https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.05.2021 - Última actualización - 3:56

3:47

El asunto tiene el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ahora preside el socialista Blanco. El objetivo es remitirlo en la misma tarde al Senado para que defina si acepta o no la observación del gobernador. También avanzarían con una ley destinada a autorizar partidas para la compra de vacunas contra el Covid.

Cambios en la presidencia de tres comisiones claves Diputados rechazará el veto de Perotti al sistema de incompatibilidades El asunto tiene el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ahora preside el socialista Blanco. El objetivo es remitirlo en la misma tarde al Senado para que defina si acepta o no la observación del gobernador. También avanzarían con una ley destinada a autorizar partidas para la compra de vacunas contra el Covid. El asunto tiene el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ahora preside el socialista Blanco. El objetivo es remitirlo en la misma tarde al Senado para que defina si acepta o no la observación del gobernador. También avanzarían con una ley destinada a autorizar partidas para la compra de vacunas contra el Covid.

La Cámara de Diputados tendría los dos tercios necesarios de los votos para rechazar esta tarde el veto del Poder Ejecutivo a la ley 14.016 sancionada en noviembre del año pasado y que modificó el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Organismo de Investigaciones. El mensaje del Poder Ejecutivo figura como número uno en el extenso listado de temas con preferencia para la sesión de la semana y que contempla 56 asuntos.

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que ahora preside el socialista Joaquín Blanco emitió el dictamen de rechazo con la firma de los diputados del Frente Progresista (6) más Alejandro Boscarol y Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio) y con la aceptación de la observación que hicieran los justicialistas Leandro Busatto y Luis Rubeo.

En el recinto el rechazo del veto necesita los dos tercios de los votos de los presentes, instancia que voceros del Frente Progresista aseguran tener. Luego, el expediente pasa el Senado que deberá también lograr dos tercios de rechazo al veto para que la norma observada quede firme.

El cambio en el sistema de incompatibilidades apunta a que funcionarios del Poder Ejecutivo no puedan pasar a los institutos del sistema penal santafesino. En su momento, el justicialismo en Diputados y desde la Casa Gris se calificó como "ley anti Sain" en referencia al ex ministro de Seguridad y hoy director del Organismo de Investigaciones.

El Frente Progresista intentó ya la semana pasada avanzar con el rechazo del veto pero no consiguió los dos tercios necesarios y pidió un tratamiento preferencial. Legisladores justicialistas hablaron entonces de la posibilidad de retirar el veto, hecho que no había ocurrido hasta anoche. La sanción de esta ley y otra iniciada por el Senado para controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad fueron votadas en una misma jornada en noviembre último en el marco de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Legislatura. Hoy el clima ha mejorado y el diálogo entre poderes se ha reanudado pero la decisión del Frente Progresista es ratificar la postura de noviembre. "No será la ruptura del diálogo. No deberá interpretarse con una marcha atrás en el camino de reconstruir una relación madura con la Casa Gris", dijo un socialista a El Litoral tras confirmar la ratificación del expediente.

En tanto, el Frente Progresista está dispuesto a acompañar el proyecto aprobado por el Senado la semana pasada para autorizar al Poder Ejecutivo a destinar partidas presupuestarias para la compra de vacunas contra el Covid. El expediente recién ingresará en la sesión de la tarde y el propósito es tratarlo sobre tablas, no descartándose algunas modificaciones. Voceros frentistas dijeron que el propósito es darle una herramienta al gobernador para tener alternativas ante la pandemia que se sigue cobrando vidas de santafesinos. "No queremos que se lea como una imposición de la Legislatura" aclaró el vocero frentista.

Entre las preferencias también esta el mensaje del Poder Ejecutivo que propicia la modificación a la actual ley de Ministerios para elevar la secretaría de Género y Diversidad a ministerio de igualdad, Género y Diversidad.

Comisiones

El socialista Joaquín Blanco fue elegido presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General en reemplazo del nuevo titular de la Cámara, Pablo Farías. El socialismo reemplazó a Farías por Esteban Lenci y propuso a Blanco como presidente. Como vice seguirá el justicialista Leandro Busatto.

En tanto, ayer la radical Silvana Di Stefano fue elegida para presidir Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión Social en reemplazo de su correligionario Fabián Palo Oliver. Como vice seguirá Betina Florito (Somos Vida Santa Fe). Di Stefano ya integraba ese equipo de trabajo.

En tanto, Palo Oliver -quien en días más volverá a la actividad parlamentaria tras el proceso de Covid- será propuesto por el Frente Progresista para presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hoy encabeza otro radical, Fabián Bastia quien seguirá al frente de la Comisión de Acuerdos.

Con el PJ por temas de Justicia

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, presentó ante senadores y diputados justicialistas los anteproyectos que sobre su área de incumbencia serán remitidos en días más para la discusión legislativa. Se trata de iniciativas que refieren al futuro Código Procesal Civil y Comercial; cambios en el sistema del Registro Público de Comercio para evitar la doble registración que tiene actualmente la provincia con la Inspección General de Personas Jurídicas; un registro de colegios profesionales y reformas a la ley orgánica del Poder Judicial. Estas pasan, entre otras, por jerarquizar la justicia comunitaria de pequeñas causas y la creación de juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo en las cinco cabeceras judiciales.

Somaglia fue acompañado al recinto del Senado por el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, y por el secretario de Gobierno, Oscar Urruty. Algunos senadores -como los jefes de los dos bloques: Alcides Calvo y Armando Traferri- estuvieron en el mismo recinto mientras que algunos de los diputados justicialistas estaban en el recinto de su propia Cámara. Varios otros legisladores se sumaron en forma virtual a la reunión.

Traferri le recomendó a Somaglia que los proyectos ingresen por el Senado para buscar una sólida mayoría pero también le recomendó al Poder Ejecutivo presentar y hablar los temas con legisladores de la oposición. Somaglia tiene en agenda reunirse con tres comisiones de Diputados por ese temario.

Partido Socialista frentista

El Partido Socialista de Santa Fe ratificó su pertenencia al Frente Progresista, Cívico y Social y su convicción de seguir trabajando en un espacio progresista para construir un mejor futuro para los santafesinos, durante una serie de encuentros virtuales que se desarrollaron entre martes y miércoles de esta semana en toda la provincia con la participación de más de 1.000 dirigentes.

La convocatoria tuvo lugar para formalizar la asunción de las nuevas autoridades de los 180 centros socialistas en toda la provincia y como paso previo al Congreso Extraordinario que se desarrollará de manera virtual el próximo viernes con la participación de 463 delegados, y que definirá formalmente la política de alianzas del partido de cara a las próximas elecciones.

El Congreso Provincial Extraordinario del Partido Socialista de Santa Fe, que formalizará el marco de alianzas para las elecciones nacionales y locales previstas para septiembre y noviembre de este año, se desarrollará este viernes desde las 18.