La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes destacó la decisión del gobierno nacional de extender los beneficios hasta los 14 años.

Entrevista con Marisa Graham Satisfacción por la ampliación de la tarjeta Alimentar

La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, destacó la decisión del gobierno nacional de ampliar la Tarjeta Alimentar hasta los 14 años, que también incluye una actualización hasta los 12 mil pesos para familias con tres hijos o más, al tiempo que adelantó que desde el organismo seguirán trabajando para que los beneficios de la Tarjeta lleguen hasta los 17 años.

"Cuando asumimos en marzo de 2020, la pandemia nos obligó a reformular nuestros planes de trabajo. Una de las primeras cosas que nos preocuparon, y así lo plasmamos en un documento que le presentamos al Jefe de Gabinete a fines de mayo del año pasado, fue la seguridad alimentaria y la suficiencia en los ingresos familiares. Por dos vías: una por la ampliación de la AUH, para que pase a tener algunas características que la hicieran mas eficiente y eficaz, donde por suerte fuimos escuchados, lo que se reflejó sobre todo en el decreto 840 del año pasado que la amplió y le quitó ciertas condicionalidades que la limitaban un poco; y la segunda era que la Tarjeta Alimentar cubriera a todos los hogares con niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y no solo enfocado como estaba hasta ahora que era de 0 a 6 años", explicó Graham en una entrevista a El Litoral.

Para conseguir esta ampliación de la Tarjeta Alimentar, la defensora contó que se reunieron varias veces con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y con la jefa de Gabinete del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quienes le explicaron y solicitaron implementar estos pedidos. "Entendimos que era un esfuerzo fiscal importante y estuvimos de acuerdo en hacerlo de manera progresiva, hasta que salió el anuncio de la ampliación de la Tarjeta Alimentar" hasta los 14 año.

-¿Que universo abarca?

-De un millón y medio pasamos a 2 millones y medio de familias con niños. Es un aumento muy importante mas allá del debate que trajo. Es una de las cosas que como Defensoría veníamos reclamándole al Estado nacional por lo cual no podemos no estar satisfechos. Pero seguiremos reclamando, esto es muy importante para nosotros aclararlo, una política destinada a la franja de 14 a 17 años que no tenga que ver solamente con el ingreso, porque los chicos y las chicas a esa edad necesitan otro tipo de políticas que los abarque, y que todavía no están implementadas.

-¿Por ejemplo?

-A esa edad tienen necesidades mayores teniendo en cuenta los niveles de pobreza que tiene el país, pero necesitamos dos cosas: primero que participen, sean mas protagonistas de las políticas que van dirigidas a ellas y ellos; y por el otro lado hay que convocarlos e incluirlos por aquellos intereses que tienen, más allá de las necesidades. Todo el mundo dice que los chicos y las chicas dejan la escuela porque los varones en su mayoría tienen que salir a trabajar y las chicas se quedan a hacer lo que nosotros llamamos trabajo doméstico intensivo, es decir, las tareas del hogar, en una división muy sexista del trabajo, y cuidando a los hermanos más pequeños. Ahora, también es cierto que necesitamos una política que los convoque no solo por aquello que necesitan sino que los convoque por aquello que los interesa, cual es su deseo, que cosas le gustan. Porque también la escuela, sobre todo la secundaria, tendría que poder repensarse a si misma, ser atractiva para los chicos de todas las clases sociales porque si bien hay deserción en los sectores más vulnerables, también lo hay en otras clases sociales.

-La deserción escolar es un problema a esa edad.

-Las chicos y chicos dejan las clases entre los 14 y los 15 años, en el pasaje del 2° al 3° año del colegio secundario. A nosotros nos parece que es una franja que necesita una atención más integral que solo el ingreso. Hay temas como la entrada a la sexualidad humana, los embarazos tempranos, maternidades infantiles, adolescentes y pre adolescentes. Tenemos un problema pre pandémico, que es el del suicidio, mas en varones que en mujeres. Tenemos una cantidad de temas que no se resuelven solo con el ingreso. Nosotros decimos que sin el ingreso no se puede partir de nada pero asegurando el ingreso en las familias donde hay chicos y chicas adolescentes además hay que ir por ellos, convocarlos desde un lugar más holístico, que integre otras problemáticas como el embarazo adolescente, maternidades tempranas y por el otro el tema del suicidio o los mal llamados accidentes de tránsito, que se denominan incidentes viales, que son la primera causa de muerte de los chicos. Hay un montón de temas que afectan a los chicos y a las chicas como sus trayectorias escolares, la conectividad entre los adolescentes, el uso de las nuevas técnicas de informática y las ventajas que eso trae y el cuidado que hay que tener frente a la exposición frente a las pantallas.

-Hay una iniciativa para quitarle el IVA a los productos que compren con la tarjeta Alimentar. ¿En que punto se encuentra?

-Nosotros estamos satisfechos con la medida de ampliación de la tarjeta Alimentar por un lado. Pero por el otro lado hay que hacer un trabajo, y le exigimos al Estado que tome las medidas necesarias, para que los alimentos a los cuales las familias puedan acceder sean suficientes porque sino la la tarjeta Alimentar va siempre detrás de los precios. Creemos que el Estado, en algún caso lo esta haciendo, debe tomar medidas para controlar los precios. Como Defensoría estamos intentando que las empresas o los formadores de precios nos atiendan porque queremos hablar de este tema. Existe la responsabilidad social empresaria, que está muy bien definida por el Comité de los Derechos del Niño, en la observación número 5 y en otras generales, que dicen que las empresas tienen la responsabilidad de generar empleo digno. Todos sabemos que lo ideal es que haya pleno empleo pero hoy estamos lejos de eso. Entonces, mientras eso pasa los chicos tienen que comer. Queremos decirle a esas empresas que como Defensoría no somos nadie para pedirles que no ganen plata, solo que los chicos tienen que acceder a los alimentos que necesitan que son leche, frutas, verduras, carne pollo, puedan hacerlo y que no sea un lujo en el país comer ese tipo de alimentos. Los formadores de precios tienen otra responsabilidad frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a eso lo tenemos que reclamar porque sino no habrá tarjeta Alimentar que sea suficiente.

-¿Como ve para adelante el funcionamiento de al tarjeta Alimentar?

-Creo que la tarjeta Alimentar es una muy buena medida para situaciones de urgencia y emergencia como la que estamos viviendo. Si me preguntas si es lo ideal, te digo que no. Está claro que hay que generar más empleo pero también que las restricciones que nos impone la situación sanitaria conspira contra la generación de empleos. Por eso es importante este equilibrio entre cuidarnos todas y todos para bajar los contagios y las muertes, también entre los niños y niñas porque esta creencia de que ellos no se contagian no es cierto, y la economía, que el presupuesto esté destinado prioritariamente a aquellos hogares con necesidades. Y no solo los que tienen que ver con los alimentos o con la AUH, que es un derecho de los niños. La tarjeta Alimentar y el plan Alimentar tienen que ver con que estamos frente a una inseguridad alimentaria fomentada de alguna manera por la pandemia y necesitamos paliarla porque mientras se va haciendo todo lo otro, la gente necesita comer hoy, que es algo que aparentemente algunos no terminan de entender. El futuro de la tarjeta Alimentar está ligado al futuro en general respecto de que haremos cuando empecemos a salir de la pandemia, cuando la economía vuelva a expandirse y Argentina vuelva a generar riquezas, porque Argentina genera muchas riquezas, el problema es como se distribuye.