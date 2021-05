Feriado "XXL" con mucha circulación de gente en puntos clave de la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.05.2021 - Última actualización - 16:32

16:18

Fue llamativa la gran cantidad de autos y motos circulando por Bv. Gálvez y Av. Alem: sólo pueden circular los esenciales. Y si bien las salidas de esparcimiento a pie no están prohibidas, deben hacerse sólo en cercanía al domicilio. Había mucha gente en los principales paseos de la capital.

El nuevo confinamiento estricto decretado por Nación, y al que adhirió la provincia hasta el 30 de mayo inclusive -sumando los días 5 y 6 de junio- ha tenido un acatamiento dispar (cuando no escaso) por gran parte de la ciudadanía santafesina, a juzgar por lo visto durante este feriado nacional "XXL" en el que se conmemoró una nueva fecha de la Revolución de Mayo.

Primero, y según un relevamiento de El Litoral, se vio mucha circulación vehicular -autos y motos- en arterias clave como Bv. Gálvez y Pellegrini y la Av. Alem, e incluso en Av. Rivadavia. En este punto cabe recordar que rige la restricción a circulación por vehículos todos los días de la semana, todo el día, y sólo pueden circular aquellas personas que realicen actividades definidas como esenciales en la emergencia sanitaria, siempre con el certificado único de circulación habilitante.

La observancia social a esta restricción no se reflejó del todo en los hechos: muchas personas (familias) en autos, en un evidente paseo con mate en mano y bajo un sol que hacía agradable el día, además de algunos autos con música a todo volumen, era la postal que podía verse en el transitado Bv. Gálvez.

Pero, ¿hubo controles? Sí. En el sector comprendido entre Bv. Gálvez y Rivadavia hasta Bv. y Vélez Sarsfield, durante la tarde de este lunes y martes, efectivos policiales solicitaban los permisos de circulación habilitante a conductores de autos y motos. Aún así, no dejaba de llamar la atención el notorio flujo vehicular.

Circulación peatonal

El DNU de Nación N° 334/21 que establece el confinamiento estricto vigente -y al que adhirió Provincia, mediante decreto N° 700/21- establece en su artículo 3, inciso b: "Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y sólo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas (por dicho decreto), siempre en cercanía a sus domicilios. Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, siempre de cercanía, en horario autorizado para circular".

Aún más: desde el gobierno provincial aclararon que no se necesita permiso para salir a caminar, siempre y cuando sea en la cercanía del domicilio, de 6 a 18 horas. "No está permitido que una persona deba ir a un comercio lejos de su casa, salvo casos de fuerza mayor: sólo se puede ir al local de cercanía", subrayaron.

El concepto de cercanía puede parecer "relativo", pues lo decretos vigentes no marcan taxativamente distancias permitidas. Para un runner, como los tantos que se vieron en Bv. Gálvez, o para los ciclistas que circularon por la bicisenda de Pedro Vittori, esa "cercanía" puede ser de kilómetros. Pero el sentido común indica que la cercanía es de tan sólo unas pocas cuadras, siempre en el entorno cercano al domicilio de residencia.

Más allá de esto, se vio mucha gente en la senda de bulevar, paseando o corriendo. Quizás lo que merezca un poco más de preocupación fueron reuniones de amigos en los bancos de la senda; lo mismo en la Costanera Oeste, e incluso en la Peatonal San Martín. Esas pequeñas reuniones, sin barbijos puestos a la vista y con el mate compartiéndose, podrían observarse como eventuales focos de contagio de coronavirus.

¿Había efectivos policiales? Sí, pero en controles "pasivos", caminando a la par de la gente tanto en Bv. como en la Costanera: sólo vigilando. En la Plaza Constituyentes se dio un caso particular: había un móvil de la policía y otro de la Guardia de Seguridad institucional (GSI) que estaban "invitando" a la gente a que se retire a sus hogares. También se "conminó" a un vendedor ambulante allí apostado a que se vaya.

Allí, El Litoral le consultó a un efectivo policial: "¿Cumple o no cumple la gente con las medidas de restricción?". "No, en general la gente no cumple, lamentablemente. Estamos recorriendo varios puntos de la ciudad pero las personas no entienden: vemos mucha gente circulando", fue su respuesta.

Comercios

Según lo relevado por El Litoral, los comercios de rubros no esenciales mantenían sus puertas cerradas, con carteles del tipo: "Reservas por modalidad take away y delivery". En algunos casos -heladerías, cafeterías, etcétera-, los locales estaban abiertos, pero sin clientes adentro y atendiendo desde la puerta, despachando pedidos ya hechos. Los bares y restós, todos cerrados. Y los de rubros esenciales (casas de comida, por ejemplo) también respetaban en general las nuevas medidas vigentes.