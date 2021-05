Radicales Libres ratifican su pertenencia al Frente Progresista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.05.2021 - Última actualización - 8:58

Desde ese espacio político recordaron su rechazo a la decisión que tomó el partido en la Convención de Gualeguaychú de apoyo a una alianza con Macri.

Desde el espacio Radicales Libres, mediante un comunicado de prensa, expresaron su acompañamiento "a cada uno de los intendentes, legisladores y presidentes comunales del Frente Progresista que están minuto a minuto gestionando en una situación tan difícil", al tiempo que exigen a los gobiernos provincial y nacional "que brinden no solo mayor previsibilidad en la toma de decisiones, sino también dispongan claras herramientas económicas y financieras para el abordaje integral que la emergencia merece".

"En tiempos de pandemia, los mayores esfuerzos de toda la clase política deben estar dirigidos a tender puentes y buscar herramientas para atacar los momentos de incertidumbre que viven nuestros vecinos y vecinas por la situación sanitaria y las consecuencias económicas y sociales que genera", al tiempo que califican de "extemporáneas" las discusiones partidarias que se han dado en los últimos días, por el momento social en el que se dan.

"Reivindicamos nuestra pertenencia al Frente Progresista Cívico y Social como espacio de construcción para el futuro de nuestra provincia. Es desde su identidad, donde nos reconocemos profundamente, más allá de las diferencias propias de su diversidad que se dieron y lógicamente se seguirán dando.

Esta posición no es nueva, dado que en 2015 no acompañamos las decisiones del radicalismo en aquella Convención Nacional de Gualeguaychú, contrarias al ideario alfonsinista, reivindicando en aquel momento el pasado, el presente, y sobre todo el futuro del Frente Progresista. Tampoco acompañamos la gestión del ex presidente Mauricio Macri, reconociéndonos en las gestiones que compartimos del Frente en la Provincia, mostrando un camino de planificación, sensibilidad, y transparencia en la gestión pública.

El fallecimiento de Miguel Lifschitz sin dudas nos ha golpeado duramente a todos los que conocimos su don de persona, pero también su capacidad de gestionar y hacer política. Estrictamente sobre esto último, siempre hemos estado seguros de que su candidatura era lo mejor para el Frente, y en consecuencia lo hubiese transformado en la mejor opción desde lo electoral. Pero una figura individual, por más fuerte y representativa que sea, no puede ser lo único que nos ate a formar parte del Frente Progresista. Aún si Miguel no hubiese sido candidato. Porque el Frente Progresista es una forma de interpretar y de hacer política, sin especulaciones electorales y con una trayectoria de la cual nos enorgullece ser parte.

No creemos en los blancos y negros. No creemos en 'los anti'. El Frente siempre fue propositivo, humanista, garante de derechos. Por eso es que a partir del propio Frente es desde donde debe realizarse una amplia convocatoria a diferentes actores sociales y políticos con coincidencias políticas y programáticas para construir el proyecto que permita recuperar la provincia.

Mientras tanto, desde los gobiernos municipales de tantas localidades, encabezadas por las ciudades más importantes de la provincia como Rosario y Santa Fe, es desde donde debe fortalecerse hoy más que nunca, en articulación con la robustez legislativa provincial que contamos. Con una mirada integrativa de las diferentes realidades de los partidos que lo componen y con la participación real de los actores municipales y comunales que conforman nuestra rica geografía provincial. Formamos parte de estas gestiones locales, y haremos el esfuerzo para ello.

Tenemos en el ADN al radicalismo, como también al Frente Progresista como herramienta de construcción y transformación. Tenemos como norte, el legado de Binner y Lifschitz en el ejercicio de la función pública de la provincia de la que fuimos parte con orgullo.

Somos Radicales del Frente, y vamos a seguir yendo al Frente, como lo hicimos los últimos 25 años"