue libre de Unión tras terminar su contrato el 30 de junio del año pasado y permaneció en Santa Fe esperando alguna posibilidad hasta que apareció la de Panetolikos y no dudó en firmar.

El jugador que le picó la pelota a Burián en el último clásico que se jugó en el 15 de Abril comentó: "Yo había estado en Suiza y por eso no dudé en volver a Europa, a una primera división y a una liga competitiva. Y además no sólo la elegí por la cuestión económica, sino también por el bienestar y la tranquilidad", cuenta el delantero mientras desde su nueva vida en Agrinio explica por qué fue vital cambiar de entorno rápidamente: "En la Argentina las cosas se estaban poniendo complicadas y también un poco por eso elegí la tranquilidad de acá".

13 partidos

Los que firmó planilla Matías Nani con la camiseta del "Tate": fueron 9 en el 2020 y apenas 4 en lo que va del año 2021. En Argentina, sumando todos los lugares donde jugó, llega a un puñado de 60 partidos con un solo gol.