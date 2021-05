https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.05.2021 - Última actualización - 22:24

22:20

No le alcanzó

Newell’s empató con Goianiense y se despidió de la Copa Sudamericana

La Lepra no pudo con el equipo brasileño en Rosario, mientras que, en el otro partido de su grupo, Libertad ganó y se quedó con la clasificación.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

No le alcanzó Newell’s empató con Goianiense y se despidió de la Copa Sudamericana La Lepra no pudo con el equipo brasileño en Rosario, mientras que, en el otro partido de su grupo, Libertad ganó y se quedó con la clasificación. La Lepra no pudo con el equipo brasileño en Rosario, mientras que, en el otro partido de su grupo, Libertad ganó y se quedó con la clasificación.

Newell's empató este martes 1-1 con Deportivo Goianiense, de Brasil, en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario por la última fecha del grupo F de la Copa Sudamericana, de la que ambos se despidieron porque Libertad de Paraguay venció 2-1 a Palestino, en Chile, y se clasificó primero. Justo Giani abrió el marcador en el comienzo del complemento para el local y Danilo Gomes empató cuando promediaba la misma etapa. Newell's y Goianiense se repartieron el primer tiempo, con un dominio alternado de la pelota y el campo, en el que no generaron llegadas claras, al extremo que sus únicas jugadas ofensivas se limitaron a remates desde fuera del área. Goianiense dispuso a los 8 minutos de su jugada más peligrosa cuando Zé Roberto cabeceó solo un córner desde la derecha, pero le alcanzó la pelota a Aguerre. Newell's controló mejor la pelota desde los 10 minutos, con el buen trabajo de Nicolás Castro y Negri, su mejor jugador de la etapa, por la izquierda, pero su llegada más clara fue un remate apenas alto del propio Castro, en el descuento, luego de una infracción de Fernández a Danilo no cobrada por el colombiano Gallo Barragán. El complemento mostró lo mejor del partido porque la derrota parcial de Libertad con Palestino en Chile puso desde el final de la etapa inicial a Newell's y a Goianiense con posibilidades de clasificarse, aunque finalmente los paraguayos dieron vuelta el marcador y se clasificaron primeros en el grupo. Newell's abrió el marcador a los 8 minutos cuando Nicolás Castro dejó solo a Cingolani por la derecha, cuyo centro fue rematado de zurda por el ingresado Justo Giani, Nathan Silva salvó a medias y Giani tomó el rebote y la metió abajo, junto al poste izquierdo del golero Fernando Miguel. Goianiense avisó a los 19 minutos con un buen tiro libre de Janderson, que Aguerre salvó al córner en gran forma, cuando la pelota se le metía en el ángulo superior derecho del arco. Hasta que a los 27 minutos otro desborde de Janderson -la figura de la cancha- por la derecha continuó con un centro pasado que encontró la solitaria entrada de Danilo Gomes, quien la paró de pecho y definió de zurda, con maestría, en el segundo palo de Aguerre. Newell's casi lo gana en el final con un tiro de Giani desde la derecha, que pasó cerca del segundo palo, a los 41 minutos, y sobre todo con furibundo remate de Julián Fernández, que pegó en el poste derecho del arco visitante, con Miguel vencido, a los 47. Con información de NA.

El Litoral en en

Temas: