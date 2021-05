https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Media sanción en el Senado de Santa Fe

Una ley para no demorar beneficios tarifarios a los electrodependientes

La Cámara alta avanzó con una modificación a la ley vigente, de adhesión a una norma nacional. El proyecto que pasó a Diputados encuentra el modo de que los trámites en Buenos Aires no afecten a los beneficiarios.

Crédito: Gentileza

Sobre tablas y con el voto favorable de los 19 representantes, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que atiende un reclamo de los electrodependientes, es decir, pacientes que para vivir en sus domicilios necesitan del funcionamiento permanente de equipos que los asisten con sus funciones vitales. El proyecto fue presentado por el senador Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo) y tiene la virtud de perfeccionar un derecho, ya consagrado por la Legislatura de Santa Fe: contar con tarifas de energía diferenciales en los hogares con electrodependientes, al haberse adherido a la Ley Nacional Nº 27.351. Rasetto explicó en su banca que hoy existe una demora entre que una persona comienza a requerir del auxilio de un equipo que necesita energía eléctrica y el descuento tarifario. Explicó que para recibir esos beneficios cada argentino electrodependiente debe solicitar ser incluido ante el Enre, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, en un registro que luego le comunica a cada empresa distribuidora la condición de electrodependiente del solicitante. El radical del bloque Unión Santafesina dijo que hay demoras de entre dos y hasta seis meses. Y que la Empresa Provincial de la Energía contempla esas situaciones y con sentido solidario no aplica penalizaciones ni mucho menos cortes por falta de pago. Pero que se le debe crear a la Epe un marco legal para que pueda actuar conforme a derecho y tener en cuenta estas tramitaciones que se demoran en Buenos Aires. El senador Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo) logró el apoyo de sus pares para mejorar el acceso a descuentos de tarifas de la Empresa Provincial de la Energía.Foto: Archivo El Litoral La solución que encontró Rasetto es simple: que desde el momento en que alguien presenta una constancia de que ha iniciado el trámite ante la Nación corran los beneficios. Recordó que fue el ex senador socialista por Rosario, Miguel Cappiello, quien impulsó las tarifas diferenciales para esos enfermos y dijo que su proyecto con media sanción, que pasa a Diputados, viene a hacer una pequeña modificación en la norma que hizo aprobar el ex ministro de Salud entre 2007 y 2013. La legislación dispone que se otorgue suma prioridad en la atención del servicio, algo que la Epe ya tenía en cuenta en la práctica y también que cada hogar en esa situación cuente con una alimentación alternativa para los cortes eventuales. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

