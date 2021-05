Goltz quedó descartado para el lunes pero irá con el plantel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.05.2021

El zaguero, afuera de la semi por esa distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, le pidió al "Barba" viajar igual a San Juan con la delegación. "El domingo comenzará con trabajos de campo y apuntamos todo a una hipotética final con Paolo", comentaron a El Litoral.

Entre el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez, el comando médico con "Beto" Gaitán a la cabeza y la experiencia del propio Paolo Duval Goltz tomaron una decisión que se veía venir en el Mundo Colón: el experimentado zaguero quedó totalmente descartado para la semifinal de este lunes, a las 19, contra Independiente en el Bicentenario de San Juan. "Apuntamos todo a ponerlo bien para una posible final el viernes 4", confiaron ante la consulta de El Litoral. A pesar de ello, Paolo viajará a San Juan.



La relación de Eduardo con Paolo es frontal y sincera: jugaron juntos, son amigos. No hay nada que esconder. El DT le explicó que no daban los tiempos, que era arriesgado y que había que apuntar a una posible final dentro de una semana. El jugador, conocedor de su cuerpo, aceptó con la cabeza y sólo pidió un deseo: "Quiero ir con los muchachos, estar con el grupo". El sí del "Barba" no demoró en llegar, con lo cual Paolo Duval Goltz y Eric Meza, ambos descartados, serán hisopados mañana a las 8 en el Sanatorio Santa Fe. Lo mismo que el resto de los players (27 en total), los 8 del cuerpo técnico, los 3 del comando médico, el jefe de seguridad, el gerente, la nutricionista, la jefa de prensa, un podólogo y los dirigentes con Vignatti a la cabeza. En total, 55 hisopados.



Volviendo a Goltz, esa distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda es en el otro perfil de la lesión anterior. Por ahora, recuperación kinésica a full. "Ya mañana empieza con algo de campo y continuará el domingo. Será progresivo. Vamos a hacer todo lo posible e imposible de cara a una hipotética final", confiaron ante la consulta de El Litoral.